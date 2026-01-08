ข่าว

ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี “เรื่องใหญ่” รอเซอร์ไพรส์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 12:10 น.
222
ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี "เรื่องใหญ่" รอเซอร์ไพรส์

สยบข่าวลือบินหนี ทนายยัน “บิ๊กโจ๊ก” ปักหลักกรุงเทพฯ สภาพจิตใจฟิตปั๋ง ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี “เรื่องใหญ่” รอเซอร์ไพรส์

จากกรณีที่มีกระแสข่าวลือสะพัดในโลกออนไลน์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา อ้างว่า บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนั้น ล่าสุด นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความส่วนตัว ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง พร้อมยืนยันว่าลูกความยังคงพำนักและใช้ชีวิตตามปกติในกรุงเทพมหานคร

นายสัญญาภัชระ ชี้แจงว่า ข่าวลือเรื่องการหลบหนีไม่เป็นความจริง ตนได้พบปะและหารือข้อกฎหมายกับ บิ๊กโจ๊ก ทุกวัน ยิ่งกว่าเจอครอบครัวตนเองเสียอีก เนื่องจากมีเอกสารสำคัญทางคดีที่เจ้าตัวต้องลงนามด้วยตนเอง โดยเฉพาะหนังสือมอบอำนาจ ล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งมีการเซ็นเอกสารเพื่อนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

“เมื่อคืนช่วง 4-5 ทุ่ม ผมยังคุยโทรศัพท์กับท่านอยู่เลย และวันนี้ก็นัดเจอเพื่อคุยงานกันช่วงสาย ยืนยันว่าท่านยังอยู่กรุงเทพฯ ไม่ได้หนีไปไหน หากจะหนีคงหนีไปนานแล้ว” นายสัญญาภัชระ กล่าว

ทนายความเปิดเผยถึงสภาพจิตใจของ “บิ๊กโจ๊ก” ว่ายังคงปกติดี แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ยังคงออกกำลังกายได้ พูดคุยด้วยน้ำเสียงดังฟังชัด มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ไม่มีความเครียดหรือกังวลอย่างที่ถูกกระแสข่าวโจมตี

ส่วนสาเหตุที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เลือกที่จะเงียบและไม่ให้สัมภาษณ์ในช่วงนี้ เนื่องจากต้องการให้คดีดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ต้องการให้ข่าวพาดพิงโต้ตอบไปมา ซึ่งอาจเข้าข่ายการชี้นำสังคมหรือก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอพิสูจน์ความจริงตามขั้นตอนของกฎหมาย

สำหรับประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีนัดพิจารณาเรื่องการคืนตำแหน่งรอง ผบ.ตร. ในวันพรุ่งนี้ (9 ม.ค.) นายสัญญาภัชระ ขอไม่ก้าวล่วงในรายละเอียดว่าเจ้าตัวจะไปศาลด้วยตนเองหรือไม่ แต่ได้ทิ้งท้ายปริศนาสำคัญที่น่าจับตามองว่า

“ขอยืนยันว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเรื่องอื่นเกิดขึ้น เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้เรื่องตัดสินคดีนี้ แต่ยังบอกรายละเอียดไม่ได้ ขอให้รอฟังพรุ่งนี้พร้อมกัน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

รมสช. โชว์เครื่องประหารหัวพยัคฆ์ ทำสงครามพวกโกงกิน-สแกมเมอร์

7 วินาที ที่แล้ว
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ ข่าว

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

16 นาที ที่แล้ว
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

24 นาที ที่แล้ว
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน บันเทิง

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ฝากข้อความถึงพรรค ขอให้ทุกคนสามัคคีกัน

37 นาที ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อนที่ลาดกระบัง บันเทิง

หล่อทั้งกายใจ! โดม ปกรณ์ ลัม จัดเต็ม ของเล่น-ขนม เลี้ยงวันเด็กน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวแจ้งยังไม่ตาย หลังมีข่าวคนเสียชีวิต เหตุแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ณัฐยา บุญภักดี&quot; อดีตผู้บริหาร สสส. ทีมบริหาร ปชน. ด้านเด็กและเยาวชน ข่าว

ประวัติ “ณัฐยา บุญภักดี” อดีตผู้บริหาร สสส. ทีมบริหาร ปชน. ด้านเด็กและเยาวชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม แง้มมี สส. 10 ราย เอี่ยวพนันออนไลน์ เตรียมเปิดปฎิบัติการจับกุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท เศรษฐกิจ

ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปรินซ์แบงก์” ถูกแบงก์ชาติกัมพูชา สั่งระงับกิจการทันที ห้ามรับฝาก-ปล่อยกู้เพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ขยี้ตา “ใบเฟิร์น” ลูกสาวจตุรงค์ สวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีประกาศตั้ง Republic of Kawthoolei โดย พล.อ.เนอดา เมียะ ลูกชาย นายพลโบ เมียะ ทำให้ชายแดนไทย–เมียนมาไม่ใช่แค่เรื่องการค้า แต่คือเกมอำนาจเรื่องดินแดน การยอมรับ และความชอบธรรม ข่าว

สาธารณรัฐกอทูเล ประกาศเอกราช รัฐใหม่ใกล้ไทย โลกจะรับรองไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี &quot;เรื่องใหญ่&quot; รอเซอร์ไพรส์ ข่าว

ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี “เรื่องใหญ่” รอเซอร์ไพรส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย พบ ออสเตรเลีย ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 8 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์รับปีใหม่ หลานสาวคนใกล้ชิดอินฟลูเอนเซอร์ดังเสียชีวิตคาห้องน้ำหลังสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส พบสาเหตุหลักห้องน้ำแคบและไร้ช่องระบายอากาศ ข่าว

สุดเศร้า! หลานสาว เสียชีวิต จากแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เพจดังเตือน ภัยเงียบไม่มีสีไม่มีกลิ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง เข้าข่ายมหรสพหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงท้องแก่บุก ศธ. ร้องฟันวินัย &quot;ครูสาว&quot; เป็นชู้สามีทหาร สพฐ.รับลูกตั้งกรรมการสอบร้ายแรง ชี้ผิดจริง-โทษหนัก ข่าว

เมียหลวง รุกฆาต บุก ศธ. ร้องฟันวินัย “ครูบี๋” จี้ให้ออกจากราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝ่ายหญิงถามผัวทหารว่า &quot;น่ารักเท่าเมียมึงยัง?&quot; ในแชตลับ ข่าว

โหบี๋ภาค 2! เปิดแชตลับ กิ๊กสาวถามผัวทหาร “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์การสวนสัตว์ฯ เปิด 6 สวนสัตว์ทั่วไทยให้เด็ก-ผู้สูงอายุ เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ 2569 ข่าว

ปักหมุด 6 สวนสัตว์ทั่วไทย เที่ยวฟรีวันเด็ก 10-11 ม.ค. 2569 สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า บันเทิง

ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทำเนียบเตรียมเปิดต้อนรับวันเด็ก จัดกิจกรรมเพียบ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 12:10 น.
222
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมสช. โชว์เครื่องประหารหัวพยัคฆ์ ทำสงครามพวกโกงกิน-สแกมเมอร์

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button