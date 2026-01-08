ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี “เรื่องใหญ่” รอเซอร์ไพรส์
สยบข่าวลือบินหนี ทนายยัน “บิ๊กโจ๊ก” ปักหลักกรุงเทพฯ สภาพจิตใจฟิตปั๋ง ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี “เรื่องใหญ่” รอเซอร์ไพรส์
จากกรณีที่มีกระแสข่าวลือสะพัดในโลกออนไลน์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา อ้างว่า บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนั้น ล่าสุด นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความส่วนตัว ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง พร้อมยืนยันว่าลูกความยังคงพำนักและใช้ชีวิตตามปกติในกรุงเทพมหานคร
นายสัญญาภัชระ ชี้แจงว่า ข่าวลือเรื่องการหลบหนีไม่เป็นความจริง ตนได้พบปะและหารือข้อกฎหมายกับ บิ๊กโจ๊ก ทุกวัน ยิ่งกว่าเจอครอบครัวตนเองเสียอีก เนื่องจากมีเอกสารสำคัญทางคดีที่เจ้าตัวต้องลงนามด้วยตนเอง โดยเฉพาะหนังสือมอบอำนาจ ล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งมีการเซ็นเอกสารเพื่อนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
“เมื่อคืนช่วง 4-5 ทุ่ม ผมยังคุยโทรศัพท์กับท่านอยู่เลย และวันนี้ก็นัดเจอเพื่อคุยงานกันช่วงสาย ยืนยันว่าท่านยังอยู่กรุงเทพฯ ไม่ได้หนีไปไหน หากจะหนีคงหนีไปนานแล้ว” นายสัญญาภัชระ กล่าว
ทนายความเปิดเผยถึงสภาพจิตใจของ “บิ๊กโจ๊ก” ว่ายังคงปกติดี แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ยังคงออกกำลังกายได้ พูดคุยด้วยน้ำเสียงดังฟังชัด มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ไม่มีความเครียดหรือกังวลอย่างที่ถูกกระแสข่าวโจมตี
ส่วนสาเหตุที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เลือกที่จะเงียบและไม่ให้สัมภาษณ์ในช่วงนี้ เนื่องจากต้องการให้คดีดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ต้องการให้ข่าวพาดพิงโต้ตอบไปมา ซึ่งอาจเข้าข่ายการชี้นำสังคมหรือก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอพิสูจน์ความจริงตามขั้นตอนของกฎหมาย
สำหรับประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีนัดพิจารณาเรื่องการคืนตำแหน่งรอง ผบ.ตร. ในวันพรุ่งนี้ (9 ม.ค.) นายสัญญาภัชระ ขอไม่ก้าวล่วงในรายละเอียดว่าเจ้าตัวจะไปศาลด้วยตนเองหรือไม่ แต่ได้ทิ้งท้ายปริศนาสำคัญที่น่าจับตามองว่า
“ขอยืนยันว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเรื่องอื่นเกิดขึ้น เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้เรื่องตัดสินคดีนี้ แต่ยังบอกรายละเอียดไม่ได้ ขอให้รอฟังพรุ่งนี้พร้อมกัน”
