ข่าว

ลูกน้องคนสนิท เปิดความจริง 10 ประการ ยืนยันไม่เคยให้ร้าย “บิ๊กโจ๊ก”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 13:10 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 13:10 น.
58

พ.ต.อ.เขมรินทร์ ลูกน้องคนสนิท เปิดความจริง 10 ประการ ยืนยันไม่เคยให้ร้าย บิ๊กโจ๊ก แฉมีคนพยายามจะให้ตนไปให้ร้ายช่วงบิ๊กโจ๊กเพลี่ยงพล้ำ

พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย น้องชายของ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ซึ่งเป็นอดีตลูกน้องคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้โพสต์ระบายความในใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวครั้งแรก หลังปรากฏชื่อ เป็นตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ระบุว่า “ความจริง 10 ประการ เพราะมีคนเป็นห่วงเยอะเหลือเกิน จึงขอแจ้งเพื่อทราบทั่วกันนะครับ

1.ผมมีความสัมพันธ์กับท่านเฉพาะในมิติของการทำงานในหน้าที่ราชการ ด้านการสืบสวนคดีสำคัญเท่านั้น ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวใด ๆ และไม่เคยรับใช้เรื่องส่วนตัวทุกกรณี

และท่านก็ทราบดีว่า ผมจะไม่มีวันรับงานที่ไม่ถูกต้อง หรือรับงานเพื่อกลั่นแกล้งรังแกใครให้ท่านเด็ดขาด ท่านจึงไม่เคยใช้งานผมในเรื่องไม่ถูกต้องเหล่านี้

2.ท่านเรียกตัวผมไปใช้งาน ด้วยเพราะความรู้ความสามารถของผมในด้านการสืบสวนคดีสำคัญ คดีองค์กรอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อน คดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งผมมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์มาก่อนโดยตลอด

ผมมิได้เป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาท่านเพื่อไปเสนอตัวรับใช้เพื่อหวังประโยชน์ใด ๆ จากท่าน นอกจากได้โอกาสในการทำงานสำคัญ และผมก็ทำผลงานให้ท่านในเรื่องสำคัญ ๆ มากมายมาตลอดหลายปี

3.การที่ผมได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตลอดชีวิตราชการ ผมไม่เคยวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างที่ทำงานให้กับท่าน ผมไม่เคยร้องขอตำแหน่งใด ๆ

แต่ผมต้องกราบขอบพระคุณท่าน ที่ท่านได้กรุณาตอบแทนการทำงานให้ผมได้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยผมมิต้องร้องขอ และผมขอยืนยันว่า ตลอดเวลาหลายปีที่ทำงานให้ท่าน ท่านจะตอบแทนให้ความก้าวหน้ากับคนทำงานก่อนคนกลุ่มอื่น ๆ เสมอ

4.งานสืบสวน เป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ตลอดชีวิตราชการกว่า 25 ปีของผม ท่านเป็นหนึ่งในผู้บังคับบัญชาเพียงไม่กี่คน ที่ใช้งานลูกน้อง แล้วจะให้เงินไปทำงานตามที่ท่านสั่งการโดยตลอด ท่านไม่เคยสั่งแห้งปากเปล่าเหมือนนาย ๆ ส่วนใหญ่

แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็มั่นใจว่า ผมก็ได้พยายามตอบแทนท่านด้วยการช่วยแบ่งเบารับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำงานให้ท่านด้วยงบประมาณส่วนตัวของผมเองเป็นจำนวนมาก ด้วยเคารพและด้วยสำนึกที่มีต่อท่านเช่นกัน

5.การที่ผมถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยอยู่นั้น ผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผม ผมจึงยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีในแนวทางที่ถูกต้องตรงไปตรงมาตามกระบวนการยุติธรรม ผมไม่เคยวิ่งเต้นร้องขอความช่วยเหลือทางคดีจากใคร

ส่วนท่านใดที่เมตตาเป็นห่วงให้ความช่วยเหลือ ผมขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง และเมื่อผมกับท่านมีแนวทางในการต่อสู้คดี และแนวทางในการตอบโต้ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ เพื่อรักษาเกียรติยศและเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาไม่สอดคล้องกันกับท่าน

ผมก็ได้แยกตัวออกมา ไม่ได้ร่วมสังฆกรรมกับท่านตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 หลังจากผมถูกกล่าวหาเพียงไม่กี่เดือน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ผมกับท่านแยกกันเดิน ก็เกือบ ๆ จะ 2 ปีแล้ว และผมเป็นลูกน้องของท่านคนแรกใน 8 คนที่ถูกดำเนินคดีร่วมกับท่าน ที่แยกตัวออกมาจากท่าน โดยผมก็ไม่ได้ไปร้องแรกแหกกระเชอบอกใคร ๆ

6.ท่านไม่เคยใช้กำลังประทุษร้ายใด ๆ ต่อผม เพราะท่านทราบแน่ว่า ถ้าท่านทำ ผมสวนแน่ ๆ รวมถึงหากท่านพูดจาว่ากล่าวตำหนิผมอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ผมก็จะทัดทาน โต้แย้งท่านในระดับเดียวกันทันทีตรงไปตรงมาเช่นกันโดยตลอด

7.ผมเคารพและสำนึกในโอกาสที่ท่านให้กับผมตลอดมา และผมยืนยันว่า ผมไม่เคยไปก้าวล่วงให้ร้ายอะไรท่านแต่อย่างใด ทั้งที่ก็มีผู้ที่พยายามจะให้ผมให้ร้ายท่านในยามที่ท่านเคยเพลี่ยงพล้ำ ไม่มีวันที่ใครจะมาโน้มน้าวให้ผมไปให้ร้ายรังแกท่านได้แต่อย่างใด ความจริงคือความจริงครับ

8.บุคคลรอบตัวท่านมีหลายกลุ่ม หลาย Layer ต่างบทบาทหน้าที่ เช่น กลุ่มรับใช้ใกล้ชิดแบบข้าเก่าเต่าเลี้ยง, กลุ่มสาย Entertain กินข้าวร้อนนอนแอร์เย็น ร่วมจิบไวน์ไฮโซ, กลุ่มตลกหลวง, กลุ่ม food & beverage, กลุ่ม wallpaper งานไม่ทำ แรงไม่ออก ยืนเสนอหน้าตอนแถลงข่าว และกลุ่มกุนซือเฮงซวย อวยเข้ารกเข้าพง เพราะได้ประโยชน์จากท่าน แนะนำเมื่อไหร่ ฉิบหายเมื่อนั้น

สุดท้าย พวกผม กลุ่มคนทำงาน รับมอบหมายงาน ไปทำให้สำเร็จ รายงานผล แถลงข่าว ได้นอน 2 วัน รับงานใหม่ ไปทำให้สำเร็จ รายงานผล แถลงข่าว นอน 2 วัน รับงานใหม่ วงจรอุบาทว์ 55555 ท่านต้องแยกแยะให้ได้ ว่าใครกลุ่มใดทำให้ท่านต้องเดือดร้อนแบบนี้

9.ผมมีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์กับเรื่องเ_ี้ย ๆ แบบนี้มาแล้ว ผมเข้าใจดีว่า ที่ผมต้องถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาเช่นนี้เพราะกลุ่มผู้กระทำเขามิได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับผม แต่เพียงเพราะผมเป็นมือไม้เป็นสมองของท่าน ซึ่งศัตรูของท่านย่อมต้องประเมินว่า ผมอาจเป็นภัยคุกคามที่จะต่อต้านปฏิบัติการโค่นล้มท่านของพวกเขา

ผมจึงต้องอยู่ใน List บุคคลรอบตัวท่าน เป็น Tier 1 ที่จะต้องถูกกำจัด แต่ท่านกลับเห็นตรงข้ามว่า ที่ท่านต้องเดือดร้อนโดนคดีต่าง ๆ เป็นเพราะพวกผม ซึ่งความคิดเช่นนี้ ผมรับไม่ได้

10.สำคัญที่สุด ผมต้องกราบขอโทษพี่หนึ่ง ที่ผมเป็นคนไปขอให้พี่หนึ่งมาช่วยผมทำงานให้กับท่าน เพราะท่านมอบหมายงานให้ผมเยอะจนทำไม่ไหว

ทั้งที่พี่หนึ่งก็มีชีวิตที่ดี รับราชการก้าวหน้าอย่างสงบราบรื่นอยู่ในพื้นที่ ภ.4 เป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของพี่น้องตำรวจและประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด แต่กลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ เพราะผมไปขอร้องให้มาช่วยผมทำงานให้ท่านแท้ ๆ

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังคมไทยเป็นสังคมที่เห็นใครดีไม่ได้ ยกย่องคนที่เปลือก ปากว่าตาขยิบ Influencers นักวิจารณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอดีตตำรวจที่ขยันออกสื่อหาแสง ก็ล้วนแต่มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้น อย่าไปบ้าตามเลยครับ

กดแชร์ กดไลค์ กดสับตะไคร้กันด้วยนะคร้าบ อย่ามัวไปบ้า คุยกับคาปิบาราดีกว่า”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน เศรษฐกิจ

สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกน้องคนสนิท เปิดความจริง 10 ประการ ยืนยันไม่เคยให้ร้าย “บิ๊กโจ๊ก”

11 นาที ที่แล้ว
วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด ข่าวการเมือง

วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ก.พ. สั่งปิดระบบสมัครสอบ e-Exam ชั่วคราว เปิดใหม่อีกครั้ง 13.00 น. วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรูปล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงกว่าเดิมเยอะมาก ชาวเน็ตแห่ชม เปลี่ยนไปเกือบจำไม่ได้ บันเทิง

จึ้งมาก! ภาพล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงกว่าเดิม 20 กก. ชาวเน็ตแห่ชมสวยเต็มสิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA เสียชีวิตในวัย 84 ปี ข่าวต่างประเทศ

อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA ขายความลับให้โซเวียต ชีวิตดิ่งเหว ตายคาคุกวัย 84

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิศาล” เคลื่อนไหวแล้ว โดน “ปวิน” จี้สอบจริยธรรม ยันไม่สนับสนุนรัฐประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้าน แฉพฤติกรรมไรเดอร์ แอบกินอาหารแล้วส่งให้ลูกค้า โทรตามปิดเครื่องหนี ข่าว

เจ้าของร้านสุดทน แฉไรเดอร์ แอบกินอาหารแล้วส่งให้ลูกค้า โทรตามปิดเครื่องหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้จัก สาธารณรัฐกอทูเล ประกาศเอกราช ตั้ง เนอดา เมียะ นั่งประธานาธิบดีคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชนสนั่นร้านคาราโอเกะ! เจ็บ 8 ราย คนขับ 56 ปี รับดื่มมาจากสนามกอล์ฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรุษจีน 2569 วันไหน เปิดตำรา ปีม้าไฟ เช็กฤกษ์ไหว้ ของไหว้ วิธีแก้ชงฉบับสมบูรณ์ ดูดวง

ตรุษจีน 2569 วันไหน เปิดตำรา ปีม้าไฟ เช็กฤกษ์ไหว้ ของไหว้ วิธีแก้ชงฉบับสมบูรณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาท สกีแหกโค้งตกเขาที่นิเซโกะ ญี่ปุ่น บันเทิง

น่ากลัวมาก อั๋น ภูวนาท เล่นสกีไถลตกเขา ขยับตัวไม่ได้หวิดจมหิมะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวยสยอง! สาวเตือนภัย ฉีดฟิลเลอร์คลินิกดัง ทำหน้าเบี้ยว-บวมผิดรูป จี้แพทยสภาสอบด่วน ข่าว

สวยสยอง! สาวเตือนภัย ฉีดฟิลเลอร์คลินิกดัง ทำหน้าเบี้ยว-บวมผิดรูป จี้แพทยสภาสอบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ถาม “เพื่อไทย” นโยบายรถไฟ 20 บาท ทำไมไม่ทำตอนเป็นรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเวียดนามหายตัว สีหนุวิลล์ กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

เหยื่ออีกรายโผล่ สีหนุวิลล์! สาวเวียดนามถูกอุ้มเรียกค่าไถ่ 1 ล้าน ก่อนทุบดับทิ้งศพหน้ารพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแปลชื่อดัง วิจารณ์ยับ ปมคำขวัญวันเด็ก &quot;หูบ้วนคำขวัญ&quot; วอนพ่อแม่อย่าให้เด็กจำ ข่าว

นักแปลชื่อดัง วิจารณ์ คำขวัญวันเด็ก ผู้ว่าชัชชาติ วอนพ่อแม่อย่าให้เด็กจำ เสียมากกว่าดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง “ปวิน” จี้สอบจริยธรรม “พิศาล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาว ฮึ่ม “ทรัมป์” หารือแนวทางครอบครอง “กรีนแลนด์” รวมถึงใช้กำลังทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพลู่วิ่งหักศอกที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน ข่าวกีฬา

เปิดราคากลาง “ลู่วิ่งหักศอก” งบเฉียด 7 ล้าน ใช้แข่งไม่ได้-ผิดมาตรฐาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน บันเทิง

หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน ทิ้งแคปชั่นพ้อ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์ไปญี่ปุ่น ข่าว

ยังไม่เลิก! เต้ มงคลกิตติ์ เตรียมไปฮิโรชิม่า-นางาซากิ 2 เมื่องที่ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ครูบี๋&quot; หรือ &quot;แพรน้อย&quot; ครูสาวพราวเสน่ห์ ของทหารยศสิบเอก ฉายาซ้อสายเปย์ ข่าว

ประวัติ “ครูบี๋” หรือ “แพรน้อย” ครูสาวพราวเสน่ห์ ของทหารยศสิบเอก ฉายาซ้อสายเปย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จวกยับ! ผู้ใช้ทวิตเตอร์ขอให้ AI เปลี่ยนภาพเจ้าหญิงญี่ปุ่นฉลองพระองค์ไม่เหมาะสม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทางวันนี้ ภารกิจส่ง &quot;หัวใจ&quot; ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย ข่าว

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า ข่าว

เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 13:10 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 13:10 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน

สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
เปิดรูปล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงกว่าเดิมเยอะมาก ชาวเน็ตแห่ชม เปลี่ยนไปเกือบจำไม่ได้

จึ้งมาก! ภาพล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงกว่าเดิม 20 กก. ชาวเน็ตแห่ชมสวยเต็มสิบ

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA เสียชีวิตในวัย 84 ปี

อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA ขายความลับให้โซเวียต ชีวิตดิ่งเหว ตายคาคุกวัย 84

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button