หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ
เหตุระทึกกลางกรุงโตเกียว เพื่อพบศพชายวัยประมาณ 40 ปี เสียชีวิตในสภาพเลือดท่วมตัวภายในคอนโด เพื่อนเป็นคนพบศพ บอกคนตายเบี้ยวนัดกินข้าว เลยตามหาถึงที่
วันนี้ (8 มกราคม) เกิดเหตุสะเทือนขวัญกลางย่านพักอาศัยและแหล่งการค้าในกรุงโตเกียว เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพชายรายหนึ่งเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักของคอนโดมิเนียม
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ว่ามีผู้พบชายอายุประมาณ 40 ปี นอนล้มฟุบอยู่ภายในห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในย่านโอโมริเหนือ เขตโอตะ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ พบชายคนดังกล่าวมีบาดแผลและมีเลือดออกจำนวนมาก โดยแพทย์ได้ยืนยันการเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ขณะที่บริเวณทางเข้าอาคารเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนจำนวนมากที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐาน สร้างความแตกตื่นให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่สัญจรไปมาในย่านดังกล่าว
ขณะนี้กรมตำรวจนครบาลโตเกียวกำลังดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใคร และมีความเกี่ยวข้องกับที่พักแห่งนี้อย่างไร โดยทางตำรวจไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องการฆาตกรรม และกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรอบอาคาร รวมไปถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อหาที่มาที่ไปของการเสียชีวิตที่น่าสงสัยในครั้งนี้
อ้างอิง : news.yahoo.co.jp , YouTube ANNnewsCH
