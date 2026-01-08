กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน
กกต. รู้ตัวโรงพิมพ์ทำป้ายปริศนา จ.พิษณุโลก แล้ว จ่อลากคอคนจ้าง พร้อมเตือนพรรคการเมืองคุมลูกทีม อย่าหาเสียงสกปรก โทษหนักคุก 15 ปี ตัดสิทธิ์ 20 ปี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบป้ายข้อความปริศนาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ ล่าสุดทาง กกต. ทราบตัวโรงพิมพ์ที่เป็นผู้รับจ้างผลิตป้ายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนขยายผลเพื่อระบุตัวผู้ว่าจ้างที่แท้จริง รวมถึงตรวจสอบเนื้อหาบนป้ายอย่างละเอียดว่ามีเจตนาใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือไม่ ซึ่งทาง กกต. ได้รับเรื่องไว้เป็นสำนวนสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแล้ว
เลขาธิการ กกต. ยังได้กล่าวถึงภาพรวมบรรยากาศการหาเสียงในช่วงนี้ที่มีความดุเดือด ทั้งกรณีการปราศรัยโดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ การพาดพิงคู่แข่ง หรือแม้แต่กรณีกลุ่มแฟนคลับตัดต่อภาพบิดเบือนข้อมูลผู้สมัคร ซึ่งการกระทำเหล่านี้ กกต. จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและองค์ประกอบทางกฎหมาย
หากพบว่ามีการใส่ร้ายหรือให้ข้อมูลเท็จจนเกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการถอดเทปบันทึกเสียงและตรวจสอบบริบทแวดล้อมเพื่อเอาผิดทันที เพื่อรักษาบรรยากาศการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม
พร้อมกันนี้ นายแสวง ได้เตือนถึงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกพรรค ให้เคร่งครัดในการควบคุมดูแลสมาชิกพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 22 อย่าปล่อยให้สมาชิกไปกระทำการใดที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต
หากพบการกระทำผิด นายทะเบียนพรรคการเมืองจะแจ้งให้ระงับยับยั้ง แต่หากผู้บริหารพรรคนิ่งเฉย กกต. มีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ รวมถึงมีโทษทางอาญาจำคุกสูงถึง 7-15 ปี และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวนานถึง 20 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุพรรณฯ เดือด ป้ายหาเสียง พรรคส้ม โดนทำลายเละ ชาวบ้านให้กำลังใจ ไม่มีป้ายก็เลือกอยู่ดี
- กกต.พิษณุโลก สั่งสอบใครผลิตป้ายโจมตีพรรคดัง วอนหาเสียงสร้างสรรค์
- เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: