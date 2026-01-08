ร่วมให้กำลังใจ “เควิน คีแกน” ตำนานนักเตะทีมชาติอังกฤษ ตรวจพบมะเร็งในช่องท้อง
แฟนบอลร่วมให้กำลังใจ เควิน คีแกน ตำนานแข้งและผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ หลังตรวจพบมะเร็งในช่องท้อง และกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในขณะนี้
เมื่อวานนี้ (7 มกราคม) ครอบครัวของ เควิน คีแกน (Kevin Keegan) วัย 74 ปี ที่ระบุว่าเขากำลังเริ่มต้นเส้นทางการต่อสู้กับโรคมะเร็ง หลังจากเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเมื่อเร็วๆ นี้
ครอบครัวของคีแกนระบุ พร้อมทั้งขอบคุณทีมแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โดยระบุว่า “เควินเพิ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อตรวจประเมินอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการสืบสวนพบว่าเขาป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งเควินจะเข้ารับการรักษาในขั้นตอนต่อไป”
ทันทีที่ข่าวถูกเผยแพร่ออกไป สโมสรที่คีแกนเคยร่วมงานด้วยต่างออกมาแสดงความห่วงใย เริ่มจาก เอ็ดดี้ ฮาว ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของ นิวคาสเซิล ได้ยกย่องคีแกนว่าเป็น “ไอคอน” และบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สโมสรและคนทั้งเมือง พร้อมยืนยันว่าทุกคนจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดการรักษา เช่นเดียวกับ ลิเวอร์พูล ที่ส่งมอบความปรารถนาดีจากสโมสรและสมาคมอดีตผู้เล่น “Forever Reds” ถึงคีแกนและครอบครัว
รวมไปถึง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็ร่วมส่งมอบพลังใจให้กับอดีตผู้จัดการทีมรายนี้ด้วยเช่นกัน
สำหรับ เควิน คีแกน ถือเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษ โดยเจ้าตัวเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของยุโรป หรือ Ballon d’Or ได้ถึง 2 ปีซ้อน คือในปี 1978 และปี 1979
ส่วนความสำเร็จในอาชีพการค้าแข้ง เขาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษ 3 สมัย และแชมป์ยูโรเปี้ยน คัพ ปี 1977 กับ ลิเวอร์พูล ก่อนที่จะย้ายไปสร้างชื่อกับ ฮัมบูร์ก ในบุนเดสลีกา เยอรมนี และยังพาทีมคว้าแชมป์ได้ และยังได้รับเกียรติมให้เป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษ 31 ครั้ง พร้อมสถิติการลงสนามในนามทัพสิงโตคำราม 63 นัด ซัดไป 21 ประตู
นอกจากนี้ ผลงานในฐานะผู้จัดการทีม เขาเป็นคนคุมทีม นิวคาสเซิล เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกและสร้างทีมในสไตล์บุกมันเร้าใจจนเกือบคว้าแชมป์ลีกในปี 1996 และยังเคยคุม ฟูแล่ม, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และรับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ในช่วงปี 1999-2000
คีแกนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่นำความตื่นเต้นมาสู่วงการฟุตบอลเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทนักเตะหรือกุนซือ ด้วยบุคลิกที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ร่วมและความรักในเกมรุกอย่างเต็มเปี่ยมครับ
อ้างอิง : www.bbc.com
