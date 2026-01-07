สิ้นแล้ว หนุ่มป่วยสมองเสื่อม อายุน้อยสุดในโลก “โรคโหดร้ายกว่ามะเร็ง เพราะไม่มีโอกาสหาย”
น้ำตาท่วม หนุ่มอังกฤษวัย 24 เหยื่อ สมองเสื่อม อายุน้อยที่สุดในโลก สิ้นใจแล้ว แม่เปิดใจบริจาคสมองเป็นวิทยาทาน หวังโลกตระหนัก “โรคนี้โหดร้ายกว่ามะเร็ง เพราะไม่มีโอกาสหาย”
ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา ครอบครัวหนึ่งในเมือง Dereham แคว้น Norfolk ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ “อังเดร ยาร์แฮม” ชายหนุ่มผู้โชคร้ายเจ้าของสถิติผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่อายุน้อยที่สุด ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัยเพียง 24 ปี ทิ้งไว้เพียงความทรงจำและร่างไร้วิญญาณที่กลายเป็น “อาจารย์ใหญ่” เพื่อการศึกษาทางการแพทย์
แซม แฟร์แบร์นคุณแม่วัย 49 ปี ย้อนรอยความทรงจำอันเจ็บปวดว่า สัญญาณเตือนแรกเริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขที่สุด คือช่วงหลังจากงานแต่งงานของเธอกับพ่อเลี้ยง “อลาสแตร์” ในเดือน พฤศจิกายน 2022
จากเด็กหนุ่มที่กระฉับกระเฉง อังเดรเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เริ่มขี้หลงขี้ลืม แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม “วันหนึ่งเขาเข้าไปในตัวเมืองเพื่อซื้อของ หรือตั้งใจจะไปร้านค้า แต่จู่ๆ เขาก็ตัดสินใจกระโดดขึ้นรถเมล์ไปเฉยๆ โดยไม่มีจุดหมาย” แซมเล่าถึงความสับสนที่เริ่มกัดกินลูกชาย
หลังจากสังเกตเห็นความผิดปกติ ครอบครัวพาอังเดรไปตรวจที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนอร์ฟอล์กและนอริช ผลสแกนเผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจว่า สมองของเขามีการฝ่อตัวผิดปกติ
ก่อนที่ต่อมา โรงพยาบาลแอดเดนบรุคส์ ในเคมบริดจ์ จะวินิจฉัยฟันธงว่าเขาป่วยเป็น “โรคสมองเสื่อมส่วนหน้า” ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของโปรตีน เป็นชนิดหายากที่พบเพียง 1 ใน 20 ของผู้ป่วยสมองเสื่อม และมักถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ความโหดร้ายของโรคนี้คือการกัดกินชีวิตผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว แซมเล่าด้วยความเจ็บปวดว่า “เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว เขายังเดินเข้าศูนย์ดูแลผู้ป่วย (Care home) ได้เอง แม้จะเดินช้ามาก แต่เพียงแค่เดือนกว่าๆ หลังจากนั้น เขาก็ต้องนั่งรถเข็นแล้ว”
ในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต อังเดรสูญเสียความสามารถในการพูด เขาทำได้เพียงส่งเสียงในลำคอ แต่สิ่งที่โรคนี้พรากไปไม่ได้จนวินาทีสุดท้ายคือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
“สิ่งหนึ่งที่โรคนี้เอาไปไม่ได้คือตัวตนของเขา อารมณ์ขันของเขา… เรายังคงได้ยินเสียงหัวเราะของเขาจนถึงช่วงท้าย” ผู้เป็นแม่กล่าว
อังเดรเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Priscilla Bacon Lodge ในเมืองนอริช ท่ามกลางความโศกเศร้า แม่ของเขาตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่า “โรคสมองเสื่อมไม่ได้เลือกปฏิบัติแค่อายุ”
“ฉันอยากให้ผู้คนรู้ว่าโรคนี้มันโหดร้ายแค่ไหน… คนที่เป็นมะเร็ง พวกเขายังมีรังสีรักษา มีเคมีบำบัด มีโอกาสที่โรคจะสงบและกลับมาใช้ชีวิตที่น่าจดจำได้ แต่สำหรับสมองเสื่อม… มันไม่มีอะไรเลย มีแต่ความว่างเปล่า”
มรดกชิ้นสุดท้ายเพื่อมนุษยชาติ เพื่อไม่ให้การจากไปของลูกชายสูญเปล่า ร่างและสมองของอังเดรได้ถูกส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลแอดเดนบรุคส์ เพื่อใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
“ฉันมีความรู้สึกมากมายผสมปนเป ทั้งความโกรธ ความเศร้า… แต่ถ้าในอนาคต สมองของอังเดรสามารถช่วยให้ครอบครัวอื่นได้มีเวลาอยู่กับคนที่เขารักเพิ่มขึ้นอีกสัก 2-3 ปี นั่นก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้ว” แซม แฟร์แบร์น กล่าวทิ้งท้าย
โรคสมองเสื่อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนหนุ่มสาว และการวิจัยจาก “ของขวัญชิ้นสุดท้าย” ของเขา อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาโรคร้ายนี้ในอนาคต
