หมอมะเร็งจุฬาฯ เตือนสติ นโยบายเปลี่ยนคำนำหน้าเพศ 3 สาเหตุ เสี่ยงรักษาผิด อันตรายถึงชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 16:58 น.
54
กฎหมายเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ "Woke ได้แต่อย่าดราม่า" หมอมะเร็งจุฬาฯ เตือนสติ "มะเร็งไม่เช็กคำนำหน้า" เปลี่ยนเพศในบัตรได้ แต่แก้พันธุกรรมไม่ได้ แนะบอกความจริงหมอเพื่อรักษาชีวิต

ศ.นพ.ชวลิต จากศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เตือนสติสังคมในยุคที่เรื่อง เพศสภาพ” เปิดกว้าง ชี้ให้เห็นมุมมองทางการแพทย์ที่หลายคนอาจมองข้าม ว่าการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อให้ตรงกับจิตใจ อาจนำมาซึ่งหายนะในห้องตรวจ หากระบบสาธารณสุขและผู้ป่วยปกปิดความจริงเรื่องเพศกำเนิด

ศ.นพ.ชวลิต เปรียบเทียบร่างกายมนุษย์เหมือนคอมพิวเตอร์ จิตใจเปรียบเสมือนซอฟต์แวร์ ที่เรามีสิทธิ์จะอัปเกรดหรือเปลี่ยนเวอร์ชันอย่างไรก็ได้ตามใจปรารถนา แต่ร่างกายคือฮาร์ดแวร์ (เมนบอร์ด ซีพียู) ติดตัวมาตั้งแต่โรงงานผลิต แม้จะศัลยกรรมตกแต่งภายนอกอย่างไร แต่โครงสร้างหลักทางพันธุกรรมยังคงเดิม

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ (คำนำหน้าชื่อ) ไปเปลี่ยนข้อมูลในระบบโรงพยาบาล ทำให้ช่างซ่อม(หมอ) เข้าใจสเปกเครื่องผิดไป

ณหมอเน้นย้ำด้วยวลีสุดเจ็บจี๊ดว่า “มะเร็งไม่แคร์กฎหมาย และไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญ” มันไม่สนว่าบัตรประชาชนคุณคือ นาย หรือ นางสาว มันสนแค่ว่าคุณมีอวัยวะให้มันกินหรือไม่ ซึ่งความสับสนของคำนำหน้าชื่อ อาจนำไปสู่กับดักมรณะ 3 ข้อ ด

  1. จิตใจเป็นหญิง บัตรเป็นหญิง แต่ต่อมลูกหมากยังอยู่ หากระบบโรงพยาบาลเชื่อตามบัตร โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากอาจถูกตัดทิ้ง ทำให้มะเร็งลุกลามโดยไม่รู้ตัว

  2. ภายนอกกำยำ แต่ภายในยังมีมดลูกและรังไข่ หากประวัติระบุว่าเป็นชาย แพทย์อาจมองข้ามความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งรังไข่ กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้

  3. การเทคฮอร์โมนส่งผลต่อค่าเลือด หากหมออ่านค่าเลือดโดยใช้เกณฑ์ผิดเพศ ก็เหมือนอ่านแผนที่ผิดเล่ม หลงทางในการรักษา

ศ.นพ.ชวลิต ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเหยียดเพศ หรือห้าม Woke แต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของชีวิต ทางออกคือระบบสาธารณสุขและผู้ป่วยต้องยอมรับความจริง 2 ชุดพร้อมกัน คือ เพศสภาพ เพื่อให้เกียรติตัวตน เพศกำเนิด เพื่อให้หมอรักษาได้ถูกจุด

คุณหมอฝากทิ้งท้ายว่า เมื่อเดินเข้าโรงพยาบาลจงวางการเมืองและอุดมการณ์ไว้หน้าประตู แล้วบอกความจริงกับหมอตรงๆ เช่น “ผมข้ามเพศครับ แต่ยังมีมดลูก” หรือ “หนูเป็นหญิงข้ามเพศค่ะ แต่ยังไม่ได้แปลงเพศ” เพื่อให้หมอรักษาชีวิตตรงหน้าได้อย่างถูกต้อง

พร้อมเสนอแนะเชิงนโยบายว่า หากมีการแก้กฎหมายเปลี่ยนคำนำหน้าได้จริง สถานพยาบาลต้องระบุเพศกำเนิด ในเวชระเบียนเสมอ ห้ามปกปิด รวมถึงในกรณีการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม ก็ควรมีการระบุเพศกำเนิดเพื่อให้คู่ชีวิตรับทราบข้อมูลทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

“เสรีภาพเป็นเรื่องสวยงาม แต่มะเร็งคือประชาธิปไตยที่สุด เกิดขึ้นได้กับทุกคน… การระบุเพศในเอกสารเป็นสิทธิ แต่การบอกความจริงกับหมอ… เป็นเรื่องของชีวิต”

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

