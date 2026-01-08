ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 09:32 น.
59

8 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS ลิเวอร์พูล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Arsenal

วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – ลิเวอร์พูล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ คริสเตียน มอสเกร่า, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ และ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

ลิเวอร์พูล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, โจวานนี่ เลโอนี่, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ วาตารุ เอ็นโด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ฮูโก้ เอกิติเก้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โคดี้ กัคโป

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS ลิเวอร์พูล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 31/08/25 ลิเวอร์พูล 1-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/05/25 ลิเวอร์พูล 2-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/10/24 อาร์เซนอล 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/08/24 ลิเวอร์พูล 2-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/02/24 อาร์เซนอล 3-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 03/01/26 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
  • 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)

ลิเวอร์พูล

  • 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ ลีดส์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โยเคเรส

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – โคดี้ กัคโป

Credit : Liverpool FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

อาร์เซนอล 3-1 ลิเวอร์พูล

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เวียดนาม เตรียมใช้กฎห้าม แพลตฟอร์มออนไลน์ บังคับดูโฆษณาเกิน 5 วินาที ข่าวต่างประเทศ

เวียดนาม เตรียมใช้กฎห้าม แพลตฟอร์มออนไลน์ บังคับดูโฆษณาเกิน 5 วินาที

3 นาที ที่แล้ว
ลุงฮ่องกงปล่อยหมัดซัดหน้าสาวแย่งที่นั่งรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

รุมสวดยับ ลุงหัวร้อนซัดสาวหน้าหงาย ฉุนแย่งที่นั่งรถไฟฟ้า ถ่ายประจานว่อนเน็ต

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“ชิมิเคน” ร่ายยาวหลังถูกถาม “รู้สึกแก่บ้างไหม?” จนชาวเน็ตญี่ปุ่นออกมายกย่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. เทียบให้ &quot;ข้อดี-ข้อเสีย&quot; ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปปช.เลือกฝั่งไหน ข่าวการเมือง

กกต. เทียบให้ “ข้อดี-ข้อเสีย” ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปปช.เลือกฝั่งไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนางงาม ก้มผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ นึกว่าติดหน้าอก ที่แท้ &quot;เนื้องอก&quot; ใหญ่เท่าส้มโอ บันเทิง

อดีตนางงาม ก้มผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ นึกว่าติดหน้าอก ที่แท้ “เนื้องอก” ใหญ่เท่าส้มโอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีซู-ซออินกุก ซีรีส์ Boyfriend on Demand บันเทิง

จีซู-ซออินกุก ลงจอ Boyfriend on Demand ตะลุยรักโลกเสมือน Netflix ปีนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;อาจารย์หนู&quot; งวด 17 ม.ค.69 มัดรวมเลขมงคล ฟันธงเลขชุดน่าลุ้น 3 ตัว Line News

เลขเด็ด “อาจารย์หนู” งวด 17 ม.ค.69 มัดรวมเลขมงคล ฟันธงเลขชุดน่าลุ้น 3 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก ข่าว

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี ข่าวต่างประเทศ

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาธร หาเสียงเลือกตั้งอีสานใต้ ขอโอกาสตั้งตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าวการเมือง

ธนาธร ขอโอกาสตั้งรัฐบาล ถ้าอยากเห็นประเทศดีกว่านี้ มั่นใจปราบส่วย-โกงสิ้นซาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน ข่าวการเมือง

กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลบข่าวลือ! ทนาย โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก ยืนยันยังอยู่ไทย-มั่นใจกระบวนการยุติธรรม ข่าว

ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงบัตรออกเสียงประชามติสำหรับการเลือกตั้ง 69 ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ข่าวการเมือง

คู่มือการออกเสียงประชามติ 2569 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง สส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี &quot;บี กฤษณะพงศ์&quot; หลังเปิดตัวคบไม่นาน บันเทิง

จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี “บี กฤษณะพงศ์” หลังเปิดตัวคบไม่นาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่ รัชนก&quot; แจงดราม่าเกาะกระแส &quot;น้องน้ำตาล&quot; ยันช่วยด้วยใจ ทนายเป็นคนขอให้ช่วย บันเทิง

“เจนนี่ รัชนก” แจงดราม่า “น้องน้ำตาล” ยันไม่ได้หาแสง เผยทนายพัฒน์ขอให้ช่วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง มัดรวมพิกัดที่เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เจนัว ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลักทรมาน-ฆ่านักศึกษาเกาหลีในเขมร ซุกตัวที่พัทยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หยวน กวินรัฏฐ์&quot; ตั้งคำถาม เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน บันเทิง

“หยวน กวินรัฏฐ์” เผย เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้อง อ้างอัดอั้นปมถูกด่า &quot;หมา&quot; ข่าวการเมือง

ส.ก.นวรัตน์ ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้องหมิ่น อ้างอัดอั้นปมถูกด่า “หมา”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดังไกลทั่วโลก ยูทูบเบอร์ช่องดังเปิดเคส “Tokyogurl” ใช้ร่างทรงหลอกคนทั้งวงการ จนติดทีมชาติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
BTS-MRT มอบของขวัญวันเด็ก 10 ม.ค.69 เปิดให้เด็กขึ้นฟรีทุกสาย ข่าว

รถไฟฟ้าฟรี MRT-BTS วันเด็ก 10 ม.ค.69 ตลอดวัน เช็กที่นี่ ใครนั่งฟรีบ้าง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 09:32 น.
59
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวียดนาม เตรียมใช้กฎห้าม แพลตฟอร์มออนไลน์ บังคับดูโฆษณาเกิน 5 วินาที

เวียดนาม เตรียมใช้กฎห้าม แพลตฟอร์มออนไลน์ บังคับดูโฆษณาเกิน 5 วินาที

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ลุงฮ่องกงปล่อยหมัดซัดหน้าสาวแย่งที่นั่งรถไฟ

รุมสวดยับ ลุงหัวร้อนซัดสาวหน้าหงาย ฉุนแย่งที่นั่งรถไฟฟ้า ถ่ายประจานว่อนเน็ต

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

“ชิมิเคน” ร่ายยาวหลังถูกถาม “รู้สึกแก่บ้างไหม?” จนชาวเน็ตญี่ปุ่นออกมายกย่อง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
กกต. เทียบให้ &quot;ข้อดี-ข้อเสีย&quot; ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปปช.เลือกฝั่งไหน

กกต. เทียบให้ “ข้อดี-ข้อเสีย” ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปปช.เลือกฝั่งไหน

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button