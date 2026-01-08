อาร์เซนอล พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69
8 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS ลิเวอร์พูล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – ลิเวอร์พูล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะไม่มีชื่อของ คริสเตียน มอสเกร่า, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ และ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส
ลิเวอร์พูล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ สเตฟาน บายเซติช, โจวานนี่ เลโอนี่, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ วาตารุ เอ็นโด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ฮูโก้ เอกิติเก้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โคดี้ กัคโป
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS ลิเวอร์พูล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 31/08/25 ลิเวอร์พูล 1-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 11/05/25 ลิเวอร์พูล 2-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 27/10/24 อาร์เซนอล 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 01/08/24 ลิเวอร์พูล 2-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 04/02/24 อาร์เซนอล 3-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 03/01/26 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/12/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (ชนะจุดโทษ 8-7, คาราบาว คัพ)
- 20/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
ลิเวอร์พูล
- 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ ลีดส์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โยเคเรส
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – โคดี้ กัคโป
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล 3-1 ลิเวอร์พูล
