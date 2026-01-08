ข่าวดาราบันเทิง

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 13:14 น.
131

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี แฟนข่าวแห่เสียดาย แต่พร้อมซัพพอร์ตเส้นทางเดินใหม่

ทำเอาแฟนข่าวช่องวัน 31 ช็อกไปตาม ๆ กัน เมื่อจู่ ๆ แชมป์ ศรัณภัสร์ ตั้งไพศาลธนกุล ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรหนุ่มสุดหล่อออกมาประกาศอำลาเก้าอี้ผู้ประกาศ-พิธีกร กะทันหัน พร้อมขอบคุณโอกาสต่าง ๆ ที่ได้รับมาตลอด 6 ปีที่ผ่านมาในช่องวัน 31 และช่อง GMM 25 ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว

ท่ามกลางคอมเมนต์ของพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการ รวมถึงแฟนคลับผู้ติดตามผลงานของ แชมป์ ศรัณภัสร์ ต่างก็อดเสียดายความสามารถไม่ได้ แต่ก็จะรอซัพพอร์ตในทางเดินต่อไปของอดีตผู้ประกาศฝีมือดีคนนี้เหมือนเดิม

“6 มกราคม 2569 ครบ 6 ปีเต็ม พอดีเป๊ะ กับบ้านหลังนี้ (ช่องวัน31) ผมขออนุญาต ”ปิดประตูบานนี้ เพื่อไปเปิดประตูบานใหม่“ นะครับ

ขอบคุณพี่บอย ถกลเกียรติ และพี่เดียว มาก ๆ ครับ ที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้ทำงานที่รัก ทั้งงานอ่านข่าว และพิธีกรเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอบคุณโครงการ ”เลือดข้นคนข่าว“ ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่ช่องวัน 31 และช่อง GMM25

ขอบคุณทีมงานหลังกล้อง ทุก ๆ คน ทุก ๆ ตำแหน่ง พี่ ๆ กอง บก. ทีมโปรดิวเซอร์ โคโปร ตัดต่อ น้อง ๆ นักข่าวภาคสนาม พี่ ๆ ทีมกล้อง ช่างหน้า ช่างผม พี่ ๆ ทีมโอช้อปปิ้ง พี่ ๆ ทีมเก่งจริงชิงค่าเทอม และทีมพี่ ๆ ผู้ประกาศข่าว ที่น่ารักทุก ๆ คนครับ

ขอบคุณแฟน ๆ ข่าวที่น่ารักทุกคน สำหรับการติดตาม ทุกช่องทาง ทั้งทีวี ทั้งออนไลน์ และทุกกำลังใจที่ส่งให้ผมมาตลอด 6 ปีครับ

ขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารักทุก ๆ คน ทุก ๆ แบรนด์ ทุก ๆ เอเจนซี่ ที่ซัพพอร์ตกันมาตลอด และยังสามารถซัพพอร์ตกันได้ตลอดไปนะครับ

ผมขอพักแป๊บเดียวครับทุกคน ”สัญญาว่าเราจะกลับมาเจอกันอีก“”

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี-1

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี-2

คนในวงการและแฟนข่าวคอมเมนต์

คนในวงการและแฟนข่าวคอมเมนต์-1

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี-4

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี-6

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี-5

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี-3

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Champ Sarunpat (@champ_sarunpat)

อ้างอิงจาก : IG champ_sarunpat

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ ข่าว

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

13 นาที ที่แล้ว
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

21 นาที ที่แล้ว
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน บันเทิง

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ฝากข้อความถึงพรรค ขอให้ทุกคนสามัคคีกัน

34 นาที ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อนที่ลาดกระบัง บันเทิง

หล่อทั้งกายใจ! โดม ปกรณ์ ลัม จัดเต็ม ของเล่น-ขนม เลี้ยงวันเด็กน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวแจ้งยังไม่ตาย หลังมีข่าวคนเสียชีวิต เหตุแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว

59 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ณัฐยา บุญภักดี&quot; อดีตผู้บริหาร สสส. ทีมบริหาร ปชน. ด้านเด็กและเยาวชน ข่าว

ประวัติ “ณัฐยา บุญภักดี” อดีตผู้บริหาร สสส. ทีมบริหาร ปชน. ด้านเด็กและเยาวชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม แง้มมี สส. 10 ราย เอี่ยวพนันออนไลน์ เตรียมเปิดปฎิบัติการจับกุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท เศรษฐกิจ

ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปรินซ์แบงก์” ถูกแบงก์ชาติกัมพูชา สั่งระงับกิจการทันที ห้ามรับฝาก-ปล่อยกู้เพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ขยี้ตา “ใบเฟิร์น” ลูกสาวจตุรงค์ สวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีประกาศตั้ง Republic of Kawthoolei โดย พล.อ.เนอดา เมียะ ลูกชาย นายพลโบ เมียะ ทำให้ชายแดนไทย–เมียนมาไม่ใช่แค่เรื่องการค้า แต่คือเกมอำนาจเรื่องดินแดน การยอมรับ และความชอบธรรม ข่าว

สาธารณรัฐกอทูเล ประกาศเอกราช รัฐใหม่ใกล้ไทย โลกจะรับรองไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี &quot;เรื่องใหญ่&quot; รอเซอร์ไพรส์ ข่าว

ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี “เรื่องใหญ่” รอเซอร์ไพรส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย พบ ออสเตรเลีย ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 8 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์รับปีใหม่ หลานสาวคนใกล้ชิดอินฟลูเอนเซอร์ดังเสียชีวิตคาห้องน้ำหลังสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส พบสาเหตุหลักห้องน้ำแคบและไร้ช่องระบายอากาศ ข่าว

สุดเศร้า! หลานสาว เสียชีวิต จากแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เพจดังเตือน ภัยเงียบไม่มีสีไม่มีกลิ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง เข้าข่ายมหรสพหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงท้องแก่บุก ศธ. ร้องฟันวินัย &quot;ครูสาว&quot; เป็นชู้สามีทหาร สพฐ.รับลูกตั้งกรรมการสอบร้ายแรง ชี้ผิดจริง-โทษหนัก ข่าว

เมียหลวง รุกฆาต บุก ศธ. ร้องฟันวินัย “ครูบี๋” จี้ให้ออกจากราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝ่ายหญิงถามผัวทหารว่า &quot;น่ารักเท่าเมียมึงยัง?&quot; ในแชตลับ ข่าว

โหบี๋ภาค 2! เปิดแชตลับ กิ๊กสาวถามผัวทหาร “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์การสวนสัตว์ฯ เปิด 6 สวนสัตว์ทั่วไทยให้เด็ก-ผู้สูงอายุ เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ 2569 ข่าว

ปักหมุด 6 สวนสัตว์ทั่วไทย เที่ยวฟรีวันเด็ก 10-11 ม.ค. 2569 สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า บันเทิง

ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทำเนียบเตรียมเปิดต้อนรับวันเด็ก จัดกิจกรรมเพียบ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ลั่นจำใส่กะโหลกไว้ ข่าว

มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ส่วนไทยมีไม่ถึง 2 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 13:14 น.
131
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ฝากข้อความถึงพรรค ขอให้ทุกคนสามัคคีกัน

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button