ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี แฟนข่าวแห่เสียดาย แต่พร้อมซัพพอร์ตเส้นทางเดินใหม่
ทำเอาแฟนข่าวช่องวัน 31 ช็อกไปตาม ๆ กัน เมื่อจู่ ๆ แชมป์ ศรัณภัสร์ ตั้งไพศาลธนกุล ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรหนุ่มสุดหล่อออกมาประกาศอำลาเก้าอี้ผู้ประกาศ-พิธีกร กะทันหัน พร้อมขอบคุณโอกาสต่าง ๆ ที่ได้รับมาตลอด 6 ปีที่ผ่านมาในช่องวัน 31 และช่อง GMM 25 ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
ท่ามกลางคอมเมนต์ของพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการ รวมถึงแฟนคลับผู้ติดตามผลงานของ แชมป์ ศรัณภัสร์ ต่างก็อดเสียดายความสามารถไม่ได้ แต่ก็จะรอซัพพอร์ตในทางเดินต่อไปของอดีตผู้ประกาศฝีมือดีคนนี้เหมือนเดิม
“6 มกราคม 2569 ครบ 6 ปีเต็ม พอดีเป๊ะ กับบ้านหลังนี้ (ช่องวัน31) ผมขออนุญาต ”ปิดประตูบานนี้ เพื่อไปเปิดประตูบานใหม่“ นะครับ
ขอบคุณพี่บอย ถกลเกียรติ และพี่เดียว มาก ๆ ครับ ที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้ทำงานที่รัก ทั้งงานอ่านข่าว และพิธีกรเก่งจริงชิงค่าเทอม
ขอบคุณโครงการ ”เลือดข้นคนข่าว“ ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่ช่องวัน 31 และช่อง GMM25
ขอบคุณทีมงานหลังกล้อง ทุก ๆ คน ทุก ๆ ตำแหน่ง พี่ ๆ กอง บก. ทีมโปรดิวเซอร์ โคโปร ตัดต่อ น้อง ๆ นักข่าวภาคสนาม พี่ ๆ ทีมกล้อง ช่างหน้า ช่างผม พี่ ๆ ทีมโอช้อปปิ้ง พี่ ๆ ทีมเก่งจริงชิงค่าเทอม และทีมพี่ ๆ ผู้ประกาศข่าว ที่น่ารักทุก ๆ คนครับ
ขอบคุณแฟน ๆ ข่าวที่น่ารักทุกคน สำหรับการติดตาม ทุกช่องทาง ทั้งทีวี ทั้งออนไลน์ และทุกกำลังใจที่ส่งให้ผมมาตลอด 6 ปีครับ
ขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารักทุก ๆ คน ทุก ๆ แบรนด์ ทุก ๆ เอเจนซี่ ที่ซัพพอร์ตกันมาตลอด และยังสามารถซัพพอร์ตกันได้ตลอดไปนะครับ
ผมขอพักแป๊บเดียวครับทุกคน ”สัญญาว่าเราจะกลับมาเจอกันอีก“”
View this post on Instagram
อ้างอิงจาก : IG champ_sarunpat
ติดตาม The Thaiger บน Google News: