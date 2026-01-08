ข่าวดาราบันเทิง

หล่อทั้งกายใจ! โดม ปกรณ์ ลัม จัดเต็ม ของเล่น-ขนม เลี้ยงวันเด็กน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 14:20 น.
54
โดม ปกรณ์ ลัม จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อนที่ลาดกระบัง
FB/Dome Pakorn Lam

โดม ปกรณ์ ลัม จัดงาน วันเด็กปี 2569 ขนของเล่นและกิจกรรมนันทนาการสร้างรอยยิ้มให้เด็กพิการซ้ำซ้อน ณ มูลนิธิคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง พร้อมชวนแฟนคลับร่วมสมทบทุนดูแลน้อง ๆ อีกกว่า 200 ชีวิต

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2569 นักร้องหนุ่มชื่อดัง โดม ปกรณ์ ลัม ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กคามิลเลี่ยนเพื่อเด็กพิการ ย่านลาดกระบัง โดยนำของเล่น ขนม และกิจกรรมเกมต่าง ๆ ไปสร้างความสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง

โดม ปกรณ์ ลัม เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมภาพบรรยากาศสุดประทับใจว่า ปกติในช่วงใกล้เคียงวันเด็กของทุกปี ตนมักจะไปจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ ผู้พิการซ้ำซ้อนแถวพระประแดง แต่สำหรับปีนี้ได้ลองเปลี่ยนสถานที่มาที่สถานสงเคราะห์เด็กคามิลเลี่ยนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง แทน เพื่อกระจายความสุขให้ทั่วถึง

โดม ปกรณ์ ลัม สร้างความสุขให้เด็กพิการในวันเด็กปี 2569
FB/Dome Pakorn Lam

นอกจากจะไปสร้างความสุขด้วยตัวเองแล้ว หนุ่มโดมยังได้เชิญชวนแฟนคลับและผู้ที่สนใจให้ตามรอยมาทำบุญที่ศูนย์แห่งนี้ โดยระบุว่าที่ศูนย์คามิลเลี่ยนต้องดูแลน้อง ๆ ผู้พิการซ้ำซ้อนเกือบ 200 คน ซึ่งยังคงต้องการความช่วยเหลือและการเติมเต็มจากพี่ ๆ ใจดีอีกเป็นจำนวนมาก ใครที่สนใจอยากร่วมทำบุญสามารถเดินทางไปที่ศูนย์ย่านลาดกระบังได้ทันที

“ปกติช่วงใกล้ๆวันเด็ก จะไปจัดงานวันเด็กให้ที่บ้านน้องๆ พิการซ้ำซ้อน แถวพระประแดง แต่ปีนี้ลองเปลี่ยนสถานที่มาที่ สถานสงเคราะห์ เด็กคามิลเลี่ยนเพื่อเด็กพิการ แถวลาดกระบัง ไปจัดกิจกรรมแจกของเล่นเกมส์ให้น้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อน ใครตามรอยผมได้เลยนะครับ ที่ศูนย์ต้องดูแลน้องๆเกือบ 200 คน ยังต้องการพี่ๆใจดีไปช่วยเติมเต็มกันอีกมากครับ”

ภาพโดม ปกรณ์ ลัม กับเด็ก ๆ ในกิจกรรมวันเด็กที่มูลนิธิคามิลเลี่ยน
FB/Dome Pakorn Lam
โดม ปกรณ์ ลัม เชิญชวนแฟนคลับร่วมทำบุญในวันเด็กปี 2569
FB/Dome Pakorn Lam
เด็ก ๆ ยิ้มแย้มรับของเล่นจากโดม ปกรณ์ ลัม ในงานวันเด็ก 2569
FB/Dome Pakorn Lam
บรรยากาศงานวันเด็ก 2569 โดยโดม ปกรณ์ ลัม ที่สร้างรอยยิ้มให้เด็กพิการ
FB/Dome Pakorn Lam
โดม ปกรณ์ ลัม มอบของเล่นและขนมในกิจกรรมวันเด็ก 2569 ที่มูลนิธิคามิลเลี่ยน
FB/Dome Pakorn Lam

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

