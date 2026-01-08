ข่าวดาราบันเทิง

ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 11:40 น.
ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า

ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูย่านลาดพร้าวอีกครั้ง ยืนยันขายราคาเดิม 70 ล้านบาท วอนชาวเน็ตอย่าดราม่า

ยังคงเดินหน้าประกาศขายบ้านหรูย่านลาดพร้าวเหมือนเดิม สำหรับ นักร้องและนักแสดงหนุ่ม บอย ภิษณุ โดยเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เจ้าตัวก็เพิ่งโพสต์ขายบ้านหลังดังกล่าวไปในราคาที่สวนทางกับความหรูหราเพียบพร้อม โดยให้เหตุผลว่าจะหาบ้านหลังใหม่ที่มีขนาดเล็กลง และดูแลง่ายขึ้น ตามความเหมาะสมของสภาพในปัจจุบันที่งานในวงการบันเทิงลดลง ธุรกิจค้าขายที่ทำอยู่ก็มีรายได้ไม่แน่นอน สร้างความตกใจให้กับเพื่อน ๆ ในวงการ รวมถึงแฟนคลับเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาราดัง

ล่าสุด บอย ภิษณุ ยังยืนเจตนารมณ์เดิมด้วยการประกาศขายบ้านอีกครั้ง ในราคาเดิม คือ 70 ล้านบาท ท่ามกลางคอมเมนต์กำลังใจจากแฟนคลับ

“หาเนื้อคู่คนชอบบ้านสไตล์รีสอร์ตครับ เนื้อที่ใหญ่ 268 ตร.ว. เนื้อที่ใช้สอย 800 ตร.ม. บ้าน 2 หลังในเนื้อที่เดียวกัน 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ จอดรถ 4 คัน 2 ห้องแม่บ้าน สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้สระว่ายน้ำ มีระบบโซล่าเซลขนาด 10 kw ขายราคา 70 ล้าน อยู่ซอยโพธิ์แก้ว เข้าออกหลายทาง ซอยลาดพร้าว 101 ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา-เอกมัย ถนนนวมินทร์ ซอยเงียบรถไม่ผ่าน เพราะเป็นซอยตัน เช่นเดิมครับไม่ดราม่าคร้าบ จะไปหาบ้านที่ขนาดเล็กลงดูแลง่าย ๆ ปรับตัวตามความเหมาะสมของปัจจุบันครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ แต่ผมโอเครจริง ๆ ตัดสินใจแล้วครับ สนใจทักอินบ็อกซ์นะครับ”

อ้างอิงจาก : IG boy_pisanu

