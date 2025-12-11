“อิ๊งค์” เยี่ยม “ทักษิณ” พบความดันขึ้น-เครียด ไม่ได้คุยเรื่องปัญหาชายแดน
อิ๊งค์ แพทองธาร เยี่ยม ทักษิณ พบความดันขึ้นและมีภาวะเครียด ไม่ได้คุยเรื่องปัญหาชายแดน แต่คุยเรื่องว่าจะให้หลานเรียนที่ไหน
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร พร้อมด้วย นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ เดินทางมาเรือนจำคลองเปรมเพื่อเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในวันนี้ถือเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 24
ซึ่งภายหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ น.ส.แพทองธาร ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อซึ่งคุณพ่ออยู่ในเรือนจำ เข้าเดือนที่ 4 แล้วพบว่านายทักษิณปรับตัวได้ดีขึ้น แต่ยังมีเรื่องที่ต้องติดตามคือสุขภาพ ของคุณพ่อ
เช่น ยังมีภาวะอาการจากโรคความดันขึ้นและความดันลง ความเครียด ซึ่งตัวเองได้นำเรื่องของหลาน ๆ ไปเล่าให้ฟังคุณพ่อก็ยิ้มและหัวเราะ แต่ไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน มีเพียงการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของหลานว่าจะเข้าเรียนที่ไหน
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นการจัดงานซีเกมส์ซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อการบริหารงานของรัฐบาล น.ส.แพทองธาร กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดย น.ส.แพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ เพียงแต่ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวก่อนจะเดินขึ้นรถ
