หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 14:21 น.
53
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

แกรมมี่ โกลด์ แจงด่วน ลำเพลิน วงศกร แอดมิตรพ. ด่วน ผลตรวจพบอาหารเป็นพิษ กระเพาะลําไส้อักเสบเฉียบพลัน จำเป็นต้องยกเลิกงาน แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจแน่น

แฟนเพลงใจหายไปตามกัน หลังนักร้องขวัญใจมหาชน ลำเพลิน วงศกร ถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ทั้งที่ช่วงเช้ายังยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายแฟนคลับได้ตามปกติ แต่พอตกเย็นกลับต้องนอนให้น้ำเกลือ เหตุร่างกายประท้วงกะทันหันจนต้นสังกัดอย่าง แกรมมี่ โกลด์ (Grammy Gold) ต้องร่อนจดหมายชี้แจงอาการและขอเลื่อนงานแสดงเพื่อความปลอดภัยของศิลปิน

ทางค่ายแกรมมี่ โกลด์ ได้ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวต่อสื่อมวลชนและแฟนเพลงว่า “ลำเพลิน วงศกร มีอาการป่วยกะทันหันจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีอาการป่วยกะทันหันและได้ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน จากการตรวจของแพทย์ ผลวินิจฉัยระบุว่าเป็น โรค Acute Gastroenteritis (กระเพาะลําไส้อักเสบเฉียบพลัน จากอาหารเป็นพิษ) แพทย์จึงมีคําสั่ง ให้พักรักษาตัวอย่างใกล้ชิด

ด้วยเหตุนี้ ลําเพลิน วงศกร จึงไม่สามารถเดินทางไปทําการแสดงในงาน งานประจําปี วัดคลองเคียน ปิดทองฝังลูกนิมิต วันที่ 7 มกราคม 2569 ณ วัดคลองเคียน ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ได้ตามกําหนดการ

ทางค่ายและศิลปินขออภัย ลูกค้า ผู้จัดงาน และแฟนเพลงทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณทุกความห่วงใย และกําลังใจที่มอบให้เสมอ

ด้วยความเคารพ Grammy Gold”

แกรมมี่ โกลด์ แจ้งอาการป่ปวย ลำเพลิน วงศกร
ภาพจาก Facebook : Grammy Gold

แม้ร่างกายจะป่วย แต่จิตใจของนักร้องหนุ่มยังคงเข้มแข็ง ล่าสุด ลำเพลิน ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก วงศกรณ์ โยวะราช หลังเข้าแอดมิต โพสต์ภาพขณะนอนเจาะสายน้ำเกลือ พร้อมแคปชั่นเชิงธรรมะสะท้อนสัจธรรมของชีวิตว่า “แนวของมันบ่เที่ยง บ่มีแก่นสาร แปรปรวนของมันอยู่ตลอดเวลา.. สั่งมันบ่ให้เจ็บ ให้บ่เป็นมันกะบ่ฟัง แนวของบ่แม่นของเฮา

มื้อเช้ายังยิ้มยังหัวเราะสบายดี ตอนนี้นอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาล กราบขออภัยพี่น้องทางอุทัยธานีหลาย ๆ ครับ วันนี้คุณหมอแนะนำให้ผมต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1 คืนครับบ”

จากนั้นแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้นักร้องคนดังหายป่วยโดยเร็ว เช่น

“ส่งกำลังใจให้หายป่วย สุขภาพแข็งแรงไวๆ นะคะเพลิน สู้ ๆ นะคะ”

“พักผ่อนหลายๆ แข็งแรงไว ๆ เด้อบักหล่าแจ๊ค เป็นห่วงเด้อ”

“ดูแลสุขภาพจากภายในเยอะ ๆ เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย หายไว ๆ ครับอ้าย”

วงศกรณ์ โยวะราช ป่วยแอดมิดรพ.
ภาพจาก Facebook : วงศกรณ์ โยวะราช
วงศกรณ์ โยวะราช
ภาพจาก Facebook : วงศกรณ์ โยวะราช
แฟนคลับให้กำลังใจ วงศกรณ์ โยวะราช ป่วยหนัก
ภาพจาก Facebook : วงศกรณ์ โยวะราช

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

