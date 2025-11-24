“อิ๊งค์” นำดอกมะลิเข้ากราบ “ทักษิณ” ในเรือนจำ เนื่องจากวันเกิด “พจมาน”
แพทองธาร พร้อมครอบครัว นำดอกมะลิกราบ ทักษิณ ในเรือนจำ เนื่องจากเป็นวันเกิดของคุณหญิงพจมาน วันนี้พูดคุยกับพ่อตามปกติ
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็ก, น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวคนกลาง และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่เรือจำคลองเปรมเป็นครั้งที่ 19
โดย น.ส.แพทองธาร เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมญาตินายทักษิณ ว่า วันนี้ตนเองได้นำพวงมาลัยดอกมะลิเข้าไปกราบ บิดาเนื่องจากเป็นธรรมเนียมทางบ้านและของครอบครัว เนื่องจากเพิ่งผ่านวันเกิดของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปกติหากอยู่พร้อมหน้ากันก็จะกราบทั้งบิดาและมารดาในวันเดียวกัน ดังนั้นวันนี้จึงนำพวงมาลัยมากราบนายทักษิณที่เรือนจำแทน
ส่วนกรณีที่อัยการได้ยื่นอุทธรณ์คดี ม.112 ประเด็นรายละเอียดขอให้เป็นหน้าที่ของทนายวิญญัติเป็นผู้ชี้แจง
เมื่อถามถึงบรรยากาศการพูดคุยกับนายทักษิณ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เป็นการสนทนาตามปกติ ก่อนโบกมือทักทายสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนที่มารอหน้าเรือนจำ พร้อมเดินทางกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยมี น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ ขึ้นรถออกไปพร้อมกัน
