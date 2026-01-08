การเงินเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 14:28 น.
54
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน

ธ.ก.ส. ชวนออมเงิน แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ รับวันเด็ก 2569 เพียงเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่ม 3,000 บาท คงยอด 3 เดือน เริ่ม 9-26 ม.ค. นี้ รีบด่วนของมีจำกัด

วันเด็กแห่งชาติปี 2569 นี้ ไม่ได้มีแค่ความสนุก แต่ยังมาพร้อมความน่ารักที่เห็นแล้วต้องใจละลาย ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มาร่วมสร้างวินัยการออมผ่านแคมเปญ Kids D 2569 แจกกระปุกออมทรัพย์ เติมเต็ม ความฝัน ดีไซน์เป็นน้องแมวดำตาสองสี หน้าตาสุดคิ้วท์ อยู่ในตะกร้าสานเอกลักษณ์ของ ธ.ก.ส. ที่ใครเห็นก็ต้องอยากรับไปเลี้ยงดูที่บ้าน งานนี้บอกเลยว่าช้าหมดอดแน่นอน!

เงื่อนไขรับกระปุกออมสินวันเด็ก 2569

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกระปุกออมสินสุดลิมิเต็ด สามารถทำตามเงื่อนไขง่าย ๆ ที่หน้าเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 9 – 26 มกราคม 2569 (หรือจนกว่าของจะหมด)

  • เปิดบัญชีใหม่ หรือ ฝากเงินเพิ่ม ในบัญชีที่ธนาคารกำหนด ขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไป
  • ต้องคงยอดเงินฝากไว้ 3 เดือนนับจากวันที่รับฝาก (ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อยินยอมในเอกสาร)
  • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ราย ต่อ กระปุก 1 ชิ้น เท่านั้น

เช็กบัญชีเงินฝากที่ร่วมรายการ

บัญชีเงินฝากที่เข้าร่วมร่วมแคมเปญ ได้แก่

  • เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
  • เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
  • เงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน
  • เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  • เงินฝากแก้วมรกต
  • เงินฝากรักษาทรัพย์ (ไม่ต้องคงยอดตามหลักศาสนาอิสลาม)

กระปุกออมสินรุ่นนี้ผลิตออกมาจำนวนจำกัดเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กโดยเฉพาะ ใครที่เป็นแฟนคลับกระปุก ธ.ก.ส. หรือเป็นทาสแมว แนะนำให้รีบไปที่สาขาตั้งแต่วันแรกๆ (9 ม.ค. 69) เพื่อความชัวร์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธ.ก.ส. ต้อนรับวันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน
ภาพจาก : baac

ข้อมูลจาก : baac

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

