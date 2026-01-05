วิธีจองกระปุกออมสิน ‘จักรวาฬแห่งการออม’ รับวันเด็ก 69 จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

วิธีจองสิทธิ์กระปุกออมสิน ‘จักรวาฬแห่งการออม’ รับวันเด็กปี 69 เปลี่ยนขยะทะเลเป็นของขวัญสุดเก๋ เปิดลงทะเบียน 5-8 ม.ค. นี้ เพียงฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท เช็กเงื่อนไขที่นี่
วันเด็กแห่งชาติปี 2569 นี้ ธนาคารออมสินเปิดตัวของขวัญชิ้นพิเศษที่ไม่ได้มีแค่ความน่ารัก แต่ยังแฝงไปด้วยความหมายดี ๆ ในการกู้โลก ภายใต้แนวคิดสุดล้ำ ‘จักรวาฬแห่งการออม’ ไฮไลต์สำคัญในปีนี้คือ กระปุกออมสิน Save Money, Save Sea Life ที่มาในรูปลักษณ์ของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่
ความพิเศษอยู่ที่วัสดุการผลิตที่ธนาคารออมสินเลือกใช้ขยะพลาสติกจากชายฝั่งทะเลมาแปรรูปเป็นกระปุกใบสวย เพื่อปลูกฝังทั้งวินัยการออมและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทยไปพร้อมกัน ใครที่เป็นแฟนคลับกระปุกออมสินรุ่นลิมิเต็ด บอกเลยว่าห้ามพลาด
วันลงทะเบียนจองกระปุกออมสิน จักรวาฬแห่งการออม
ธนาคารเปิดให้ผู้ปกครองและน้อง ๆ ลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดและการันตีว่าจะได้รับของขวัญแน่นอน
- วันลงทะเบียน : วันที่ 5 – 8 มกราคม 2569 ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)
- ช่องทางลงทะเบียน : เว็บไซต์ www.gsb.or.th, Line Official : GSB Society และ แอปพลิเคชัน MyMo
ขั้นตอนการฝากเงินและรับกระปุก
เมื่อจองสิทธิ์สำเร็จแล้ว ให้เตรียมตัวไปฝากเงินเพื่อแลกรับกระปุกตามเงื่อนไขที่กำหนด
1. วันที่รับฝากเงิน
ผู้ฝากสามารถติดต่อรับกระปุกในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569
- ธนาคารออมสินสาขาและหน่วยให้บริการ ที่เปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดรับฝากตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
- ธนาคารออมสินสาขาและหน่วยให้บริการ ที่เปิดทำการ 7 วัน เปิด-ปิดรับฝากตามเวลาทำการ
ยกเว้นสาขาในส่วนราชการและสาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ติดต่อรับกระปุกในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
2. เงื่อนไขการฝาก
- ต้องเป็นบัญชีชื่อ ผู้เยาว์ หรือ บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ เท่านั้น
- จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่มให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงื่อนไขการรับฝากเงินแต่ละประเภทแต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 100 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย
- สามารถเลือกช่องทางการฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา หรือ ผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือ เครื่องรับฝากเงิน ADM (Automatic Cash Deposit Machine)
3. หลักฐานที่ต้องใช้
- ภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์ (ชื่อผู้ฝากต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน)
- สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ ทะเบียนสลากออมสิน
- บัตรประชาชนของผู้เยาว์
เพื่อให้ไม่เสียเที่ยวและรักษาสิทธิ์ของน้อง ๆ ทางธนาคารกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
- จำกัดการรับกระปุกออมสิน 1 ชิ้น ต่อ 1 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม
- ผู้ปกครองสามารถนำเอกสารไปฝากเงินแทนบุตรหลานได้ โดยไม่ต้องพาน้อง ๆ ไปด้วยตนเอง
- หากไม่สะดวกไปรับในวันเด็ก สามารถนำหลักฐานไปติดต่อรับกระปุก ณ สาขาที่ลงทะเบียนไว้ ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569
- ต้องไปรับที่สาขาที่กดจองสิทธิ์ไว้เท่านั้น ไม่สามารถรับข้ามสาขาได้
ปีใหม่นี้ มาเริ่มต้นสร้างวินัยการออมพร้อมช่วยโลกให้น่าอยู่ขึ้นกับกระปุกวาฬรักษ์โลกกัน!
ข้อมูลจาก : gsb
