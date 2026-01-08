ข่าวการเมือง

ทำเนียบเตรียมเปิดต้อนรับวันเด็ก จัดกิจกรรมเพียบ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 11:33 น.
56

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ทำเนียบเตรียมเปิดต้อนรับวันเด็กเสาร์นี้ มีกิจกรรมให้เด็กแสดงความสามารถหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ขอเชิญชวนเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 07.00-15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้เตรียมกิจกรรมส่งเสริมทักษะและของรางวัลไว้มากมายเพื่อมอบความสุขและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ทุกคน

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติ ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคมโลก อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า การจัดงานวันเด็กในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย

กิจกรรมบนเวที ณ โถงกลางตึกสันติไมตรี เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยจัดให้มีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ควบคู่กับกิจกรรมชิงรางวัล ได้แก่ การเต้นเพลงฮิต การท่องคำขวัญวันเด็ก และการตอบคำถามวันเด็ก รวมถึงการเล่นเกมสร้างสรรค์ ตลอดจนการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน รวมทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะเยาวชนด้านดนตรี กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การทำหนังสือทำมือและปฏิทินส่วนตัว การระบายสีถุงผ้า และการร้อยลูกปัด พร้อมทั้งการแจกของขวัญและของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ขณะที่กิจกรรมภายในเต็นท์และบูธกิจกรรม มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมและแจกของขวัญของรางวัลตลอดทั้งวัน โดยมีกิจกรรมการละเล่นและเกมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมสร้างสรรค์ การระบายสี และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ พร้อมกันนี้ ยังมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชน เช่น นักเก็ต โดนัท ผลิตภัณฑ์ไมโล นมช็อกโกแลตมอลต์ ไอศกรีม ไส้กรอก วาฟเฟิล น้ำดื่ม และขนมต่างๆ ตลอดจนมีการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อตรวจเช็กสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กและเยาวชน

ในส่วนของการจัดนิทรรศการ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นคุณค่าความเป็นไทย ความรักชาติ ความเสมอภาค การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดนิทรรศการธงไตรรงค์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในชาติและสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ

ในช่วงท้าย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมสร้างความสุข เสริมสร้างการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ ข่าว

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

15 นาที ที่แล้ว
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

24 นาที ที่แล้ว
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน บันเทิง

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ฝากข้อความถึงพรรค ขอให้ทุกคนสามัคคีกัน

37 นาที ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อนที่ลาดกระบัง บันเทิง

หล่อทั้งกายใจ! โดม ปกรณ์ ลัม จัดเต็ม ของเล่น-ขนม เลี้ยงวันเด็กน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวแจ้งยังไม่ตาย หลังมีข่าวคนเสียชีวิต เหตุแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ณัฐยา บุญภักดี&quot; อดีตผู้บริหาร สสส. ทีมบริหาร ปชน. ด้านเด็กและเยาวชน ข่าว

ประวัติ “ณัฐยา บุญภักดี” อดีตผู้บริหาร สสส. ทีมบริหาร ปชน. ด้านเด็กและเยาวชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม แง้มมี สส. 10 ราย เอี่ยวพนันออนไลน์ เตรียมเปิดปฎิบัติการจับกุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท เศรษฐกิจ

ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปรินซ์แบงก์” ถูกแบงก์ชาติกัมพูชา สั่งระงับกิจการทันที ห้ามรับฝาก-ปล่อยกู้เพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ขยี้ตา “ใบเฟิร์น” ลูกสาวจตุรงค์ สวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีประกาศตั้ง Republic of Kawthoolei โดย พล.อ.เนอดา เมียะ ลูกชาย นายพลโบ เมียะ ทำให้ชายแดนไทย–เมียนมาไม่ใช่แค่เรื่องการค้า แต่คือเกมอำนาจเรื่องดินแดน การยอมรับ และความชอบธรรม ข่าว

สาธารณรัฐกอทูเล ประกาศเอกราช รัฐใหม่ใกล้ไทย โลกจะรับรองไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี &quot;เรื่องใหญ่&quot; รอเซอร์ไพรส์ ข่าว

ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี “เรื่องใหญ่” รอเซอร์ไพรส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย พบ ออสเตรเลีย ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 8 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์รับปีใหม่ หลานสาวคนใกล้ชิดอินฟลูเอนเซอร์ดังเสียชีวิตคาห้องน้ำหลังสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส พบสาเหตุหลักห้องน้ำแคบและไร้ช่องระบายอากาศ ข่าว

สุดเศร้า! หลานสาว เสียชีวิต จากแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เพจดังเตือน ภัยเงียบไม่มีสีไม่มีกลิ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง เข้าข่ายมหรสพหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงท้องแก่บุก ศธ. ร้องฟันวินัย &quot;ครูสาว&quot; เป็นชู้สามีทหาร สพฐ.รับลูกตั้งกรรมการสอบร้ายแรง ชี้ผิดจริง-โทษหนัก ข่าว

เมียหลวง รุกฆาต บุก ศธ. ร้องฟันวินัย “ครูบี๋” จี้ให้ออกจากราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝ่ายหญิงถามผัวทหารว่า &quot;น่ารักเท่าเมียมึงยัง?&quot; ในแชตลับ ข่าว

โหบี๋ภาค 2! เปิดแชตลับ กิ๊กสาวถามผัวทหาร “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์การสวนสัตว์ฯ เปิด 6 สวนสัตว์ทั่วไทยให้เด็ก-ผู้สูงอายุ เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ 2569 ข่าว

ปักหมุด 6 สวนสัตว์ทั่วไทย เที่ยวฟรีวันเด็ก 10-11 ม.ค. 2569 สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า บันเทิง

ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทำเนียบเตรียมเปิดต้อนรับวันเด็ก จัดกิจกรรมเพียบ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ลั่นจำใส่กะโหลกไว้ ข่าว

มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ส่วนไทยมีไม่ถึง 2 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 11:33 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button