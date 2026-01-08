ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ
7 มกราคม 2569 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านวิภาวดีรังสิต ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ เปลี่ยนใจมาดำเนินกิจการต่อ ในปีการศึกษา 2569 หลังจากต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เพิ่งประกาศยุติกิจการ ทางโรงเรียนให้เหตุผลสำคัญคือ การไม่ยอมแพ้ เพื่อรักษาคุณค่าของการศึกษาที่มองเด็กเป็นมนุษย์
แถลงการณ์ล่าสุดจากคณะผู้บริหาร ระบุถึงทิศทางใหม่ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2569 ภายใต้แคมเปญ “ไผท ไปต่อ” โดยมีรายละเอียด กำหนดค่าเทอมไว้ที่ 182,000 บาท ต่อปีการศึกษา (ชำระเป็นรายปี ผ่านการโอนเงินหรือบัตรเครดิต) อัตรานี้ ไม่รวม ค่าอาหาร, ค่านม, ค่าหนังสือเรียน และค่าเรียนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนชี้แจงว่า ค่าเล่าเรียนนี้ไม่ใช่เพียงค่าเรียนหนังสือ แต่คือค่าการดูแลแบบเฉพาะบุคคลในวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต เพื่อให้เด็กได้รับความเข้าใจ มีพื้นที่ปลอดภัย และมีครูที่มองเห็น “ตัวตน” ของเขาจริง ๆ
จะเปิดรับและจัดการเรียนการสอนเฉพาะปีนี้เท่านั้น ด้วยจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพการดูแลรายบุคคลให้ดีที่สุด
ในแถลงการณ์ได้ระบุถึงปรัชญาการศึกษาที่โรงเรียนยึดถือมากว่า 5 ทศวรรษ ว่าโรงเรียนก่อตั้งจากความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในแบบของตนเอง การศึกษาไม่ควรบังคับให้เด็กเหมือนกัน แต่ต้องค้นหาและพัฒนา “ความถนัดที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด”
“วันนี้ โรงเรียนกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนสำคัญ… แต่เรายังเชื่อในเด็ก เชื่อในครู และเชื่อว่าการศึกษาที่ดีเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง ‘ไผท ไปต่อ’ จึงเกิดขึ้นเพื่อรักษาคุณค่าการเรียนรู้แบบไทย ที่มองเด็กเป็น ‘มนุษย์คนหนึ่ง’ ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์บนกระดาษคำตอบ”
ผู้บริหารทิ้งท้ายด้วยข้อความกินใจว่า “‘ไผท ไปต่อ’ ไม่ใช่เพราะเรายังไม่เหนื่อย แต่เพราะเรายัง ‘ไม่ยอมแพ้’ เพื่อเด็ก เพื่อครู เพื่อการศึกษาไทย และเพื่ออนาคตของเด็กไทย”
เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของประกาศล่าสุด ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเคยสร้างความตกใจด้วยการส่งจดหมายถึงผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งเลิกกิจการโรงเรียน โดยระบุสาเหตุปัญหาที่สะสมมานานกว่า 10 ปีถึงวิกฤตโรงเรียนเอกชน ในปี 2567 มีโรงเรียนเอกชนปิดตัวไปกว่า 40 แห่ง จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้จำนวนนักเรียนลดลง
ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ปกครองบางส่วนค้างชำระค่าเทอม หรือไม่จ่ายเลย ทำให้โรงเรียนขาดสภาพคล่อง แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งการปรับฐานเงินเดือนครูตามนโยบายรัฐ ค่าแรงขั้นต่ำ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19
ในขณะนั้น โรงเรียนได้พยายามปรับตัวด้วยการลดขนาดองค์กรและลดจำนวนครูมาตั้งแต่ปี 2566 แต่ก็ยังประสบปัญหาขาดทุนสะสม จนนำไปสู่มติคณะกรรมการบริหารที่จะยุติการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป และได้เตรียมแผนเยียวยาด้วยการแจกเอกสารระเบียนผลการเรียน (ปพ.1 และ ปพ.7) ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 เพื่อให้นักเรียนย้ายไปเรียนต่อที่อื่น
