เปิดวาร์ป Milo Manheim พระเอกราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น โจรเจ้าเสน่ห์ ตรงปกเป๊ะ

เปิดวาร์ป Milo Manheim พระเอก Tangled ฉบับคนแสดง

รู้จัก Milo Manheim พระเอก Tangled ฉบับคนแสดง คว้าบท ‘ฟลินน์ ไรเดอร์’ จอมโจรขวัญใจสาว ๆ ประกบคู่ราพันเซล ‘ทีแกน ครอฟต์’ หนุ่มฮอตจาก Zombies การันตีความสามารถร้อง-เต้น

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนการ์ตูนเจ้าหญิงผมยาว ล่าสุด Disney เดินหน้าโปรเจกต์ภาพยนตร์ Tangled ในเวอร์ชันคนแสดง พร้อมประกาศรายชื่อนักแสดงนำที่คว้าบทบาทสำคัญไปครอง โดยได้นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งลูกหม้อของดิสนีย์อย่าง ไมโล แมนเฮม (Milo Manheim) มารับบทพระเอกจอมกะล่อน ฟลินน์ ไรเดอร์ (Flynn Rider) ประกบคู่กับ ทีแกน ครอฟต์ Teagan Croft ที่จะมารับบทเจ้าหญิงผมยาว ราพันเซล (Rapunzel)

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายจากเวอร์ชันแอนิเมชันในปี 2010 กวาดรายได้ทั่วโลกไปกว่า 591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท) ดิสนีย์เตรียมปลุกตำนานหอคอยสูงให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ดึงทีมงานคุณภาพมาร่วมสร้างสรรค์ ผ่านฝีมือการกำกับของ Michael Gracey ผู้ฝากผลงานสุดอลังการไว้ใน The Greatest Showman มาพร้อมกับคนเขียนบท Jennifer Kaytin Robinson จาก Thor: Love and Thunder และ อำนวยการสร้าง โดย Kristin Burr ผู้อยู่เบื้องหลัง Cruella

พารู้จัก ไมโล แมนเฮม เจ้าของบท ฟลินน์ ไรเดอร์ โจรจอมกะล่อน

นาทีนี้สปอตไลต์ส่องไปที่ ไมโล แมนเฮม (Milo Manheim) นักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตา เขาไม่ใช่แค่หน้าตาดี แต่พกพาความสามารถมาอย่างครบเครื่อง สมกับบทจอมโจรเจ้าเสน่ห์

ไมโล เป็นลูกชายของนักแสดงรางวัล Emmy และ Golden Globe อย่าง Camryn Manheim เขาโด่งดังเป็นพลุแตกจากบท Zed ในแฟรนไชส์ภาพยนตร์เพลงของ Disney Channel เรื่อง Zombies ที่เพิ่งปิดกล้องภาค 4 ไปหมาด ๆ

 

นอกจากความเฉิดฉายในเส้นทางด้านการแสดงแล้ว ไมโลยังมีความสามารถด้านอื่น ๆ อีกมากมาย การันตีความสามารถด้านการเต้นด้วยตำแหน่งรองชนะเลิศรายการ Dancing with the Stars ซีซั่น 27

ล่าสุดเขาได้รับคำชมอย่างมากจากละครเวทีเรื่อง American Idiot ของ Green Day ในบท Johnny และยังมีผลงานซีรีส์วัยรุ่นระทึกขวัญเรื่อง School Spirits ทาง Paramount+ และ Netflix รวมถึงรับบท Joseph ในภาพยนตร์เพลง Journey To Bethlehem

ด้วยพื้นฐานการร้องเพลง การเต้น และการแสดงที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก เริ่มเรียนการแสดงตั้งแต่อายุ 7 ขวบ และผ่านเวทีละครเพลงกว่า 15 เรื่อง ทำให้แฟน ๆ มั่นใจว่าเขาจะถ่ายทอดบท Flynn Rider ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Milo Manheim พระเอกราพันเซล ฉบับคนแสดง

สำหรับผู้ที่มารับบทราพันเซล คือ ทีแกน ครอฟต์ (Teagan Croft) นักแสดงสาวดาวรุ่งชาวออสเตรเลีย ที่หลายคนจดจำเธอได้จากบท Raven ในซีรีส์ Titans ของ DC และบทบาทกะลาสีสาวใจเด็ด Jessica Watson ในภาพยนตร์ Netflix เรื่อง True Spirit

โปรเจกต์ Tangled ถือเป็นหนึ่งในทัพภาพยนตร์ Live-Action ที่ Disney ทยอยเข็นออกมาอย่างต่อเนื่อง ตามหลังความสำเร็จของ The Lion King, Aladdin และล่าสุดอย่าง Lilo & Stitch ที่เพิ่งทำรายได้ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยก่อนหน้านี้โปรเจกต์นี้เคยชะลอตัวไปช่วงหนึ่ง แต่ตอนนี้พร้อมเดินหน้าเต็มกำลัง แฟน ๆ ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าวันฉายอย่างเป็นทางการจะเป็นเมื่อไหร่

Milo Manheim พระเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น
ภาพจาก Instagram : milomanheim
Milo Manheim พระเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น-2
ภาพจาก Instagram : milomanheim
Milo Manheim พระเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น-3
ภาพจาก Instagram : milomanheim
Milo Manheim พระเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น-5
ภาพจาก Instagram : milomanheim
Milo Manheim พระเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น-5
ภาพจาก Instagram : milomanheim

ข้อมูลจาก : variety และ broadway

