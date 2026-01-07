ทร. ประกาศงดจัดงานวันเด็ก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปมปัญหาชายแดน
กองทัพเรือ ประกาศงดจัดงานวันเด็ก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรืออื่นๆ บนท่าเรือจุกเสม็ด ส่วนที่อื่นยังเปิดจัดกิจกรรมตามปกติ
กองทัพเรือเชิญชวนเด็กเยาวชนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 วันเสาร์ที่ 10 มกราคมนี้ ในพื้นที่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้เข้าใจถึงภารกิจและหน้าที่ของกองทัพเรือ ตลอดจนสัมผัสถึงขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ของกองทัพ
ในส่วน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดกิจกรรม ในหลายพื้นที่ได้แก่ -โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมเรือหลวง และเฮลิคอปเตอร์ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิ รถ AAVP-7 รถหุ้มเกราะคอมมานโด V-150 รถฮัมวี่ติดอาวุธปล่อยนำวิถีโทว์ และชุดปฏิบัติการของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
นิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล , อุทกศาสตร์และเครื่องมือเดินเรือ, สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี , อากาศยานไร้นักบิน (โดรน) บริการตรวจ /ปรึกษาด้านสุขภาพ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาของ โรงเรียนนายเรือ การปฏิบัติงานของสุนัขทหาร
– พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเปิดให้ขึ้นเยี่ยมชมเครื่องบินแบบ HU-16 B อัลบราทรอส
-ป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการแสดงดนตรี ดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของนักเรียนในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ การแสดงดนตรี/เล่นเกม การแสดงจากทหารกองเกียรติยศ ชมพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง, อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม
สำหรับภาคตะวันออก
กองเรือยุทธการแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจึงของดจัดกิจกรรมบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรืออื่นๆ บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด
โดยปีนี้กองเรือยุทธการได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่พิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี ระหว่าง เวลา 08.00 น. – 14.00 น. พร้อมขอความร่วมมือผู้ที่มาร่วมงานนำบัตรแสดงตนเองที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พกติดตัวมาด้วย เพื่อปฏิบัติ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่สนามบิน
นอกจากนี้ในพื้นที่ จันทบุรี-ตราด ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติใน 2 พื้นที่ คือ -สนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดให้มีการแสดงปฏิบัติการทางทหาร การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด การแสดงดนตรี การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ การสาธิตการปฐมพยาบาล การสาธิตการดับเพลิง
– ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด จังหวัดตราด จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร กิจกรรมเยี่ยมชมเรือตรวจการณ์ปืน , เฮลิคอปเตอร์ การแสดงท่าอาวุธทางทหาร การแสดงทางทหาร
สำหรับ หน่วยทหารเรืออื่น ๆ ทั่วประเทศ ก็มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือ สงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา
สถานีเรือสมุย ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ท่าเรือน้ำลึกปากน้ำ จังหวัดระนอง สถานีเรือละงู จังหวัดสตูล ฐานทัพเรือพังงา
ทัพเรือภาคที่ 3 กองพันทหารราบที่ 2 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี กองพันทหารราบที่ 7 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยอง
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม เชียงราย หนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธานี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพบก ชวนเที่ยววันเด็ก 69 ขนยุทโธปกรณ์โชว์อลังการ ชิดขอบสนาม
- วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.
- “อนุทิน” มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก“
ติดตาม The Thaiger บน Google News: