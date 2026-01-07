ข่าว

ทร. ประกาศงดจัดงานวันเด็ก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปมปัญหาชายแดน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 09:08 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:08 น.
68

กองทัพเรือ ประกาศงดจัดงานวันเด็ก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรืออื่นๆ บนท่าเรือจุกเสม็ด ส่วนที่อื่นยังเปิดจัดกิจกรรมตามปกติ

กองทัพเรือเชิญชวนเด็กเยาวชนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 วันเสาร์ที่ 10 มกราคมนี้ ในพื้นที่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้เข้าใจถึงภารกิจและหน้าที่ของกองทัพเรือ ตลอดจนสัมผัสถึงขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ของกองทัพ

ในส่วน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดกิจกรรม ในหลายพื้นที่ได้แก่ -โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมเรือหลวง และเฮลิคอปเตอร์ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิ รถ AAVP-7 รถหุ้มเกราะคอมมานโด V-150 รถฮัมวี่ติดอาวุธปล่อยนำวิถีโทว์ และชุดปฏิบัติการของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล , อุทกศาสตร์และเครื่องมือเดินเรือ, สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี , อากาศยานไร้นักบิน (โดรน) บริการตรวจ /ปรึกษาด้านสุขภาพ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาของ โรงเรียนนายเรือ การปฏิบัติงานของสุนัขทหาร

– พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเปิดให้ขึ้นเยี่ยมชมเครื่องบินแบบ HU-16 B อัลบราทรอส

-ป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการแสดงดนตรี ดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของนักเรียนในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ การแสดงดนตรี/เล่นเกม การแสดงจากทหารกองเกียรติยศ ชมพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง, อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม

สำหรับภาคตะวันออก

กองเรือยุทธการแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจึงของดจัดกิจกรรมบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรืออื่นๆ บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด

โดยปีนี้กองเรือยุทธการได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่พิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี ระหว่าง เวลา 08.00 น. – 14.00 น. พร้อมขอความร่วมมือผู้ที่มาร่วมงานนำบัตรแสดงตนเองที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พกติดตัวมาด้วย เพื่อปฏิบัติ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่สนามบิน

นอกจากนี้ในพื้นที่ จันทบุรี-ตราด ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติใน 2 พื้นที่ คือ -สนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดให้มีการแสดงปฏิบัติการทางทหาร การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด การแสดงดนตรี การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ การสาธิตการปฐมพยาบาล การสาธิตการดับเพลิง

– ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด จังหวัดตราด จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร กิจกรรมเยี่ยมชมเรือตรวจการณ์ปืน , เฮลิคอปเตอร์ การแสดงท่าอาวุธทางทหาร การแสดงทางทหาร

สำหรับ หน่วยทหารเรืออื่น ๆ ทั่วประเทศ ก็มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือ สงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา

สถานีเรือสมุย ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ท่าเรือน้ำลึกปากน้ำ จังหวัดระนอง สถานีเรือละงู จังหวัดสตูล ฐานทัพเรือพังงา

ทัพเรือภาคที่ 3 กองพันทหารราบที่ 2 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี กองพันทหารราบที่ 7 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยอง

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม เชียงราย หนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธานี

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

