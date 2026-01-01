กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร “พีพี-บิวกิ้น” กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย
“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” สร้างโมเมนต์ฟินรับปีใหม่ อวยพร “พีพี-บิวกิ้น” ให้กลับมาใกล้ชิดดูแลกัน แฟนคลับกรี๊ดลั่นเซ็นทรัลเวิลด์ พีพีเขินหนักมาก
บรรยากาศงานเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงกรี๊ดสนั่น เมื่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจำนวนมาก โดยมีศิลปินคู่จิ้นขวัญใจมหาชนอย่าง “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” และ “พีพี กฤษฏ์” ยืนอยู่เคียงข้างร่วมรับคำอวยพร
นายชัชชาติ สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการกล่าวอวยพรที่ทำเอาแฟนคลับฟินกันถ้วนหน้า โดยกล่าวว่า “ปีที่ผ่านมาคนรู้ใจกัน ถ้าห่างไปบ้างปีนี้ก็ขอให้กลับมาใกล้ชิดกัน ดูแลแล้วก็ห่วงใยกันเหมือนเดิม” ก่อนกล่าวต่อว่า “สำหรับพีพีกับบิวกิ้น” ทำให้แฟนคลับที่อยู่หน้าเวทีส่งเสียงเชียร์ดังลั่นสนั่น
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอเป็นตัวแทนพวกเราว่า คงอยู่ในลิสต์ของติ่งที่จะไปต่อในปี 2026 ขอให้พวกเราอวยพรให้ (หันหน้าไปหาทั้งสอง) มีความสุขมากๆเลย” ด้าน พีพี เก็บอาการไม่อยู่จนต้องเอามือปิดปากยิ้มด้วยความเขินอาย ส่วน บิวกิ้น ได้ยกมือไหว้ขอบคุณสำหรับการเอ็นดูและความปรารถนาดีในครั้งนี้
