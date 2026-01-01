บันเทิง

กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร “พีพี-บิวกิ้น” กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 14:25 น.
124
กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร "พีพี-บิวกิ้น" กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” สร้างโมเมนต์ฟินรับปีใหม่ อวยพร “พีพี-บิวกิ้น” ให้กลับมาใกล้ชิดดูแลกัน แฟนคลับกรี๊ดลั่นเซ็นทรัลเวิลด์ พีพีเขินหนักมาก

บรรยากาศงานเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงกรี๊ดสนั่น เมื่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจำนวนมาก โดยมีศิลปินคู่จิ้นขวัญใจมหาชนอย่าง “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” และ “พีพี กฤษฏ์” ยืนอยู่เคียงข้างร่วมรับคำอวยพร

นายชัชชาติ สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการกล่าวอวยพรที่ทำเอาแฟนคลับฟินกันถ้วนหน้า โดยกล่าวว่า “ปีที่ผ่านมาคนรู้ใจกัน ถ้าห่างไปบ้างปีนี้ก็ขอให้กลับมาใกล้ชิดกัน ดูแลแล้วก็ห่วงใยกันเหมือนเดิม” ก่อนกล่าวต่อว่า “สำหรับพีพีกับบิวกิ้น” ทำให้แฟนคลับที่อยู่หน้าเวทีส่งเสียงเชียร์ดังลั่นสนั่น

ชัชชาติ อวยพรปีใหม่
YT/ CentralWorldBangkok

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอเป็นตัวแทนพวกเราว่า คงอยู่ในลิสต์ของติ่งที่จะไปต่อในปี 2026 ขอให้พวกเราอวยพรให้ (หันหน้าไปหาทั้งสอง) มีความสุขมากๆเลย” ด้าน พีพี เก็บอาการไม่อยู่จนต้องเอามือปิดปากยิ้มด้วยความเขินอาย ส่วน บิวกิ้น ได้ยกมือไหว้ขอบคุณสำหรับการเอ็นดูและความปรารถนาดีในครั้งนี้

YT/ CentralWorldBangkok

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง ข่าวต่างประเทศ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน

2 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์ส่งน้ำ เคาต์ดาวน์ 2026 ข่าว

ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าปีใหม่ 2026 บันเทิง

ลิซ่า ส่งท้ายปี 2025 แบบสุดชิล แชร์รูทีนวันว่างๆ กับเครื่องดื่มแก้วโปรด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านจิ้มจุ่มป่าตอง 24 ชั่มโมง ล้างหม้อเอง ข่าว

ดราม่าสนั่น “ร้านจิ้มจุ่มดัง” อ้างหม้อไม่พอปล่อยลูกค้าล้างเอง เปิดประโยคจี๊ดขึ้นหัว !

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบรนท์ฟอร์ด พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ.เจษฎ์ ชี้เลือกพล.อ.รังสี ได้ “คริส” ไม่แปลก แต่ถ้าเลือกน้องจินนี่ ได้คนนี้ ?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เพลง ชนม์ทิดา&quot; โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตที่ผ่านมา ร่ายยาวความเจ็บปวด &quot;เป๊ก เศรณี&quot; โผล่กดไลก์ บันเทิง

“เพลง ชนม์ทิดา” โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตปี 2025 ร่ายยาวความเจ็บปวด “เป๊ก เศรณี” โผล่กดไลก์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ ถามตรงๆ จุดแตกหักบิ๊กโจ๊ก อดีตลูกน้องคนสนิทตอบชัดมี 3 ประเด็น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร &quot;พีพี-บิวกิ้น&quot; กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย บันเทิง

กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร “พีพี-บิวกิ้น” กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิคิวยาว ช่วงสิ้นปี ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงภาพต่อคิวยาว ขอเท็จจริงระบายผู้โดยสารเสร็จใน 30 นาที

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. โต้ข่าวลือ อนุมัติ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; 4 หมื่นล้าน ยัน ครม.ไม่เคยส่งเรื่องมา ข่าว

กกต. โต้ข่าวลือ อนุมัติ “คนละครึ่งพลัส” 4 หมื่นล้าน ยัน ครม.ไม่เคยส่งเรื่องมา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดปีใหม่ แม่จบชีวิตในรถ จดหมายลาตาย สุดเศร้า อดีตสามีกีดกันไม่ให้เจอลูก ข่าว

สลดปีใหม่ แม่จบชีวิตในรถ จดหมายลาตาย สุดเศร้า อดีตสามีกีดกันไม่ให้เจอลูก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กปฏิทินด่วน! เดือนมกราคม 2569 หลังจบปีใหม่ &quot;มีวันหยุดอีกไหม&quot; หรือต้องกัดฟันยิงยาวถึงเดือนหน้า? เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทินด่วน! มกราคม 2569 หลังจบปีใหม่ “มีวันหยุดอีกไหม”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าตูบผวาพลุปีใหม่ วิ่งหนีมุดซอกตึก ร้องระงมหวิดสิ้นใจ กู้ภัยระดมเจาะปูนช่วยสำเร็จ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
CPF หนุนจุดบริการประชาชน ช่วงปีใหม่ 69 เน้นปลอดภัย “7 วันอันตราย” ข่าว

CPF หนุนจุดบริการประชาชน ช่วงปีใหม่ 69 เน้นปลอดภัย “7 วันอันตราย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานห้างร้องเพลงปีใหม่ ข่าว

ยืนขำจนเกือบขิต ไวรัลส่งท้ายปี พนง.ห้างฉลองแต่ลืมปิดไมค์ ลูกค้าอมยิ้มสนั่นเพลงที่ร้องทำรู้อายุ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออมสินยกหนี้ปิดบัญชี ข่าวภูมิภาค

ออมสิน ปิดบัญชียกหนี้ 3 ครอบครัวทหาร ทายาทวีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นภาษี 2569 รายได้ปี 2568 สรุปลดหย่อน เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีกี่บาท ข่าว

ยื่นภาษี 2569 รายได้ปี 2568 สรุปลดหย่อน เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีกี่บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายการถกไม่เถียง ช่อง 7 บันเทิง

ถกไม่เถียง ลาจอช่อง 7 “ทิน โชคกมลกิจ” เปิดคลิปที่ไม่ได้ออกอากาศ ก่อนย้ายบ้านใหม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เคาต์ดาวน์ 2026” ประมวลภาพบรรยากาศ 3 เวทีส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 14:25 น.
124
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569

ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569
ไรเดอร์ส่งน้ำ เคาต์ดาวน์ 2026

ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569

ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569
Back to top button