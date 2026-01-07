นักแปลชื่อดัง วิจารณ์ คำขวัญวันเด็ก ผู้ว่าชัชชาติ วอนพ่อแม่อย่าให้เด็กจำ เสียมากกว่าดี

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 11:18 น.
กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 เมื่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบคำขวัญวันเด็กสุดอินเทรนด์ว่า “ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา” ซึ่งเป็นการนำศัพท์แสลงที่กำลังเป็นกระแสในหมู่วัยรุ่นมาปรับใช้ เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ แต่กลับสร้างความกังวลใจให้กับนักวิชาการด้านภาษา

ต่อมา วิภาดา กิตติโกวิท นักแปลชื่อดัง ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “”หูบ้วนคำขวัญ” ไม่ได้อคติ แต่อยากบอกพ่อแม่เด็กๆ ใน กทม. ว่า อย่าให้ลูกจำคำขวัญวันเด็กของผู้ว่า กทม. นี้เลย จำสิ่งผิดแล้วแก้ยาก”

โพสต์เฟซบุ๊กของ วิภาดา กิตติโกวิท วิจารณ์คำขวัญวันเด็ก
FB/ Wipada Kittikowit

พร้อมทั้งยังระบุในช่องแสดงความคิดเห็นว่า “เราก็รักภาษาไทยนะ แต่คำแบบนี้มัน “สร้างสรรค์” ภาษาเกินไปไหม?” “สรุปได้ว่า คำขวัญวันเด็กของผู้ว่านี่ สมควรทิ้งได้ คือทั้งเนื้อหาและภาษาล้วนไม่มีเหตุผล การให้เด็กๆ ท่องจำคำขวัญนี้ เสียหายมากกว่า ไม่มีเลยจะดีกว่ามาก จริงๆ แล้วก็ไม่เคยมีขนบที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้คำขวัญวันเด็ก อยาก “สร้างสรรค์” แต่กลับกลายทำลาย”

FB/ Wipada Kittikowit

จากนั้น วิภาดา ระบุต่อว่า “ประเด็นคือ ครูให้เด็กๆ ท่อง เห็นแม่ๆ หลายคนมาบ่นให้ฟังว่า ให้ลูกท่องคำขวัญอย่างนี้ มันไม่ไหว เลยบอกว่า ก็ให้ท่องไปตามครูว่า แต่เราอธิบายว่า คำว่า “บ้วน” ต้องออกทางปาก บ้วนน้ำ บ้วนน้ำลาย แปรงฟันบ้วนปาก และโดยปกติ ไม่มีอะไรออกทางหู มีแต่การเปรียบเทียบว่า “โกรธจนควันออกหู” นั่นคือโกรธจัด แต่ไม่มีควันออกจริงๆ หรอก สงสัยพ่อแม่ครูจัง”

FB/ Wipada Kittikowit

สำหรับที่มาของคำว่า “บ้วน” และ “ดื้อ” นั้นเป็นการสร้างสรรค์คำศัพท์ใหม่ล่าสุดที่ใช้กันในหมู่วัยรุ่น โดยมีความหมายประมาณว่า “ไม่รับ” หรือ “ไม่เอา” โดยมีที่มาจากคำว่า “หน้าบ้วนรองพื้น” ซึ่งหมายถึง ลักษณะที่รองพื้นไม่ติดทนกับผิวหน้า ทำให้มีลักษณะแตกเป็นคราบอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นการเปรียบเปรยว่า ใบหน้าไม่รับกับรองพื้นที่แต่งไว้ ไม่สามารถทำให้ติดทนเป็นเนื้อเดียวกับผิวหน้าได้ จึงแแตกออกมาเป็นคราบให้เห็น

