นักแปลชื่อดัง วิจารณ์ คำขวัญวันเด็ก ผู้ว่าชัชชาติ วอนพ่อแม่อย่าให้เด็กจำ เสียมากกว่าดี
คำขวัญวันเด็ก 2569 ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ “หูบ้วนคำขวัญ” นักแปลชื่อดังติง ผิดหลักภาษาไทย หวั่นเด็กจำไปใช้ผิด
กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 เมื่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบคำขวัญวันเด็กสุดอินเทรนด์ว่า “ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา” ซึ่งเป็นการนำศัพท์แสลงที่กำลังเป็นกระแสในหมู่วัยรุ่นมาปรับใช้ เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ แต่กลับสร้างความกังวลใจให้กับนักวิชาการด้านภาษา
ต่อมา วิภาดา กิตติโกวิท นักแปลชื่อดัง ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “”หูบ้วนคำขวัญ” ไม่ได้อคติ แต่อยากบอกพ่อแม่เด็กๆ ใน กทม. ว่า อย่าให้ลูกจำคำขวัญวันเด็กของผู้ว่า กทม. นี้เลย จำสิ่งผิดแล้วแก้ยาก”
พร้อมทั้งยังระบุในช่องแสดงความคิดเห็นว่า “เราก็รักภาษาไทยนะ แต่คำแบบนี้มัน “สร้างสรรค์” ภาษาเกินไปไหม?” “สรุปได้ว่า คำขวัญวันเด็กของผู้ว่านี่ สมควรทิ้งได้ คือทั้งเนื้อหาและภาษาล้วนไม่มีเหตุผล การให้เด็กๆ ท่องจำคำขวัญนี้ เสียหายมากกว่า ไม่มีเลยจะดีกว่ามาก จริงๆ แล้วก็ไม่เคยมีขนบที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้คำขวัญวันเด็ก อยาก “สร้างสรรค์” แต่กลับกลายทำลาย”
จากนั้น วิภาดา ระบุต่อว่า “ประเด็นคือ ครูให้เด็กๆ ท่อง เห็นแม่ๆ หลายคนมาบ่นให้ฟังว่า ให้ลูกท่องคำขวัญอย่างนี้ มันไม่ไหว เลยบอกว่า ก็ให้ท่องไปตามครูว่า แต่เราอธิบายว่า คำว่า “บ้วน” ต้องออกทางปาก บ้วนน้ำ บ้วนน้ำลาย แปรงฟันบ้วนปาก และโดยปกติ ไม่มีอะไรออกทางหู มีแต่การเปรียบเทียบว่า “โกรธจนควันออกหู” นั่นคือโกรธจัด แต่ไม่มีควันออกจริงๆ หรอก สงสัยพ่อแม่ครูจัง”
สำหรับที่มาของคำว่า “บ้วน” และ “ดื้อ” นั้นเป็นการสร้างสรรค์คำศัพท์ใหม่ล่าสุดที่ใช้กันในหมู่วัยรุ่น โดยมีความหมายประมาณว่า “ไม่รับ” หรือ “ไม่เอา” โดยมีที่มาจากคำว่า “หน้าบ้วนรองพื้น” ซึ่งหมายถึง ลักษณะที่รองพื้นไม่ติดทนกับผิวหน้า ทำให้มีลักษณะแตกเป็นคราบอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นการเปรียบเปรยว่า ใบหน้าไม่รับกับรองพื้นที่แต่งไว้ ไม่สามารถทำให้ติดทนเป็นเนื้อเดียวกับผิวหน้าได้ จึงแแตกออกมาเป็นคราบให้เห็น
