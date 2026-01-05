ยูทูบเบอร์ดัง โดนรัสเซียทำร้ายกลางนครวัด รปภ.ยืนเฉย ซ้ำตร.ขู่ “ถ้าแจ้งความ ติดคุกทั้งคู่”

ข่าว

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 09:08 น.
ยูทูบเบอร์สาวเจ้าของช่อง Country Collectors ได้เผยแพร่วิดีโอเล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญระหว่างการเดินทางไปเที่ยวนครวัด ประเทศกัมพูชา เขากับเพื่อนสาวชื่อ “โอลิเวีย” ถูกนักท่องเที่ยวชายชาวรัสเซียทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง แต่กลับได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่ทำให้อึ้งยิ่งกว่า

จุดเริ่มต้นจากเรื่อง “แซงคิว” ที่วัดตาพรหม หนึ่งในวัดชื่อดังในกลุ่มปราสาทนครวัด ขณะที่เขากำลังต่อแถวรอถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้มีชายชาวรัสเซียคนหนึ่งเดินแซงคิวเข้ามาและสั่งให้เขาถ่ายรูปให้ เมื่อยูทูบเบอร์เตือนให้เขาไปต่อแถวเหมือนคนอื่น ชายคนดังกล่าวกลับแสดงท่าทีเกรี้ยวกราด ประกาศว่าตนเป็นคนรัสเซียจะทำอะไรก็ได้ ก่อนจะเริ่มคุกคามและเดินตามพวกเขา

แม้ม้จะพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณนั้น แต่กลับไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ จนกระทั่งเหตุการณ์บานปลาย ชายชาวรัสเซียได้เข้าทำร้ายร่างกาย ชกเข้าที่หน้าของโอลิเวีย พุ่งเข้าทำร้ายเจ้าของช่องจนล้มลง มีการถ่มน้ำลายใส่ ใช้นิ้วจิ้มที่ดวงตาอย่างรุนแรงจนบาดเจ็บ ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน ก่อนที่เขาจะตัดสินใจสู้กลับเพื่อป้องกันตัว ทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งหนีไป

สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการถูกทำร้ายคือกระบวนการยุติธรรม เขาเล่าว่าถูกตำรวจปฏิบัติราวกับเป็นอาชญากร มีตำรวจคุมตัวเขาไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าจะหลบหนี เมื่อถึงสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดี กลับได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า “หากต้องการแจ้งความ ทั้งสองฝ่าย (รวมถึงผู้เสียหาย) จะต้องติดคุก 3 ปี” โดยอ้างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า แม้พวกเขาจะถูกเริ่มก่อน แต่เนื่องจากมีการสู้กลับ จึงถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทในวัด หากเรื่องถึงศาลจะต้องใช้เวลานานและต้องถูกควบคุมตัวทันที

ทางตำรวจจึงยื่นข้อเสนอให้จบคดี แลกกับการที่พวกเขาต้องเขียนจดหมายขอโทษชาวกัมพูชาและตำรวจ เพื่อแลกกับอิสรภาพกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดี

ยูทูบเบอร์ทิ้งท้ายว่า ตนตัดสินใจทำวิดีโอนี้ทั้งที่รู้ถึงความเสี่ยง เพื่อเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังตัว เพราะในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถคุ้มครองได้ และแม้จะโกรธกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ แต่เธอก็รู้สึกเห็นใจชาวกัมพูชาท้องถิ่นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบบความยุติธรรมลักษณะนี้

