ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 15:39 น.
จากกรณี เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามกีฬาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ก่อนการตรวจรับงาน หลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยพบว่า ลู่วิ่งเป็น ลู่วิ่งหักศอก จึงเกิดคำถามว่า จะเกิดอันตรายกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการหรือไม่ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้นั้น

ล่าสุด นายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย อดีตนายกเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ในฐานะผู้นำงบประมาณมาสนับสนุนการสร้างสนามกีฬา โพสต์คลิปผ่านเพจนายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกชาย ชี้แจงเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา

โดยระบุว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตนได้มาเปิดงานการแข่งกีฬาฟุตบอลของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ทางเทศบาลไม่มีสนามเป็นของเทศบาล โดยใช้พื้นที่เอกชนแข่งกีฬา ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงให้มาตรฐานได้ เพราะไม่รู้ว่าเจ้าของจะเอาคืนเมื่อไหร่

ต่อมา นายอรรถพล พร้อมมูล นายกเทศมนตรีในขณะนั้นหารือกับตนว่าเทศบาลมีพื้นที่แล้ว อยากได้งบประมาณมาสร้างสนามกีฬามาตรฐาน ประกอบกับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลาในขณะนั้นมีนโยบายสร้าง 1 อำเภอ 1 สนามกีฬามาตรฐาน

แต่ทาง อ.สะเดา อบจ.ได้จัดสรรมาแล้วที่เทศบาลเมืองสะเดา หากจะมาสร้างสนามกีฬาที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ก็จะเป็นแห่งที่ 2 และในช่วงนั้นมีงบประมาณสร้างสนามกีฬาที่อำเภอรัตภูมิ แต่ส่งมอบที่ดินสร้างสนามที่ของรัฐภูมิไม่ทัน จึงได้ยกงบมาที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ซึ่งมีความจำเป็นมากกว่า เพราะเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนมาเลเซีย

หากจัดสร้างสนามแข่งฟุตบอลที่ได้มาตรฐานก็จะจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียได้ จึงจำเป็นต้องมีสนามกีฬาที่นี่

แต่เมื่อมาตรวจสอบพื้นที่แล้วพบว่า จะสร้างสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานด้วย และลู่วิ่งที่ได้มาตรฐานด้วยนั้น “ที่ดินไม่พอ” จึงหารือกันว่าให้เน้นไปที่สนามฟุตบอลก่อน เพราะทำลู่วิ่งให้ได้มาตรฐานไม่ได้แน่ เพราะพื้นที่มีจำกัด

เมื่อลู่วิ่งมีจำกัดจึงมีความเห็นว่า ดังนั้นทำลู่ไว้เดินออกกำลังกาย ไม่ใช่ลู่เพื่อการแข่งขันกรีฑา จึงอยากให้เข้าใจว่า พื้นที่เรามีจำกัด จึงสร้างไปตามพื้นที่ ขณะนี้ยังไม่มีการส่งมอบ และเมื่ออบจ.ส่งมอบให้เทศบาลแล้ว ทางเทศบาลก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้โค้งได้

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถจัดการแข่งขันกรีฑาที่เป็นสากลได้ เราเอามาประยุกต์เพื่อให้เดินได้สะดวก ดังนั้นที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจ หาว่าออกแบบไม่ดูตาม้า-ตาเรือ ใช้การไม่ได้

ขออนุญาตชี้แจงว่า “นี่คือของแถม” แต่สนามฟุตบอลได้มาตรฐานสากลแข่งนานาชาติได้เลย ส่วนจะปรับให้โค้งให้โค้งมนแบบสากล สามารถปรับภายหลังได้ เพราะนี่คือลู่ออกกำลังไม่ได้ใช้ในการแข่งขัน (ดูคลิป).

ภาพ @Facebook ภูมิริน มหันตมรรค
ภาพ @Facebook ภูมิริน มหันตมรรค

