ข่าว

ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 15:43 น.
51
เพื่อนครูบี๋ออกมาปกป้องว่าเธอเป็นคนดีที่ถูกเข้าใจผิด
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เพจ ท่านเปา แฉต่อ กลุ่มเพื่อน “ครูบี๋” ประสานเสียง ชี้ เพื่อนเป็นคนดีแค่ถูกหว่านล้อม พร้อมตำหนิเมียหลวงไม่ควรทำลายอนาคตผู้หญิงด้วยกัน

สถานการณ์ของ ครูบี๋ ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้รายงานอัปเดตข้อมูลอีกด้านจากฝั่งกลุ่มเพื่อนของครูสาว ที่พยายามออกมาปกป้องและแสดงความคิดเห็นต่อกรณีความสัมพันธ์อื้อฉาวที่เกิดขึ้น

กลุ่มเพื่อนประสานเสียงปกป้อง “ครูบี๋เป็นคนดี”

รายงานระบุว่า เพื่อนครูหลายคนได้ออกมาแสดงตัวปกป้องครูบี๋ โดยเชื่อมั่นว่าพื้นฐานนิสัยของครูบี๋เป็นคนดี แต่ที่เรื่องราวเลยเถิดมาขนาดนี้เพราะถูกฝ่ายชายใช้คำหวานหว่านล้อม

นอกจากนี้ ยังมีการพุ่งเป้าไปตำหนิ คุณตาล ภรรยาหลวง ท้อง 8 เดือน มองว่าหากรักสามีจริงไม่ควรทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จนกระทบอนาคตและทำให้ฝ่ายหญิงคนอื่นต้องเดือดร้อน พร้อมทั้งระบุว่าไม่ควรทำลายอนาคตผู้หญิงด้วยกันเอง และควรเห็นใจครูบี๋ที่มีครอบครัวต้องดูแลเช่นกัน

ประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้าที่เพื่อนบางส่วนได้แนะนำให้ครูบี๋พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการตั้งทีมกฎหมายไล่ฟ้องแพ่งชาวเน็ตที่คอมเมนต์ด่าทอเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ พร้อมเตือนสติสังคมว่า “คนล้มอย่าซ้ำ” เพราะทุกคนต่างมีด้านมืดที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เพจท่านเปาได้นำข้อมูลสำคัญมาตีแผ่ ซึ่งเป็นภาพแคปหน้าจอโพสต์เก่าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 หรือประมาณ 2 ปีก่อน โดยเป็นโพสต์ตัดพ้อจากเพื่อนคนหนึ่งที่เคยให้ความช่วยเหลือครูบี๋ในยามลำพัง

เนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวระบุว่า เพื่อนพยายามติดต่อครูบี๋ทุกช่องทางแต่กลับเงียบหายและหลบหน้า โดยเพื่อนรายนี้อ้างว่าถึงขั้นยอมไป “กู้เงินสหกรณ์ครู” เพื่อนำเงินมาให้ครูบี๋ยืมไปใช้จ่ายในช่วงที่เดือดร้อน

การที่ครูบี๋ไม่กลับมาแสดงความรับผิดชอบ ทำให้เพื่อนคนดังกล่าวต้องแบกรับภาระหนี้สินเพียงลำพัง ทั้งที่ต้องเลี้ยงดูลูกถึง 3 คน

กลุ่มเพื่อนเชื่อว่าครูบี๋ถูกฝ่ายชายใช้คำหวานหลอกลวง
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

9 วินาที ที่แล้ว
เพื่อนครูบี๋ออกมาปกป้องว่าเธอเป็นคนดีที่ถูกเข้าใจผิด ข่าว

ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอินโดฯดับสลด ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ

33 นาที ที่แล้ว
อย.เตือนภัย ปากกาฉีดลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่ ข่าว

อย่าหาทำ! อย.เตือนภัย ปากกาลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่

34 นาที ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ถูกไฮโซอาร์ต ขอแต่งงานกลางหิมะ บันเทิง

เกรซ ชลิตา ถูก ไฮโซอาร์ต เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางหิมะ โชว์แหวนเพชรเม็ดโต

46 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;อนุชาติ พวงสำลี&quot; ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “อนุชาติ พวงสำลี” ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน

51 นาที ที่แล้ว
โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก ข่าว

โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ได๋ได๋ เปิดใจถึงสามี บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามีทหารแอบคบชชู้ชายแดน ข่าว

ใจสลาย! เมียหลวงหอบลูก 3 ร้องสื่อ แฉผัวทหารมีหญิงใหม่ ขณะไปราชการชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เวโรน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว “แอนเจลินา โจลี” เตรียมโบกมือลาสหรัฐ ย้ายสำมะโนครัวไปอยู่กัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายเริงยศ” เข้าเยี่ยม “ทนายตั้ม” ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาสุขภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดประทับใจ! &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ดูแลลูกเหยื่อ คดีดังบางบัวทอง ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอก บันเทิง

สุดประทับใจ “หนุ่ม กรรชัย” ดูแลลูกเหยื่อ คดีดังบางบัวทอง ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักบอลเดินสายแอบถ่าย ข่าวอาชญากรรม

แฉ “นักบอลเดินสายอุบลฯ” แอบถ่ายคลิป อึ้ง! แฟนคลับแห่ให้กำลังใจคนก่อเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทาสลุ้นเฮ! กทม. เสนอเลื่อนบังคับใช้กฎหมาย “เลี้ยง-ปล่อยสัตว์” ออกไปก่อน อีก 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนัง 9 1/2 Weeks (1986) บันเทิง

พระเอกดัง สมัยก่อน หล่อมาก ปัจจุบัน หน้าเละคนจนตกใจ รู้สาเหตุยิ่งเศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Toon Vegan bows down and kisses the feet of the nation&#039;s heroes to offer encouragement. ข่าว

ไวรัลน้ำตาซึม หนุ่มก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ สดุดีผู้เสียสละ ยอดไลก์พุ่ง 2.7 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตลับระหว่างครูบี๋และผัวทหารเผยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ข่าว

โหบี๋! เปิดแชตลับ “ครูบี๋” ภาค 2 ชู้สาวถามผัวทหาร “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cybercrime in Thailand 2026 ข่าวอาชญากรรม

สูญเกือบ 200 ล้าน คอลเซ็นเตอร์แสบ “ปลอมเป็นตำรวจ” อ้างเหยื่อมีคดีฟอกเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” วอน กกต. ช่วยหาตัวคนทำป้าย “เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย ทางการยัน &quot;ไม่เตือนสึนามิ&quot; ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าภาคใต้ ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 15:43 น.
51
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button