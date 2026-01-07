ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
เพจ ท่านเปา แฉต่อ กลุ่มเพื่อน “ครูบี๋” ประสานเสียง ชี้ เพื่อนเป็นคนดีแค่ถูกหว่านล้อม พร้อมตำหนิเมียหลวงไม่ควรทำลายอนาคตผู้หญิงด้วยกัน
สถานการณ์ของ ครูบี๋ ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้รายงานอัปเดตข้อมูลอีกด้านจากฝั่งกลุ่มเพื่อนของครูสาว ที่พยายามออกมาปกป้องและแสดงความคิดเห็นต่อกรณีความสัมพันธ์อื้อฉาวที่เกิดขึ้น
กลุ่มเพื่อนประสานเสียงปกป้อง “ครูบี๋เป็นคนดี”
รายงานระบุว่า เพื่อนครูหลายคนได้ออกมาแสดงตัวปกป้องครูบี๋ โดยเชื่อมั่นว่าพื้นฐานนิสัยของครูบี๋เป็นคนดี แต่ที่เรื่องราวเลยเถิดมาขนาดนี้เพราะถูกฝ่ายชายใช้คำหวานหว่านล้อม
นอกจากนี้ ยังมีการพุ่งเป้าไปตำหนิ คุณตาล ภรรยาหลวง ท้อง 8 เดือน มองว่าหากรักสามีจริงไม่ควรทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จนกระทบอนาคตและทำให้ฝ่ายหญิงคนอื่นต้องเดือดร้อน พร้อมทั้งระบุว่าไม่ควรทำลายอนาคตผู้หญิงด้วยกันเอง และควรเห็นใจครูบี๋ที่มีครอบครัวต้องดูแลเช่นกัน
ประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้าที่เพื่อนบางส่วนได้แนะนำให้ครูบี๋พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการตั้งทีมกฎหมายไล่ฟ้องแพ่งชาวเน็ตที่คอมเมนต์ด่าทอเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ พร้อมเตือนสติสังคมว่า “คนล้มอย่าซ้ำ” เพราะทุกคนต่างมีด้านมืดที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เพจท่านเปาได้นำข้อมูลสำคัญมาตีแผ่ ซึ่งเป็นภาพแคปหน้าจอโพสต์เก่าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 หรือประมาณ 2 ปีก่อน โดยเป็นโพสต์ตัดพ้อจากเพื่อนคนหนึ่งที่เคยให้ความช่วยเหลือครูบี๋ในยามลำพัง
เนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวระบุว่า เพื่อนพยายามติดต่อครูบี๋ทุกช่องทางแต่กลับเงียบหายและหลบหน้า โดยเพื่อนรายนี้อ้างว่าถึงขั้นยอมไป “กู้เงินสหกรณ์ครู” เพื่อนำเงินมาให้ครูบี๋ยืมไปใช้จ่ายในช่วงที่เดือดร้อน
การที่ครูบี๋ไม่กลับมาแสดงความรับผิดชอบ ทำให้เพื่อนคนดังกล่าวต้องแบกรับภาระหนี้สินเพียงลำพัง ทั้งที่ต้องเลี้ยงดูลูกถึง 3 คน
