รอบนี้มาเป็นคลิป! ไอซ์ รักชนก ซัดงบสนามกีฬา 181 ล้าน สร้าง 13 ปีไม่เสร็จ
สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส งบ 181 ล้าน สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร เขต 28 พรรคประชาชน พาทัวร์สนามกีฬาฉายา 100 ที่ไม่ใช่ครบรอบ เผยสร้าง 13 ปี ถลุงงบภาษีน่าใจหาย สร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ
“ไอซ์” รักชนก สส.พรรคประชาชน เปิดเผยวานนี้ (8 พ.ย.) หลังจากตัวเธอเองได้โอกาสลงพื้นที่ไปอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทีมจังหวัดของพรรคปชน. พามาดูคือ “ศูนย์กีฬานราธิวาส” หรือจะเรียกศูนย์กีฬากลางนราธิวาส หรือที่ชาวบ้านตั้งฉายาให้ว่า “สนามกีฬาร้อยปี (ร้อยปีก็ไม่เสร็จ)” เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 เป็นการทำ MOU ระหว่างกรมทางหลวงกับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. แต่ 13 ปีแล้วยังไม่เสร็จ
“อัฒจันทร์ฝั่งนี้ เสร็จแล้ว แต่ถ้ามองไปอีกฝั่ง ยังจะเป็นปูนเปลือยอยู่ อีกอันยังโครงอยู่ ที่สนามกลางตรงนู่นฝนตกหนัก น้ำคงนองอยู่ ทำระบบระบายน้ำของสนามไม่ดี จริงๆ ลู่วิ่งแบบนี้ข้างใต้จะต้องเป็นระบบระบายน้ำเพื่อทำให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น ทีมจังหวัดแจ้งว่าที่นี่ยังใช้ในการแข่งกีฬา สนามบอลใช้ได้ อัฒจันทร์ฝั่งนี้ใช้ได้ แต่ฝั่งนู่นยังไม่เสร็จ ก็จะเอาเรื่องเข้าคณะกรรมการติดตามงบ งบอันนี้มีความแปลกๆ จริงๆ มาดูใกล้ๆ นะ ยังเป็นลวดๆ อยู่ ด้านหลังมัสยิดมาทีหลังจะสร้างเสร็จแล้ว”
“ภาษีของเรา 181 ล้าน ถ้ามันถูกใช้แบบเกิดประโยชน์สูงสุด คิดดูว่าคนกี่หมื่นกี่แสนคนจะได้มาใช้ประโยชน์จากสนามนี้ แต่สุดท้ายภาษีเรามันถูกใช้ไปสร้างของเป็นของร้าง”.
อ่านข่าวคอร์รัปชั่นวันนี้ 9 พ.ย.2568 ประเด็นเด็ด เกร็ดน่าสนใจทั่วทุกวงการรวมไว้ที่นี่
- คำผกา ซัดแรง ไอซ์ รักชนก วาทกรรมไม่ต่างพันธมิตรฯ-กปปส. ก่อนอีกฝ่ายโผล่สวน
- เพชร กรุณพล ท้า ไผ่ ลิกค์ งัดหลักฐานเด็ดมาโชว์ สงสัยโดน ไอซ์ ปั่นจนหัวหมุน
- ไผ่ ลิกค์ ประกาศเตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร สนับสนุนเยาวชน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: