รอบนี้มาเป็นคลิป! ไอซ์ รักชนก ซัดงบสนามกีฬา 181 ล้าน สร้าง 13 ปีไม่เสร็จ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 16:56 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 16:59 น.
50
รักชนกศรีนอกตรวจสอบสนามกีฬานราธิวาส
แฟ้มภาพ

สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส งบ 181 ล้าน สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร เขต 28 พรรคประชาชน พาทัวร์สนามกีฬาฉายา 100 ที่ไม่ใช่ครบรอบ เผยสร้าง 13 ปี ถลุงงบภาษีน่าใจหาย สร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ

“ไอซ์” รักชนก สส.พรรคประชาชน เปิดเผยวานนี้ (8 พ.ย.) หลังจากตัวเธอเองได้โอกาสลงพื้นที่ไปอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทีมจังหวัดของพรรคปชน. พามาดูคือ “ศูนย์กีฬานราธิวาส” หรือจะเรียกศูนย์กีฬากลางนราธิวาส หรือที่ชาวบ้านตั้งฉายาให้ว่า “สนามกีฬาร้อยปี (ร้อยปีก็ไม่เสร็จ)” เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 เป็นการทำ MOU ระหว่างกรมทางหลวงกับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. แต่ 13 ปีแล้วยังไม่เสร็จ

“อัฒจันทร์ฝั่งนี้ เสร็จแล้ว แต่ถ้ามองไปอีกฝั่ง ยังจะเป็นปูนเปลือยอยู่ อีกอันยังโครงอยู่ ที่สนามกลางตรงนู่นฝนตกหนัก น้ำคงนองอยู่ ทำระบบระบายน้ำของสนามไม่ดี จริงๆ ลู่วิ่งแบบนี้ข้างใต้จะต้องเป็นระบบระบายน้ำเพื่อทำให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น ทีมจังหวัดแจ้งว่าที่นี่ยังใช้ในการแข่งกีฬา สนามบอลใช้ได้ อัฒจันทร์ฝั่งนี้ใช้ได้ แต่ฝั่งนู่นยังไม่เสร็จ ก็จะเอาเรื่องเข้าคณะกรรมการติดตามงบ งบอันนี้มีความแปลกๆ จริงๆ มาดูใกล้ๆ นะ ยังเป็นลวดๆ อยู่ ด้านหลังมัสยิดมาทีหลังจะสร้างเสร็จแล้ว”

“ภาษีของเรา 181 ล้าน ถ้ามันถูกใช้แบบเกิดประโยชน์สูงสุด คิดดูว่าคนกี่หมื่นกี่แสนคนจะได้มาใช้ประโยชน์จากสนามนี้ แต่สุดท้ายภาษีเรามันถูกใช้ไปสร้างของเป็นของร้าง”.

ไอซื รักชนก สนามกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส
ภาพ Facebook @nanaicez112
สนามกีฬาประจำจังหวัดนราธิวาส สร้าง 13 ปี ไม่เสร็จ
ภาพ @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส งบ 181 ล้านบาท
ภาพ @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 181 ล้านบาท
ภาพ @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
รักชนก พรรคประชาชน ตรวจสอบสนามกีฬานรา งบประมาณก่อสร้าง 181 ล้าน
ภาพ @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
รักชนก สนามกีฬานรา
ภาพ @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
สนามกีฬานราะิวาน สรเาง 13 ปี
ภาพ Facebook @nanaicez112
ไอซ์ รักชนก สนามกีฬานราธิวาส
ภาพ Facebook @nanaicez112

อ่านข่าวคอร์รัปชั่นวันนี้ 9 พ.ย.2568 ประเด็นเด็ด เกร็ดน่าสนใจทั่วทุกวงการรวมไว้ที่นี่

รักชนกศรีนอกตรวจสอบสนามกีฬานราธิวาส ข่าวการเมือง

รอบนี้มาเป็นคลิป! ไอซ์ รักชนก ซัดงบสนามกีฬา 181 ล้าน สร้าง 13 ปีไม่เสร็จ

4 นาที ที่แล้ว
เตยหัทยาบำรุงสุขอายุ 32 ปี บาดเจ็บ ข่าวกีฬา

อัปเดตอาการเจ็บ “เตย หัทยา” หลังช่วย Saga HM เก็บชัย 7 นัดรวด

28 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี บันเทิง

วีเจจ๋า โพสต์ช่วยน้ำท่วมสิงห์บุรี เผยเป็นแบบนี้มา 2 เดือน ชาวบ้าน 460 ชีวิตแย่

58 นาที ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหววันนี้ 9 พฤศจิกายน 2568 ข่าว

แผ่นดินไหววันนี้ (9 พ.ย.) ขนาด 5.8 ลึก 10 กม.ที่หมู่เกาะอันดามัน อินเดีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายัก สีพะนม ดาวเตะ MVP กัปตันทีมโรงเรียนอบจ.ชัยนาท ติดทีมชาติลาวลุยซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สชิลี ขอโทษถ่ายคลิปสูด “แป้ง” บนแขน ขณะเก็บตัวที่ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราโย่ บาเยกาโน่ พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบขาวโต้ “ทรัมป์” ไม่ได้หลับ หลังมีภาพนั่งปิดตาระหว่างงานแถลง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน โพสต์ถามรัฐบาล ปมเขากระโดง กับแข่ง MotoGP งบ 4 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไผ่ ลิกค์ ประกาศเตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร สนับสนุนเยาวชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเส้นทาง ไต้ฝุ่นฟงวอง เช้าวันที่ 9 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิด้าโพล เผยแบบสำรวจ 17 จังหวัด มองตอนนี้ยังหาคนเหมาะเป็นนายกไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังยกเคสจากญี่ปุ่น พบก้อนเชื้อที่ลิ้นหัวใจในเด็ก 4 ขวบ จุดเริ่มต้นมาจากฟันผุ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือดีแคปทัน “เพจอบจ.ชัยนาท” โพสต์แซะ “หมอนทองวิทยา” ดราม่าสนั่นจนต้องลบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
“แม่ทัพกุ้ง” เผยมีคนสั่งให้หยุด ปะทะเขมร 6 ชม. แรก ถ้าบอกว่าใครสั่ง เขาอยู่ไม่ได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แขนหักได้-ตาไม่กะพริบ ความลับสุดหลอน “แอล แฟนนิง” ที่พระเอกพรีเดเตอร์ผวาคาฉาก!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Taximail แจงหลังหลายองค์ถูกแอบอ้าง หลอกลงทุนคริปโต ย้ำห้ามคลิกลิงก์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟงวอง ถูกยกระดับเป็นซุเปอร์ไต้ฝุ่น ถล่มฟิลิปปินส์ซ้ำ หลังเพิ่งเผชิญพายุคัลแมกี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ทวงรัฐบาล ปลดล็อคเวลาขายแอลกอฮอล์ ช่วงบ่ายสอง-ห้าโมง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวบินสหรัฐฯ ยกเลิก 1400 ไฟลท์ ดีเลย์ 6000 เซ่นพิษชัตดาวน์รัฐบาล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมสซี่ ขาดคู่หู “ซัวเรซ” สังเวยอารมณ์เดือด! MLS สั่งแบนชวดเกมชี้ชะตาเพลย์ออฟ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวสานนั่งแช่ ห้ามกินเหล้าหลังเที่ยงคืน ในร้าน ปรับ 1 หมื่นบาท กฎหมายเริ่มใช้แล้ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้จัดบอล 7 สี กราบขออภัยคนดูล้นสนาม ยอมรับวางแผนไม่ครอบคลุม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
