ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

7 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม คราเวน คอทเทจ ฟูแล่ม พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ฟูแล่ม VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ฟูแล่ม VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : คราเวน คอทเทจ
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ฟูแล่ม – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเจ้าสังน้อย ของกุนซือ มาร์โก ซิลวา จะไม่มีชื่อของ โรดริโก้ มูนิซ กับ เคนนี่ เตเต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อเล็กซ์ อิโวบี้, คัลวิน บาสซี่ และ ซามูเอล ชุควูเอเซ่ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ไรอัน เซสซิญง กับ จอช คิง
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แบรนด์ เลโน่ พร้อมกองหลัง 4 คน ทิโมธี่ กาสตาญ, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, จอร์จ คูเอนก้า, แอนโทนี่ โรบินสัน แดนกลางเป็น ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แฮร์รี่ วิลสัน, เอมิล สมิธ โรว์, เควิน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราอูล กิเมเนซ
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือใหม่ เลียม โรซิเนียร์ จะไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย กับ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โรเบิร์ต ซานเชซ, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า และ มาร์ค กูกูเรญ่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมแนวรับ 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาโล กุสโต้ แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟูแล่ม VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 30/08/25 เชลซี 2-0 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 20/04/25 ฟูแล่ม 1-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/24 เชลซี 1-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 13/01/24 เชลซี 1-0 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 02/10/23 ฟูแล่ม 0-2 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม
- 04/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ คริสตัล พาเลซ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (คาราบาว คัพ)
เชลซี
- 04/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/12/25 ชนะ คาร์ดิฟฟ์ 3-1 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ฟูแล่ม (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ (GK) – ทิโมธี่ กาสตาญ, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, จอร์จ คูเอนก้า, แอนโทนี่ โรบินสัน – ซานเดอร์ เบอร์เก้, ซาซ่า ลูคิช – แฮร์รี่ วิลสัน, เอมิล สมิธ โรว์, เควิน – ราอูล กิเมเนซ
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาโล กุสโต้ – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ฟูแล่ม 1-1 เชลซี
