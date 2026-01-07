ข่าวกีฬา

เปิดราคากลาง “ลู่วิ่งหักศอก” งบเฉียด 7 ล้าน ใช้แข่งไม่ได้-ผิดมาตรฐาน

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 10:52 น.
81
ภาพลู่วิ่งหักศอกที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน

ดราม่าสนามกีฬาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ยังไม่จบ หลังภาพลู่วิ่งดีไซน์หักศอกกลายเป็นไวรัล ล่าสุด พบเอกสารประเมินราคากลางส่วนทางเดินรอบสนามสูงถึง 6.9 ล้านบาท

กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับภาพสนามกีฬาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ที่โชว์ลู่วิ่งสีแดงมีลักษณะ โค้งหักศอก จนถูกตั้งคำถามว่าสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเหตุใดจึงไม่มีความโค้งมนตามมาตรฐานสนามกีฬาทั่วไป

ข้อมูลล่าสุดจากเพจ Drama-addict และ สำนักข่าวไทยรัฐ ซึ่งอ้างอิงเอกสารจากเพจ ต้องแฉ ระบุว่า จากการตรวจสอบเอกสารประเมินราคากลางในการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ พบรายละเอียดที่น่าตกใจในส่วนของงานลู่วิ่ง

รายการก่อสร้าง

  • ระบุเป็นส่วนงาน “ทางเดินรอบสนามปูทับด้วยยางสังเคราะห์”

ราคากลางที่ประเมิน

  • ถูกตั้งไว้สูงถึง 6,923,292.3 บาท
ลู่วิ่งหักศอกมีลักษณะโค้งไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในการแข่งขันกีฬา
FB/Drama-addict

ก่อนหน้านี้มีการชี้แจงเบื้องต้นว่า สาเหตุที่ลู่วิ่งมีลักษณะหักศอกเป็นเพราะข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ที่ไม่เพียงพอสำหรับการสร้างโค้งลู่วิ่งตามปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขงบประมาณที่สูงเกือบ 7 ล้านบาท ยิ่งทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ตในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งบประมาณขนาดนี้ควรจะได้รูปแบบลู่วิ่งที่สามารถใช้งานได้จริงตามมาตรฐานหรือไม่

ลู่วิ่งลักษณะหักศอกไม่สามารถใช้ในการแข่งขันกรีฑาได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่มาวิ่งออกกำลังกายได้ง่าย และเป็นการใช้งบประมาณที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสนามกีฬาเพื่อประชาชนจริงหรือไม่

ลู่วิ่งหักศอกไม่สามารถใช้ในการแข่งขันกรีฑาได้
FB/ต้องแฉ

ที่มาโครงการและคำชี้แจง

โครงการนี้คือ สนามกีฬาประจำอำเภอสะเดา ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ด้วยงบประมาณรวมตามสัญญา 34,990,000 บาท ทางหน่วยงานชี้แจงว่า สาเหตุที่ลู่วิ่งต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหักศอกเนื่องจาก “ข้อจำกัดเชิงพื้นที่” ที่ไม่สามารถสร้างสนามกีฬาและลู่วิ่งมาตรฐานไปพร้อมกันได้ จึงเลือกทำสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐานสากล ส่วนลู่วิ่งนั้นออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนใช้ “เดินออกกำลังกาย” และถือเป็นของแถมให้กับคนในพื้นที่

จากการตรวจสอบเอกสารประเมินราคากลางผ่านระบบ e-GP พบข้อมูลที่ทำให้ชาวเน็ตต้องตั้งคำถาม ดังนี้

  • ส่วนงานลู่วิ่ง ระบุว่าเป็นงาน “ทางเดินรอบสนามปูทับด้วยยางสังเคราะห์” ถูกประเมินราคาสูงถึง 6,923,292.3 บาท
  • เปรียบเทียบงบ มูลค่าทางเดินปูยางนี้ สูงกว่า งบก่อสร้างสนามฟุตบอล และงบก่อสร้างอัฒจันทร์เสียอีก

เมื่อเทียบกับโครงการของ อบจ.หนองคาย ที่สร้างลู่วิ่งมาตรฐาน IAAF พื้นที่ 4,500 ตร.ม. ใช้งบ 8 ล้านบาท แต่ลู่วิ่งหักศอกแห่งนี้พื้นที่เพียง 2,227 ตร.ม. กลับใช้งบเฉียด 7 ล้านบาท (ต่างกันเพียง 1-2 ล้านบาททั้งที่พื้นที่น้อยกว่าเท่าตัว)

ชาวเน็ตส่วนใหญ่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและการวางแผนที่รอบคอบ โดยมองว่าแม้พื้นที่จำกัดแต่ก็ไม่ควรใช้งบประมาณสูงขนาดนี้กับรูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานการกีฬา ขณะที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะรับมอบโครงการต่อ ระบุว่าจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะสามารถปรับปรุงลู่วิ่งได้มากน้อยแค่ไหนหลังรับมอบ

