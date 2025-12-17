“บ้านเดชอิศม์” ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม “ชนนพัฒฐ์” ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม
พรรคกล้าธรรมคึกคัก อดีต ส.ส. แห่สมัครสมาชิก “ชนนพัฒฐ์” ยันลงเขตเดิมสงขลา พร้อม “บ้านเดชอิศม์” ส่งทายาทลงสนาม 2 เขต
บรรยากาศที่พรรคกล้าธรรม (กธ.) เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อเหล่าแกนนำพรรคและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ต่างทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมพรรคกันอย่างคับคั่ง นำโดย นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค
นอกจากนี้ ยังมีอดีต ส.ส. ชื่อดังจากหลายพรรคตบเท้าเข้าสมัครสมาชิก อาทิ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร อดีต ส.ส.นครปฐม จากพรรครวมไทยสร้างชาติ นายสัญญา นิลสุพรรณ อดีต ส.ส.นครสวรรค์ และนายปรเมษฐ์ จินา อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ซึ่งทางพรรคคาดว่าจะได้ข้อสรุปรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดภายใน 1-2 วันนี้
นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว อดีต ส.ส.สงขลา เขต 4 ที่เดินทางมาร่วมประชุมและยืนยันว่า หลังจากได้หารือกับผู้ใหญ่ในพรรคแล้ว ตนจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่เดิมอย่างแน่นอน เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นทางคดีความ นายชนนพัฒฐ์ ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นเป็นคดีความ เป็นเพียงขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งตนยินดีให้ความร่วมมือและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
นอกจากนี้ ยังมีรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อ นายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งบุตรชายทั้ง 2 คน ลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคกล้าธรรม โดย นายวงศ์วชิร ขาวทอง จะลงสมัครในเขต 5 แทนนายเดชอิศม์ และ นายบารมี ขาวทอง จะลงสมัครในเขต 6 แทน นางสุภาพร กำเนิดผล ผู้เป็นมารดา ซึ่งทั้งคู่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคเรียบร้อยแล้ว
