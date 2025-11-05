ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ทลายเครือข่าย “ปรินซ์ กรุ๊ป” อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 16:31 น.
ไต้หวัน ทลายเครือข่าย "ปรินซ์ กรุ๊ป" อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข่าว

ไต้หวันบุกค้น 47 จุด รวบ 25 ผู้ต้องสงสัยเครือข่าย “ปรินซ์ กรุ๊ป” ของมหาเศรษฐี “เฉิน จื้อ” พร้อมอายัดทรัพย์ 4.7 พันล้านบาท หลังสหรัฐฯ ชี้เป้าพัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา

สำนักข่าวไต้หวันรายงานว่า สำนักงานอัยการเขตไทเป ได้กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่ โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 25 คน พร้อมอายัดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลกว่า 4.53 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 4.7 พันล้านบาท)

ทรัพย์สินทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับ ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Holding Group) เครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชาของ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) มหาเศรษฐีชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเพิ่งถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในข้อหาฉ้อโกงข้ามชาติและฟอกเงิน

ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อัยการสหรัฐฯ ได้สั่งฟ้องนายเฉิน จื้อ และพวก เมื่อวันที่ 8 ต.ค. และต่อมาในวันที่ 14 ต.ค. สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) ของสหรัฐฯ ได้เพิ่มชื่อ ชาวไต้หวัน 3 คน และบริษัทในไต้หวันอีก 9 แห่ง เข้าไปในบัญชีคว่ำบาตร ฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายเฉิน จื้อ

เฉิน จื้อ (Chen Zhi) นักธุรกิจชาวจีนผู้ก่อตั้ง Prince Group ในกัมพูชา
ภาพจาก: Prince Group

หลังจากได้รับข้อมูลจากทางการสหรัฐฯ อัยการไทเปจึงได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานสืบสวนไทเป และสำนักงานสืบสวนอาชญากรรม เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่มนี้ในไต้หวันทันที

โดยในช่วงเช้าตรู่วันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าตรวจค้นพร้อมกันถึง 47 จุด ทั้งบ้านพักและสำนักงานของสมาชิกระดับสูงในเครือปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในกรุงไทเป และสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 25 คน พร้อมทั้งเรียกพยานมาสอบปากคำอีก 10 คน

สำนักงานสืบสวนของไต้หวันระบุว่า ปรินซ์ กรุ๊ป ดำเนินกิจการศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาโดยใช้แรงงานบังคับ พัวพันกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและการพนันออนไลน์ โดยเงินที่ได้มาจะถูกส่งผ่านบริษัทบังหน้าในหลายประเทศ ก่อนนำไปฟอกเงินด้วยการซื้อสินค้าหรูหราและอสังหาริมทรัพย์เพื่อปกปิดที่มา

ศาลแขวงไทเปยืนยันเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ว่าได้อนุมัติให้อัยการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเท โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 4.53 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 4.7 พันล้านบาท) ประกอบด้วย

  • อสังหาริมทรัพย์ 18 แห่ง มูลค่า 3.81 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (รวมถึงอพาร์ตเมนต์หรู 11 ห้อง และที่จอดรถ 48 ช่อง ในโครงการ Peace Palace)
  • รถยนต์หรู 26 คัน มูลค่า 477.58 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (อาทิ โรลส์-รอยซ์, เฟอร์รารี และลัมโบร์กินี)
  • เงินในบัญชี 60 บัญชี ยอดเงินรวม 235.87 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

ที่มา: FOCUS TAIWAN

