ไวรัลน้ำตาซึม หนุ่มก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ สดุดีผู้เสียสละ ยอดไลก์พุ่ง 2.7 แสน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 13:39 น.
Toon Vegan bows down and kisses the feet of the nation's heroes to offer encouragement.

โซเชียลซึ้ง ‘ตูน วีแกน’ ก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ สดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละปกป้องแผ่นดิน ชาวเน็ตแห่กดไลก์ 2.7 แสน ยกย่องสำนึกดีงาม ขอบคุณที่เป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้รั้วของชาติ

ประชาชนยังต้องจับตามองความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด มีรายงานเหตุการณ์ปะทะจนทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ ในขณะเดียวกัน อีกฟากหนึ่งของสังคมเกิดกระแสไวรัลสร้างความประทับใจ กรณี ตูน วีแกน อดีตแชมป์โลกเพาะกายทีมชาติไทย โพสต์คลิปขณะก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ แสดงความเคารพวีรบุรุษผู้กล้า

กองทัพภาคที่ 2 ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 พื้นที่ช่องบก บริเวณเนิน 469 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จ่าสิบเอกปรัชญา พิลาชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบ 6021 (RDF) ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนขวา พบว่าเป็นผู้ป่วยระดับเขียว ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

จากนั้น ทีมแพทย์สนามปฐมพยาบาลทันที ก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเชียงมุน และส่งต่อโรงพยาบาลน้ำยืน ล่าสุดอาการปลอดภัยอยู่ในความดูแลของแพทย์ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด

ในขณะที่สถานการณ์ชายแดนยังต้องเฝ้าระวัง บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสุดประทับใจของ ตูน วีแกน ที่ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เขาพูดคุยสอบถามอาการ รวมทั้งก้มลงกราบไปที่เท้าของเหล่าทหารกล้า ทั้งผู้ที่นั่งรถเข็นและผู้ที่นอนพักรักษาตัว เพื่อแสดงความขอบคุณและเคารพในความเสียสละสูงสุด

ตูน วีแกน ก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ-4
ภาพจาก Facebook : Toon Vegan

คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน มียอดผู้กดไลก์สูงถึง 2.7 แสนครั้ง และคอมเมนต์กว่า 1.1 หมื่นข้อความ ส่วนใหญ่เข้ามาชื่นชมและร่วมส่งกำลังใจให้ทหารไทย เช่น

“สุดยอดที่สุด การมีสามัญสำนึกไม่ด้อยค่าทหารเท่ากับรู้จักบุญคุณทหารที่ทำให้พวกเราอยู่สบายไม่ให้ข้าศึกเข้ามาถึงบ้านเมืองที่เราอยู่”

“ถ้ามีโอกาสแบบคุณตูนก็จะกราบเหมือนคุณตูนค่ะ”

“น้องตูน​สุดยอด​ พวกเราชาวไทยกราบพวกเขาสักร้อยครั้งมันยังน้อยไป​ กับ การเชิดชูเกียรติยศ​ศักดิ์ศรี​ของพี่ ๆ​ ทหาร​ วีรบุรุษ ที่แรกมาด้วยชีวิต​ที่พร้อมพลีชีพแทนพวกเราชาวไทย​ให้เรามีแผ่นดินอยู่​ ขอบคุณน้องตูนที่เป็นตัวแทน​พวกเรา​ชาวไทย​ที่อยู่​ไกล​ไม่ได้มา​เยี่ยมพี่ ๆ ทหารด้วยตัวเอง​ขอบคุณ​จริง ๆ”

ขอบคุณนะที่ทำคลิปแบบนี้เพื่อเตือนให้ปชช. ชาวไทยได้ตระหนักกับผลที่ไว้ใจคนเลวช่วยเหลือคนชั่วที่ไม่สำนึกในการได้รับทำทานเลี้ยงสัตว์สี่เท้ามันยังดีใจที่เห็นผู้ให้เรามาขอบคุณทหารกล้าของไทยเราเถิด”

ตูน วีแกน ก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ-3
ภาพจาก Facebook : Toon Vegan
ตูน วีแกน ก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ-2
ภาพจาก Facebook : Toon Vegan
ตูน วีแกน ก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ
ภาพจาก Facebook : Toon Vegan
ชาวเน็ตชื่นชม ตูน
ภาพจาก Facebook : Toon Vegan

177
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

