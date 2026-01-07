ไวรัลน้ำตาซึม หนุ่มก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ สดุดีผู้เสียสละ ยอดไลก์พุ่ง 2.7 แสน
โซเชียลซึ้ง ‘ตูน วีแกน’ ก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ สดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละปกป้องแผ่นดิน ชาวเน็ตแห่กดไลก์ 2.7 แสน ยกย่องสำนึกดีงาม ขอบคุณที่เป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้รั้วของชาติ
ประชาชนยังต้องจับตามองความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด มีรายงานเหตุการณ์ปะทะจนทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ ในขณะเดียวกัน อีกฟากหนึ่งของสังคมเกิดกระแสไวรัลสร้างความประทับใจ กรณี ตูน วีแกน อดีตแชมป์โลกเพาะกายทีมชาติไทย โพสต์คลิปขณะก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ แสดงความเคารพวีรบุรุษผู้กล้า
กองทัพภาคที่ 2 ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 พื้นที่ช่องบก บริเวณเนิน 469 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จ่าสิบเอกปรัชญา พิลาชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบ 6021 (RDF) ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนขวา พบว่าเป็นผู้ป่วยระดับเขียว ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต
จากนั้น ทีมแพทย์สนามปฐมพยาบาลทันที ก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเชียงมุน และส่งต่อโรงพยาบาลน้ำยืน ล่าสุดอาการปลอดภัยอยู่ในความดูแลของแพทย์ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด
ในขณะที่สถานการณ์ชายแดนยังต้องเฝ้าระวัง บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสุดประทับใจของ ตูน วีแกน ที่ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เขาพูดคุยสอบถามอาการ รวมทั้งก้มลงกราบไปที่เท้าของเหล่าทหารกล้า ทั้งผู้ที่นั่งรถเข็นและผู้ที่นอนพักรักษาตัว เพื่อแสดงความขอบคุณและเคารพในความเสียสละสูงสุด
คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน มียอดผู้กดไลก์สูงถึง 2.7 แสนครั้ง และคอมเมนต์กว่า 1.1 หมื่นข้อความ ส่วนใหญ่เข้ามาชื่นชมและร่วมส่งกำลังใจให้ทหารไทย เช่น
“สุดยอดที่สุด การมีสามัญสำนึกไม่ด้อยค่าทหารเท่ากับรู้จักบุญคุณทหารที่ทำให้พวกเราอยู่สบายไม่ให้ข้าศึกเข้ามาถึงบ้านเมืองที่เราอยู่”
“ถ้ามีโอกาสแบบคุณตูนก็จะกราบเหมือนคุณตูนค่ะ”
“น้องตูนสุดยอด พวกเราชาวไทยกราบพวกเขาสักร้อยครั้งมันยังน้อยไป กับ การเชิดชูเกียรติยศศักดิ์ศรีของพี่ ๆ ทหาร วีรบุรุษ ที่แรกมาด้วยชีวิตที่พร้อมพลีชีพแทนพวกเราชาวไทยให้เรามีแผ่นดินอยู่ ขอบคุณน้องตูนที่เป็นตัวแทนพวกเราชาวไทยที่อยู่ไกลไม่ได้มาเยี่ยมพี่ ๆ ทหารด้วยตัวเองขอบคุณจริง ๆ”
ขอบคุณนะที่ทำคลิปแบบนี้เพื่อเตือนให้ปชช. ชาวไทยได้ตระหนักกับผลที่ไว้ใจคนเลวช่วยเหลือคนชั่วที่ไม่สำนึกในการได้รับทำทานเลี้ยงสัตว์สี่เท้ามันยังดีใจที่เห็นผู้ให้เรามาขอบคุณทหารกล้าของไทยเราเถิด”
