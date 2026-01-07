“เท้ง” วอน กกต. ช่วยหาตัวคนทำป้าย “เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร”
เท้ง ณัฐพงษ์ วอน กกต. ช่วยหาตัวคนทำป้าย “เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร” ปรากฎอยู่ที่ จ.พิษณุโลก เชื่อผลตรวจสอบพรรคยังดี
จากกรณีที่ปรากฎป้ายข้อความ “เราไม่เลือกพรรคขายชาติ เราไม่เลือกพรรคเพื่อเขมร เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร เราไม่เลือกพรรคล้มล้างสถาบัน” ที่บริเวณเขต 1 จ.พิษณุโลก จนกลายเป็นกระแสฮือฮานั้น
ล่าสุด นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนเชื่อว่าการรณรงค์นโยบาย นำเสนออย่างแข็งขัน รวมถึงแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเอง ให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าคูหาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ควรจะใช้แคมเปญที่สร้างความเกลียดชัง
เมื่อถามว่าจะเอาผิดกับผู้ที่ทำหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส จึงอยากฝากให้ช่วยตรวจสอบ แล้วดูว่ากรณีนี้ใครเป็นผู้กระทำความผิด อยากให้ดำเนินการอย่างจริงจัง
ส่วนที่ลงพื้นที่และถูกตั้งคำถามซ้ำๆ ซึ่งเป็นคำถามที่ทำลายคะแนนนิยมพรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ผลตอบรับพรรคประชาชนยังค่อนข้างดีถึงดีมาก แต่ก็เข้าใจคนตั้งคำถาม ตนก็ได้ถูกตั้งคำถามจากประชาชน ทั้งเรื่องจุดยืนของพรรคประชาชนต่อกองทัพ การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอื่น ซึ่งไม่ได้ทำให้หวั่นไหวหรือเสียสมาธิ แต่สิ่งที่พวกเราต้องทำต่อไปคือการลงพื้นที่ให้เจอคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจ
