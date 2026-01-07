ข่าวอาชญากรรม

เหยื่อเอาตัวรอดสุดฤทธิ์! รีบปีนรั้วกำแพง หนีแก๊งสแกมเมอร์กลางวันแสกๆ ในสีหนุวิลล์

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:52 น.
64
สีหนุวิลล์ สแกมเมอร์เหยื่อ
แฟ้มภาพ

ระทึกกลางแสกๆ! เผยภาพนาทีฉุดลักพาตัวกลางเมืองสีหนุวิลล์ เพจดังแฉเป็นเรื่อง “ชินตา” โยงธุรกิจมืดข้ามชาติ

เฟซบุ๊กแฟนเพจ Drama-addict เปิดเผยเนื้อหาสั้นๆ วันนี้ (7 ม.ค.69) พร้อมภาพหลักฐานชัดเจนที่มีการอุ้มลักพาตัวกันต่อหน้าสาธารณชน แถมที่น่าหดหู่ไปกว่านั้น คือ เพจยังบอกว่าภาพทำนองนี้มีให้เห็นกันชินตา

“ภาพที่เห็นจนชินตาในสีหนุวิลล์เป็นเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกภาพไว้ได้หมาดหมาดเป็นความพยายามที่จะลักพาตัวชายเสื้อดำในภาพตอนกลางวันแสกๆ น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจผิดกฎหมายที่นั่นตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขมรกำลังขอเบาะแสคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่”

แฟ้มภาพ

คลิปนี้ต่อมาไม่นานมีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ไล่ตั้งแต่ “นั่นประเทศน่าเที่ยวของBBCเลยนะ 555” , “นี่หรือประเทศที่ติดอันดับน่าไป 5555”

“แปลกไหมที่คนเขมรไม่เคยคิดจะช่วยคนที่กำลังถูกจับแบบนี่เลยสักครั้ง หรือเข้าช่วยเหลือ แต่เอาแต่ถ่ายคลิปอย่างเดียว เหมือนตำรวจไม่มีเลยประเทศนี้”

“น่ากลัวชิบหาX”

“ดูผู้คนที่นั่นเค้าเมินเฉยกับการกระทำแบบนี้ เหมือนเป็นเรื่องปกติฟังเสียงขอความช่วยเหลือแล้วก็เวทนา”

“ขอถามแบบจริงจังคนในประเทศเค้ารู้ไหมว่าประเทศเค้าคือแหล่งขอสแกมเมอร์ ทุกวันนี้เห็นอินฟลูเขมรหรือคนรวยไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว วันๆก็ทำแต่คลิปที่ถูกจ้างมาก นางงามก็เคลมชุดไทยฉ่ำ ในติ๊กต๊อกมีแต่คอนเท้นต์จ้างของเขมรทั้งนั้น”

“เกินเยียวยาแล้วประเทศนี้”

“หดหู่ และท้อใจกับประเทศนี้มากเลยอ่ะ…”

นอกจากนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กบางรายอ้างว่า เคยรู้จักคนทำงานที่นั่นเล่าให้ฟังว่า “มันอุ้มแบบนี้จริงๆ ค่ะ น้องที่ทำงานที่นั่นเล่าให้ฟัง
แล้วไม่มีใครกล้าช่วยด้วย ตร.เขมรบางคนมันทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ทั้งที่มันยุตรงนั้น เพราะจีนเทามันจ่ายค่าส่วยไปแล้ว
มันจะรุมกระ ทื__ จับขึ้นรถไปเก็บได้หมด.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

