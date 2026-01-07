ข่าวดาราบันเทิง

หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน ทิ้งแคปชั่นพ้อ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 10:43 น.
78
หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน

หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน ทำเลทองติดถนน บรรยากาศร่มรื่น เหมาะปั้นรีสอร์ต-หมู่บ้าน เผยราคาต่อรองได้ ทิ้งท้ายแฮชแท็กสู้ชีวิต #สู้สิวะอีหญิง แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ

อีกหนึ่งสาวแกร่งของวงการบันเทิงที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็สามารถก้าวผ่านมาได้เสมออย่าง หญิง รฐา โพธิ์งาม เมื่อช่วงส่งท้ายปีที่ผ่านมา เธอประกาศขายที่ดินแปลงงามในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แต่สิ่งที่ทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงและต้องรีบส่งกำลังใจให้ไม่ใช่แค่เรื่องการขายที่ดิน แต่เป็นแฮชแท็กปิดท้ายที่บ่งบอกถึงความรู้สึก

จากการโพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หญิง รฐา ระบุรายละเอียดการขายที่ดินไว้ชัดเจน โดยบรรยากาศจากภาพประกอบเผยให้เห็นถึงความร่มรื่นของธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ ระบุแคปชั่นว่า “ฝากร้านค่ะ ขายที่ 8 ไร่ปากช่อง 25 ล้าน ติดถนน ทำหมู่บ้าน คอมมู รีสอร์ทเล็ก ๆ ได้หมด สนใจทัก DM มาได้ค่ะ หรือติดต่อผู้ช่วย ราคาต่อรองได้นะคะ #เห้อออออ #สู้สิวะอีหญิง”

หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน-2
ภาพจาก Instagram : realyingrhatha

หญิง รฐา แชร์ภาพประกอบนำมาลงประกาศขาย ภายในพื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หนาทึบ ให้ความรู้สึกเย็นสบายและเป็นส่วนตัว มีอุโมงค์ไผ่ธรรมชาติที่เรียงตัวสวยงาม เป็นจุดที่สร้างบรรยากาศผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี และ มีรั้วรอบขอบชิด พร้อมประตูรั้วเหล็กสีเขียวระบุตำแหน่งชัดเจน

นอกจากการประกาศขายที่ตามปกติแล้ว สิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือแคปชั่นที่เจ้าตัวระบุไว้สั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “#เห้อออออ และ #สู้สิวะอีหญิง” ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนในวงการเข้าไปคอมเมนต์ส่งหัวใจรัว ๆ พร้อมอวยพรให้ขายที่ดินแปลงสวยนี้ได้โดยเร็ว รวมทั้ง นัท นิสามณี อินฟลูฯ คนดัง เข้ามาแสดงความเห็นเป็นกำลังใจว่า “ขายออกไว ๆ แม่ขา” ฝั่งนักแสดงสาวตอบกลับว่า “มาซื้อที่แม่หน่อย”

หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน
ภาพจาก Instagram : realyingrhatha
แฟนคลับส่งกำลังใจ หญิง รฐา ขายที่ดิน
ภาพจาก Instagram : realyingrhatha
หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง-1
ภาพจาก Instagram : realyingrhatha
หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง
ภาพจาก Instagram : realyingrhatha
หญิง รฐา
ภาพจาก Instagram : realyingrhatha
หญิง รฐา-2
ภาพจาก Instagram : realyingrhatha
หญิง รฐา-3
ภาพจาก Instagram : realyingrhatha

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rhatha Yaya Phongam (@realyingrhatha)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน เศรษฐกิจ

สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกน้องคนสนิท เปิดความจริง 10 ประการ ยืนยันไม่เคยให้ร้าย “บิ๊กโจ๊ก”

11 นาที ที่แล้ว
วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด ข่าวการเมือง

วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ก.พ. สั่งปิดระบบสมัครสอบ e-Exam ชั่วคราว เปิดใหม่อีกครั้ง 13.00 น. วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรูปล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงกว่าเดิมเยอะมาก ชาวเน็ตแห่ชม เปลี่ยนไปเกือบจำไม่ได้ บันเทิง

จึ้งมาก! ภาพล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงกว่าเดิม 20 กก. ชาวเน็ตแห่ชมสวยเต็มสิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA เสียชีวิตในวัย 84 ปี ข่าวต่างประเทศ

อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA ขายความลับให้โซเวียต ชีวิตดิ่งเหว ตายคาคุกวัย 84

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิศาล” เคลื่อนไหวแล้ว โดน “ปวิน” จี้สอบจริยธรรม ยันไม่สนับสนุนรัฐประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้าน แฉพฤติกรรมไรเดอร์ แอบกินอาหารแล้วส่งให้ลูกค้า โทรตามปิดเครื่องหนี ข่าว

เจ้าของร้านสุดทน แฉไรเดอร์ แอบกินอาหารแล้วส่งให้ลูกค้า โทรตามปิดเครื่องหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้จัก สาธารณรัฐกอทูเล ประกาศเอกราช ตั้ง เนอดา เมียะ นั่งประธานาธิบดีคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชนสนั่นร้านคาราโอเกะ! เจ็บ 8 ราย คนขับ 56 ปี รับดื่มมาจากสนามกอล์ฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรุษจีน 2569 วันไหน เปิดตำรา ปีม้าไฟ เช็กฤกษ์ไหว้ ของไหว้ วิธีแก้ชงฉบับสมบูรณ์ ดูดวง

ตรุษจีน 2569 วันไหน เปิดตำรา ปีม้าไฟ เช็กฤกษ์ไหว้ ของไหว้ วิธีแก้ชงฉบับสมบูรณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาท สกีแหกโค้งตกเขาที่นิเซโกะ ญี่ปุ่น บันเทิง

น่ากลัวมาก อั๋น ภูวนาท เล่นสกีไถลตกเขา ขยับตัวไม่ได้หวิดจมหิมะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวยสยอง! สาวเตือนภัย ฉีดฟิลเลอร์คลินิกดัง ทำหน้าเบี้ยว-บวมผิดรูป จี้แพทยสภาสอบด่วน ข่าว

สวยสยอง! สาวเตือนภัย ฉีดฟิลเลอร์คลินิกดัง ทำหน้าเบี้ยว-บวมผิดรูป จี้แพทยสภาสอบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ถาม “เพื่อไทย” นโยบายรถไฟ 20 บาท ทำไมไม่ทำตอนเป็นรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเวียดนามหายตัว สีหนุวิลล์ กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

เหยื่ออีกรายโผล่ สีหนุวิลล์! สาวเวียดนามถูกอุ้มเรียกค่าไถ่ 1 ล้าน ก่อนทุบดับทิ้งศพหน้ารพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแปลชื่อดัง วิจารณ์ยับ ปมคำขวัญวันเด็ก &quot;หูบ้วนคำขวัญ&quot; วอนพ่อแม่อย่าให้เด็กจำ ข่าว

นักแปลชื่อดัง วิจารณ์ คำขวัญวันเด็ก ผู้ว่าชัชชาติ วอนพ่อแม่อย่าให้เด็กจำ เสียมากกว่าดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง “ปวิน” จี้สอบจริยธรรม “พิศาล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาว ฮึ่ม “ทรัมป์” หารือแนวทางครอบครอง “กรีนแลนด์” รวมถึงใช้กำลังทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพลู่วิ่งหักศอกที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน ข่าวกีฬา

เปิดราคากลาง “ลู่วิ่งหักศอก” งบเฉียด 7 ล้าน ใช้แข่งไม่ได้-ผิดมาตรฐาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน บันเทิง

หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน ทิ้งแคปชั่นพ้อ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์ไปญี่ปุ่น ข่าว

ยังไม่เลิก! เต้ มงคลกิตติ์ เตรียมไปฮิโรชิม่า-นางาซากิ 2 เมื่องที่ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ครูบี๋&quot; หรือ &quot;แพรน้อย&quot; ครูสาวพราวเสน่ห์ ของทหารยศสิบเอก ฉายาซ้อสายเปย์ ข่าว

ประวัติ “ครูบี๋” หรือ “แพรน้อย” ครูสาวพราวเสน่ห์ ของทหารยศสิบเอก ฉายาซ้อสายเปย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จวกยับ! ผู้ใช้ทวิตเตอร์ขอให้ AI เปลี่ยนภาพเจ้าหญิงญี่ปุ่นฉลองพระองค์ไม่เหมาะสม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทางวันนี้ ภารกิจส่ง &quot;หัวใจ&quot; ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย ข่าว

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า ข่าว

เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 10:43 น.
78
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน

สมัครงาน กรมชลประทาน 2569 ข้าราชการ 24 อัตรา เงินเดือน ช่องทางสมัครงาน

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ลูกน้องคนสนิท เปิดความจริง 10 ประการ ยืนยันไม่เคยให้ร้าย “บิ๊กโจ๊ก”

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ด่วน! ก.พ. สั่งปิดระบบสมัครสอบ e-Exam ชั่วคราว เปิดใหม่อีกครั้ง 13.00 น. วันนี้

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button