หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน ทิ้งแคปชั่นพ้อ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง 8 ไร่ 25 ล้าน ทำเลทองติดถนน บรรยากาศร่มรื่น เหมาะปั้นรีสอร์ต-หมู่บ้าน เผยราคาต่อรองได้ ทิ้งท้ายแฮชแท็กสู้ชีวิต #สู้สิวะอีหญิง แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
อีกหนึ่งสาวแกร่งของวงการบันเทิงที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็สามารถก้าวผ่านมาได้เสมออย่าง หญิง รฐา โพธิ์งาม เมื่อช่วงส่งท้ายปีที่ผ่านมา เธอประกาศขายที่ดินแปลงงามในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แต่สิ่งที่ทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงและต้องรีบส่งกำลังใจให้ไม่ใช่แค่เรื่องการขายที่ดิน แต่เป็นแฮชแท็กปิดท้ายที่บ่งบอกถึงความรู้สึก
จากการโพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หญิง รฐา ระบุรายละเอียดการขายที่ดินไว้ชัดเจน โดยบรรยากาศจากภาพประกอบเผยให้เห็นถึงความร่มรื่นของธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ ระบุแคปชั่นว่า “ฝากร้านค่ะ ขายที่ 8 ไร่ปากช่อง 25 ล้าน ติดถนน ทำหมู่บ้าน คอมมู รีสอร์ทเล็ก ๆ ได้หมด สนใจทัก DM มาได้ค่ะ หรือติดต่อผู้ช่วย ราคาต่อรองได้นะคะ #เห้อออออ #สู้สิวะอีหญิง”
หญิง รฐา แชร์ภาพประกอบนำมาลงประกาศขาย ภายในพื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หนาทึบ ให้ความรู้สึกเย็นสบายและเป็นส่วนตัว มีอุโมงค์ไผ่ธรรมชาติที่เรียงตัวสวยงาม เป็นจุดที่สร้างบรรยากาศผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี และ มีรั้วรอบขอบชิด พร้อมประตูรั้วเหล็กสีเขียวระบุตำแหน่งชัดเจน
นอกจากการประกาศขายที่ตามปกติแล้ว สิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือแคปชั่นที่เจ้าตัวระบุไว้สั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “#เห้อออออ และ #สู้สิวะอีหญิง” ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนในวงการเข้าไปคอมเมนต์ส่งหัวใจรัว ๆ พร้อมอวยพรให้ขายที่ดินแปลงสวยนี้ได้โดยเร็ว รวมทั้ง นัท นิสามณี อินฟลูฯ คนดัง เข้ามาแสดงความเห็นเป็นกำลังใจว่า “ขายออกไว ๆ แม่ขา” ฝั่งนักแสดงสาวตอบกลับว่า “มาซื้อที่แม่หน่อย”
