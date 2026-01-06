ข่าวกีฬาฟุตบอล

แฟนผีเอามั้ย? โรมาโน่เผย “ตำนานแข้งผี” พร้อมรับงานคุมทัพแมนยู หลังสั่งปลดอโมริม

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:47 น.
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ รายงานว่า โอเล่ กุนนาร์ โซลชา อดีตกุนซือและตำนานแข้งของ แมนยู แบะท่าะพร้อมรับงานคุมทีมอีกครั้ง หลังสั่งปลด อโมริม

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนแรงในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด หลังการปลด รูเบน อโมริม ล่าสุดมีรายงานว่า โอเล่ กุนนาร์ โซลชา อดีตผู้จัดการทีมและกองหน้าขวัญใจแฟนบอล สนใจที่จะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในบทบาทผู้จัดการทีมชั่วคราว โดยเจ้าตัวยันชัดว่าไม่เกี่ยงเรื่องระยะเวลาของสัญญาแต่อย่างใด ตามรายงานของ ฟาบริซิโอ โรมาโน่

ทางด้านบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังคงดำเนินงานอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด โดยในเกมต่อไปที่จะบุกไปเยือน เบิร์นลี่ย์ ในวันพุธที่จะถึงนี้ พวกเขาจะใช้งาน ดาร์เรน เฟลตเชอร์ เป็นกุนซ์อขัดตาทัพไปก่อน

ขณะที่ทางบอร์ดบริหารของทีมคาดว่าจะใช้เวลาในการประเมินคุณสมบัติของกุนซือที่พวกเขาสนใจอย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ำรอย และเพื่อให้ได้กุนซือที่จะพาทีมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

