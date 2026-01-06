แฟนผีเอามั้ย? โรมาโน่เผย “ตำนานแข้งผี” พร้อมรับงานคุมทัพแมนยู หลังสั่งปลดอโมริม

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ รายงานว่า โอเล่ กุนนาร์ โซลชา อดีตกุนซือและตำนานแข้งของ แมนยู แบะท่าะพร้อมรับงานคุมทีมอีกครั้ง หลังสั่งปลด อโมริม
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนแรงในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด หลังการปลด รูเบน อโมริม ล่าสุดมีรายงานว่า โอเล่ กุนนาร์ โซลชา อดีตผู้จัดการทีมและกองหน้าขวัญใจแฟนบอล สนใจที่จะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในบทบาทผู้จัดการทีมชั่วคราว โดยเจ้าตัวยันชัดว่าไม่เกี่ยงเรื่องระยะเวลาของสัญญาแต่อย่างใด ตามรายงานของ ฟาบริซิโอ โรมาโน่
🚨🇳🇴 Ole Gunnar Solskjær has shown interest in taking Manchester United job as caretaker manager, regardless of contract length.
Man United, taking their time to assess candidates for the job.
Darren Fletcher will be interim manager this week.
➕🎥 https://t.co/b15UuScYZS pic.twitter.com/NvjHIxvq2i
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026
ทางด้านบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังคงดำเนินงานอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด โดยในเกมต่อไปที่จะบุกไปเยือน เบิร์นลี่ย์ ในวันพุธที่จะถึงนี้ พวกเขาจะใช้งาน ดาร์เรน เฟลตเชอร์ เป็นกุนซ์อขัดตาทัพไปก่อน
ขณะที่ทางบอร์ดบริหารของทีมคาดว่าจะใช้เวลาในการประเมินคุณสมบัติของกุนซือที่พวกเขาสนใจอย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ำรอย และเพื่อให้ได้กุนซือที่จะพาทีมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
อ้างอิง : X @FabrizioRomano
