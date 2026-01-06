ราชทัณฑ์ เคลียร์ข้อสงสัย “ทนายตั้ม” หลังกระแสซูบผอม เตรียมเปิดปากสารภาพ
กรมราชทัณฑ์ แจงแล้ว ทนายตั้ม ษิทรา อยู่ในความดูแลของจิตแพทย์อย่างใกล้ชิด
จากกรณีที่นายสิระ เจนจาคะ อดีตสส. ออกมาอ้างถึงอาการป่วยของนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” หลังตกเป็นผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑในนคดีฉ้อโกง “เจ๊อ้อย” มีอาการป่วย ร่ายกายซูบผอมเพราะเกิดความเครียดสะสมจนต่อมาเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
ล่าสุด วันนี้ (6 ม.ค.69)กรมราชทัณฑ์ระบุว่า ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแจ้งถึงปัจจุบัน นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ยังคงอยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยได้รับตัวตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา
สภาพร่างกายทั่วไปปกติดี ไม่ปรากฎว่า มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงแต่อย่างใด มีโรคประจำตัวไขมันในเลือดสูง ซึ่งได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสุขภาพจิตมีภาวะความเครียดเป็นบางครั้ง โดยอยู่ในการดูแลของจิตแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ทางกรมราชทัณฑ์ ยังคงควบคุมดูแลผู้ต้องขังทุกรายตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (Standard Operating Procedures : SOPs) อย่างเคร่งครัด เรือนจำและทัณฑสถานได้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน.
