เปิดสภาพ “ทนายตั้ม” ป่วยซูบผอม-พึ่งยากล่อมประสาท ผู้คุมจับได้ซุกเอกสารในกกน.
สิระ เจนจาคะ เผยข้อมูลช็อก! ผ่านรายการพุทธทอล์ค สภาพทนายตั้มเปลี่ยนไปจนจำแทบไม่ได้ เครียดสะสมหนักอาการคล้ายจิตอ่อนๆ จนต้องพึ่งยานอนหลับทุกวัน ด้านรูปคดีเริ่มสั่นคลอนหลังคนใกล้ชิดทยอยรับสารภาพ
วานนี้ (5 ม.ค.69) รายการ “Phuttatalk” ของพุทธ อภิวรรณ ได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” ที่ปัจจุบันยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจากคดีฉ้อโกงเงิน “เจ๊อ้อย” โดยข้อมูลจากคนใกล้ชิดและจากการเปิดเผยของนายสิระ เจนจาคะ อดีตสส. ผ่านสื่อระบุว่า ปัจจุบันทนายตั้มมีสภาพร่างกายซูบผอมจนผิดตา และดูโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ทนายความมาดเนี๊ยบในอดีต
สาเหตุหลักเกิดจากภาวะ “เครียดสะสมอย่างหนัก” จากการใช้ชีวิตในเรือนจำนานหลายเดือนและความกังวลในรูปคดี
มีรายงานว่า ทนายตั้มมีอาการคล้ายคนจิตตก มีลักษณะอาการทางจิตอ่อนๆ จนเจ้าหน้าที่ต้องจัด “ยากล่อมประสาท” ให้รับประทานก่อนนอน เพื่อช่วยบรรเทาความเครียดและช่วยให้สามารถนอนหลับได้ในแต่ละวัน
ทั้งนี้สภาพจิตใจที่ย่ำแย่ส่วนหนึ่งถูกวิเคราะห์ว่า มาจากความกดดันในเชิงคดีโดยเฉพาะปมเงิน 20 ล้านบาท ที่อ้างว่านำไปทำเว็บไซต์หวยออนไลน์
กระแสตอนนี้ระบุ ผู้เกี่ยวข้องในคดีบางส่วนเริ่มให้การรับสารภาพและคืนเงินบางส่วนจนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนหน้า
ความกดดันดังกล่าว ทำให้มีกระแสลือว่า ทนายตั้มอาจตัดสินใจ “ยอมรับสารภาพ” ในบางข้อหาเนื่องจากจำนนต่อหลักฐาน ซึ่งขัดกับท่าทีแข็งกร้าวในช่วงแรกของการถูกจับกุม
แม้ในช่วงแรกที่เข้าสู่เรือนจำปลายปี 2567 กรมราชทัณฑ์จะระบุว่า ทนายตั้มหรือ “นายษิทรา” สามารถปรับตัวได้และรับประทานอาหารได้ปกติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปยาวนานจนถึงปี 2569 ความเครียดจากการไม่ได้ประกันตัวและการถูกสั่งห้ามประกอบวิชาชีพทนายความจากสภาทนายความเป็นเวลา 3 ปี (เริ่ม ก.พ. 2568) ยิ่งซ้ำเติมให้สภาพจิตใจดิ่งลงสู่จุดต่ำสุด
ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ ยังระบุข้อมูลอีกชุดผ่านโซเชียลด้วยว่า “ทนายตั้มสภาพจิตแย่ถูกผู้คุมจับได้ซุกเอกสารใน กกน.สะพัดอาจยอมรับคดีแอปหวย 20 ล้าน”
สำหรับคดีเงิน 71 ล้านบาท และคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ๊อ้อย ยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งทางทีมทีมกฏหมายของเศรษฐีนีคู่กรณียืนยันหนักแน่น จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด.
ขอบคุณคลิปและข้อมูลจาก : รายการ @PhuttaTalk
