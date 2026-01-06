บิ๊กเต่า ไม่สนโดนแจ้งม.157 เผยปมทำร้ายลูกน้อง ใบแพทย์เพียบ-เชื่ออีกฝ่ายเผ่นแน่!
บิ๊กเต่า เผยปมทำร้ายลูกน้อง หลักฐานใบรับรองแพทย์เพียบ เชื่ออีกฝ่ายเผ่นแน่ ก่อนทิ้งท้ายตัวเองอยากเปิดประตูให้น้องๆ ที่ถูกจองจำมานานหลาย 10 ปี ‘ได้ออกมา“
มหากาพย์สีกากีใกล้ถึงจุดเดือดทะลุปรอท! เข้าไปทุกขณะจริงๆ เมื่อ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ “บิ๊กเต่า” ออกมาเปิดเผยวันนี้ (6 ม.ค.) ถึงเบื้องหลังปฏิบัติการที่ระบุว่า ยากเหมือน “การจับผี” เพราะผู้ถูกกล่าวหาพยายามทำลายร่องรอยทุกอย่าง แต่สุดท้ายความจริงเริ่มปรากฏเมื่อลูกน้องคนสนิทตัดสินใจหันหัวเรือแฉข้อมูลลับ
ชนวนเหตุสำคัญที่ทำพ.ต.อ.ภาคภูมิ หรือ “รองหนึ่ง” ยอมแปรพักตร์ ไม่ได้มาจากความโกรธแค้นเพียงอย่างเดียว แต่จากรายงานล่าสุดของเฟซบุ๊กแฟนเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าวระบุว่า มาจาก “ความเสียใจของคนเป็นพ่อ” ซึ่งเป็นนายตำรวจรุ่นใหญ่ รุ่น 25 ที่พยายามโทรศัพท์ไปหาบิ๊กโจ๊กเพื่อสอบถามความจริงแต่กลับถูก “ตัดสายทิ้ง” ชนิดไร้เยื่อใย จนผู้เป็นพ่อถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเพราะแบกรับความเสื่อมเสียของวงศ์ตระกูลไม่ไหว
สุดท้ายต้องยกมือไหว้ขอให้ลูกชายนำหลักฐานทั้งหมดออกมาสู้ เพื่อเปิดประตูอิสรภาพให้น้องๆ ที่ถูกจองจำทางความคิดมานานนับ 10 ปี
ทั้งนี้ บิ๊กเต่ายืนยันว่า ไม่ได้ต้องการทำลายใคร แต่ทำเพื่อความเป็นธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหลักฐานเด็ดหลายด้าน โดยเรื่องทารุณกรรมลูกน้องพบข้อมูลว่า ลูกน้องแต่ละคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย ที่ผ่านมาได้ไปตรวจร่างกายที่รพ. มีใบรับรองแพทย์เป็นจำนวนมาก ตำรวจสามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารดังกล่าวได้
ที่ผ่านมานายตำรวจคนนี้มีอารมณ์รุนแรง ซึ่งขณะนี้ตำรวจใกล้ชิดรวมทั้ง “มินนี่” ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้ว
ถึงตรงนี้แม้ บิ๊กโจ๊กจะส่งทนายความเข้าแจ้งความเอาผิดชุดทำคดีในมาตรา 157 เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา แต่บิ๊กเต่ายังคงมั่นใจในพยานหลักฐานที่แน่นหนา พร้อมทิ้งท้ายว่า พฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหานั้น “คบไม่ได้” และเชื่อว่าหากคดีมีความชัดเจนมากกว่านี้ อีกฝ่ายอาจตัดสินใจหลบหนีคดีในที่สุด.
