ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กเต่า ไม่สนโดนแจ้งม.157 เผยปมทำร้ายลูกน้อง ใบแพทย์เพียบ-เชื่ออีกฝ่ายเผ่นแน่!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 18:02 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 18:02 น.
52
บิ๊กโจ๊กลูกน้อง
ภาพ @ตำรวจสอบสวนกลาง

บิ๊กเต่า เผยปมทำร้ายลูกน้อง หลักฐานใบรับรองแพทย์เพียบ เชื่ออีกฝ่ายเผ่นแน่ ก่อนทิ้งท้ายตัวเองอยากเปิดประตูให้น้องๆ ที่ถูกจองจำมานานหลาย 10 ปี ‘ได้ออกมา“

มหากาพย์สีกากีใกล้ถึงจุดเดือดทะลุปรอท! เข้าไปทุกขณะจริงๆ เมื่อ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ “บิ๊กเต่า” ออกมาเปิดเผยวันนี้ (6 ม.ค.) ถึงเบื้องหลังปฏิบัติการที่ระบุว่า ยากเหมือน “การจับผี” เพราะผู้ถูกกล่าวหาพยายามทำลายร่องรอยทุกอย่าง แต่สุดท้ายความจริงเริ่มปรากฏเมื่อลูกน้องคนสนิทตัดสินใจหันหัวเรือแฉข้อมูลลับ

ชนวนเหตุสำคัญที่ทำพ.ต.อ.ภาคภูมิ หรือ “รองหนึ่ง” ยอมแปรพักตร์ ไม่ได้มาจากความโกรธแค้นเพียงอย่างเดียว แต่จากรายงานล่าสุดของเฟซบุ๊กแฟนเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าวระบุว่า มาจาก “ความเสียใจของคนเป็นพ่อ” ซึ่งเป็นนายตำรวจรุ่นใหญ่ รุ่น 25 ที่พยายามโทรศัพท์ไปหาบิ๊กโจ๊กเพื่อสอบถามความจริงแต่กลับถูก “ตัดสายทิ้ง” ชนิดไร้เยื่อใย จนผู้เป็นพ่อถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเพราะแบกรับความเสื่อมเสียของวงศ์ตระกูลไม่ไหว

สุดท้ายต้องยกมือไหว้ขอให้ลูกชายนำหลักฐานทั้งหมดออกมาสู้ เพื่อเปิดประตูอิสรภาพให้น้องๆ ที่ถูกจองจำทางความคิดมานานนับ 10 ปี

ทั้งนี้ บิ๊กเต่ายืนยันว่า ไม่ได้ต้องการทำลายใคร แต่ทำเพื่อความเป็นธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหลักฐานเด็ดหลายด้าน โดยเรื่องทารุณกรรมลูกน้องพบข้อมูลว่า ลูกน้องแต่ละคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย ที่ผ่านมาได้ไปตรวจร่างกายที่รพ. มีใบรับรองแพทย์เป็นจำนวนมาก ตำรวจสามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารดังกล่าวได้

ที่ผ่านมานายตำรวจคนนี้มีอารมณ์รุนแรง ซึ่งขณะนี้ตำรวจใกล้ชิดรวมทั้ง “มินนี่” ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้ว

ถึงตรงนี้แม้ บิ๊กโจ๊กจะส่งทนายความเข้าแจ้งความเอาผิดชุดทำคดีในมาตรา 157 เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา แต่บิ๊กเต่ายังคงมั่นใจในพยานหลักฐานที่แน่นหนา พร้อมทิ้งท้ายว่า พฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหานั้น “คบไม่ได้” และเชื่อว่าหากคดีมีความชัดเจนมากกว่านี้ อีกฝ่ายอาจตัดสินใจหลบหนีคดีในที่สุด.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แจกวิธี ลบประวัติการโทร ใน LINE Out ล้างข้อมูลแบบหมดจดเพียงไม่กี่นาที ไลฟ์สไตล์

แจกวิธี ลบประวัติการโทร ใน LINE Out ล้างข้อมูลแบบหมดจดเพียงไม่กี่นาที

17 วินาที ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กลูกน้อง ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กเต่า ไม่สนโดนแจ้งม.157 เผยปมทำร้ายลูกน้อง ใบแพทย์เพียบ-เชื่ออีกฝ่ายเผ่นแน่!

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ราชทัณฑ์ เคลียร์ข้อสงสัย “ทนายตั้ม” หลังกระแสซูบผอม เตรียมเปิดปากสารภาพ

12 นาที ที่แล้ว
กฎหมายเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ &quot;Woke ได้แต่อย่าดราม่า&quot; หมอมะเร็งจุฬาฯ เตือนสติ &quot;มะเร็งไม่เช็กคำนำหน้า&quot; เปลี่ยนเพศในบัตรได้ แต่แก้พันธุกรรมไม่ได้ แนะบอกความจริงหมอเพื่อรักษาชีวิต ข่าว

หมอมะเร็งจุฬาฯ เตือนสติ นโยบายเปลี่ยนคำนำหน้าเพศ 3 สาเหตุ เสี่ยงรักษาผิด อันตรายถึงชีวิต

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซาสซูโอโล่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 6 ม.ค. 69

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวเล่านาทีชีวิต เรือชนกันกลางเขื่อนแม่งัด ทับไหล่แม่บาดเจ็บ ซัดท่าเรือไม่เหลียวแล

33 นาที ที่แล้ว
แอชลีย์ แมคไอแซค นักดนตรีชาวแคนาดาจ่อฟ้อง Google หลังระบบสรุปข้อมูล AI ให้ข้อมูลเท็จว่าเขาถูกตัดสินจำคุกคดีล่วงละเมิดทางเพศ ทำเอาเจ้าของสถานที่จัดคอนเสิร์ตสั่งแบนงานกะทันหัน เจ้าตัวตัดพ้อทำลายชื่อเสียงและรายได้ บันเทิง

ศิลปินดัง จ่อฟ้อง Google AI หลังโดนป้ายสีเป็น อาชญากรทางเพศ จนถูกยกเลิกงาน

39 นาที ที่แล้ว
กองทัพบก ชวนเที่ยววันเด็ก 2569 ข่าว

กองทัพบก ชวนเที่ยววันเด็ก 69 ขนยุทโธปกรณ์โชว์อลังการ ชิดขอบสนาม

54 นาที ที่แล้ว
สถานทูตเกาหลีชี้แจงกรณีข้าราชการไทยถูกส่งกลับจากสนามบินอินชอน ข่าว

สถานทูตเกาหลี โต้ “ข้าราชการสาว” ถูก ตม. ส่งกลับ ชี้ ข้อมูลไม่ครบ-ไม่ได้จองที่พัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แฉเบื้องหลังโดนรุมช่วงเลือกตั้ง ชี้ไปเหยียบเท้ากลุ่มทุน-เสือนอนกิน ข่าวการเมือง

ไอซ์ เผยสาเหตุ ถูกรุมยำช่วงใกล้เลือกตั้ง แฉเบื้องหลัง ขัดขากลุ่มทุน-เสือนอนกิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ เหงียน ยื่นคำขาด ปู มัณฑนา ปมเงิน 6.7 แสน มีแค่ 2 ทางเลือก ขอโทษและจบเรื่องหรือเมินแล้วโดนฟ้องต่อ บันเทิง

ลิลลี่ เหงียน ยื่นคำขาด ปู มัณฑนา ปมเงิน 6.7 แสน มีแค่ 2 ทางเลือก ยุติหรือฟ้องต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กแจ้งความบิ๊กเต่า ม 157 ข่าวอาชญากรรม

เปิดเนื้อหา “ทนายบิ๊กโจ๊ก” แจ้งม.157 เอาผิด “บิ๊กเต่า” และทีมสอบสวน 2 ชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ ปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงหน่อย บันเทิง

ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ คอมเมนต์คุกคามทางเพศ ลูกสาวคุณหญิงหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเนย์ จำใจคืนแมว สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ข่าว

หมอเนย์ จำใจคืน สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ทั้งที่เจ้าของเก่าขายแล้ว รถทัวร์ลง หรือต้องการเอนเกจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางระเบียบวินัยข้าราชการครูปี 2569 เจาะลึกโทษกรณีชู้สาวที่ถูกมองเป็น &quot;ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง&quot; ชี้ชะตา 2 ทางคู่ขนาน ทั้งโดนปลดออก-ไล่ออก และโทษหนักสุดจากคุรุสภาคือเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ ข่าว

เปิดบทลงโทษวินัยครู กรณี “ชู้สาว” ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เสี่ยงโดนไล่ออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแจม พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายหาเสียง ข่าวการเมือง

ทนายแจม ไม่โกรธ ถูกมือดีทำป้ายหาเสียง ‘ฟันหลอ’ โชว์สกิลแก้เกม คนชมเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ไหล่ หยูชิง” ดาราสาวดาวรุ่งชาวจีน พลัดตกตึกเสียชีวิตปริศนา ที่พนมเปญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดง scary movie เสียชีวิตวัย 62 ปี บันเทิง

เศร้า! อดีตดาวเด่นยำหนังจี้ ลาโลกในวัย 62 ปี พบรอยแผลบนร่างกาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“นิว กัลยพัชร” ประกาศลาออกพรรคประชาชน หมดศรัทธา พรรคเปลี่ยนไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทุบสถิติโลก! เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังจัดหนัก ประมูลทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ 243 ก.ก. จบที่ 101 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้ายที่แต่ไม่จบ! “ป้าหมอฟันมหาภัย” ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่หน้าเพื่อนบ้านต่างชาติ หลังโดนเตือนเสียงดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ระทึก! นก จริยา เผยนาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ “บิ๊กป้อม” ลาออกหัวหน้าพรรค พปชร. เชื่อไม่กระทบเลือกตั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Veerayooth.Kanchoochat ข่าวการเมือง

แคนดิเดตนายกฯ ปชน. ชี้ชัด! เหตุผลเดียวที่ทำ “เวียดนาม” แซงไทยไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี ส่งผลให้เกิดควันหนาทึบในอากาศ ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี เพลิงรุนแรงระดับ 5 ระดมรถน้ำเร่งสกัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 18:02 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 18:02 น.
52
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจกวิธี ลบประวัติการโทร ใน LINE Out ล้างข้อมูลแบบหมดจดเพียงไม่กี่นาที

แจกวิธี ลบประวัติการโทร ใน LINE Out ล้างข้อมูลแบบหมดจดเพียงไม่กี่นาที

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
กฎหมายเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ &quot;Woke ได้แต่อย่าดราม่า&quot; หมอมะเร็งจุฬาฯ เตือนสติ &quot;มะเร็งไม่เช็กคำนำหน้า&quot; เปลี่ยนเพศในบัตรได้ แต่แก้พันธุกรรมไม่ได้ แนะบอกความจริงหมอเพื่อรักษาชีวิต

หมอมะเร็งจุฬาฯ เตือนสติ นโยบายเปลี่ยนคำนำหน้าเพศ 3 สาเหตุ เสี่ยงรักษาผิด อันตรายถึงชีวิต

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

ซาสซูโอโล่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 6 ม.ค. 69

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

สาวเล่านาทีชีวิต เรือชนกันกลางเขื่อนแม่งัด ทับไหล่แม่บาดเจ็บ ซัดท่าเรือไม่เหลียวแล

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button