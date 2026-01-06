ธนาคารออมสิน แจกเงินขวัญถุง 1,000 บาท ปี 2569 เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง

เฮรับปีใหม่ ธนาคารออมสิน แจกเงินขวัญถุง 1,000 บาท ให้ลูกหนี้ชั้นดี เช็กเงื่อนไขด่วน กดรับสิทธิ์ผ่าน MyMo ภายในสิ้นเดือนนี้
ธนาคารออมสิน สร้างความสุขต้อนรับปีใหม่ 2569 จัดโครงการพิเศษ “วินัยดี มีเงิน” เพื่อมอบเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินที่ดี โดยเตรียมมอบ เงินของขวัญพิเศษรายละ 1,000 บาท ให้แก่ลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด
เช็กคุณสมบัติ ใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน 1,000 บาท?
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินของขวัญปีใหม่นี้ ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ใช้วงเงินกู้ ไม่เกิน 200,000 บาท
มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ และไม่มีประวัติการตัดหนี้สูญ
มีสถานะหนี้ปกติ (ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน)
ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์จะต้องดำเนินการกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569เท่านั้น
ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นชื่อของเจ้าตัว (ยกเว้นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์และบัญชีร่วม) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายในช่วงเทศกาล
