ได้หรอ? โจรฟ้องกลับ 'นานะ' ฐานพยายามฆ่า หลังบุกบ้าน ทำร้าย-ใช้มีดขู่เอาทรัพย์

โจรฟ้องกลับ นานะ After School หลังบุกปล้นบ้านทำร้ายแม่เจ็บสาหัส

คดีพลิก โจรฟ้องกลับ นานะ After School ฐานพยายามฆ่า หลังก่อเหตุบุกบ้าน-ขู่เอาทรัพย์ สุดท้ายต่อสู้จนล็อกตัวไว้ได้ ต้นสังกัดซัดไร้มนุษยธรรม พร้อมสู้เพื่อความถูกต้อง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่ากรณี นานะ (Nana) นักแสดงและไอดอลสาวอดีตสมาชิก After School วัย 34 ปี ก่อนหน้านี้ต้องขวัญผวาจากเหตุการณ์โจรบุกปล้นบ้านพักและทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว แต่ล่าสุดคดีกลับตาลปัตรเพราะคนร้ายยื่นฟ้องกลับดาราสาวหน้าตาเฉยจนต้นสังกัดทนไม่ไหวต้องออกโรงปกป้องศักดิ์ศรี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา สื่อเกาหลีรายงานว่า คนร้ายที่ก่อเหตุบุกรุกบ้านของนานะได้ดำเนินการยื่นฟ้องสวนกลับดาราสาว ร้อนถึงต้นสังกัด Sublime ต้องร่อนแถลงการณ์ด่วนเพื่อชี้แจงและประณามการกระทำดังกล่าว ระบุว่า การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนแล้วว่าผู้ก่อเหตุมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา

เหตุการณ์ที่คนร้ายถืออาวุธบุกรุกเข้ามาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อนานะและคุณแม่ ซึ่งความทุกข์ทรมานนั้นยังคงส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบัน แทนที่จะสำนึกผิด คนร้ายกลับยื่นฟ้องร้องในอีกคดี โดยทางค่ายมองว่าเป็นการฉวยโอกาสที่เหยื่อเป็นคนมีชื่อเสียง เพื่อสร้างความเสียหายซ้ำสอง ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดมนุษยธรรมอย่างยิ่ง

ต้นสังกัด Sublime ยืนยันว่าจะปกป้องศิลปินโดยการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อไม่ให้ศิลปินต้องถูกกระทำฝ่ายเดียว

นานะ After School
ภาพจาก Instagram : jin_a_nana

ย้อนกลับไปเหตุการณ์ต้นเรื่องเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ช่วงเวลาประมาณ 06.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีกูรี จังหวัดคยองกี ได้จับกุม นาย A (นามสมมติ) ชายวัย 30 ปี ในข้อหาพยายามชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ ชายคนดังกล่าวเตรียมบันไดปีนขึ้นมาทางระเบียงและงัดเข้าทางประตูที่ไม่ได้ล็อก บุกเข้าไปในบ้านพักของนักแสดงสาว ย่านอัชชอน-ดง เมืองกูรี พร้อมอาวุธมีด ข่มขู่เพื่อกรรโชกทรัพย์ และตรงเข้าทำร้ายร่างกายคุณแม่ของนานะด้วยการบีบคอ

สุดท้ายนานะและคุณแม่ตัดสินใจต่อสู้จนสามารถล็อกตัวคนร้ายไว้ได้และแจ้งตำรวจให้มารวบตัวทันที

แม้จะจับคนร้ายได้ แต่ทางต้นสังกัดเปิดเผยว่า “คุณแม่ของนานะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติ” ส่วนตัวนานะเองก็ได้รับบาดเจ็บจากการพยายามเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตเช่นกัน

นานะ After School-2
ภาพจาก Instagram : jin_a_nana

หลังจากตกเป็นข่าว นานะได้เขียนข้อความถึงแฟนคลับ ยอมรับว่าทราบเรื่องการถูกฟ้องร้องมาระยะหนึ่งแล้วและได้ใช้เวลาทบทวนตัวเองจนสภาพจิตใจกลับมามั่นคงขึ้น เธอยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ตาสว่าง จากเดิมที่เคยมองโลกและผู้คนในแง่บวกเสมอและเชื่อใจคนอื่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นความปรารถนาที่มากเกินจริงของตัวเธอเอง

เรื่องราวไร้เหตุผลแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นได้เสมอ เธอต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเอง และแยกแยะถูกผิดให้ชัดเจนเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน “ขอโทษที่ทำให้ต้องเป็นห่วง ฉันจะจัดการเรื่องนี้อย่างถูกต้อง ขอให้เชื่อใจฉัน” แม้เรื่องราวอาจดูน่าเศร้าต้อนรับปีใหม่ แต่เธอขอให้ทุกคนมองว่าเป็นสัญญาณของการเติบโตและความเข้มแข็ง

นานะ After School-4
ภาพจาก Instagram : jin_a_nana
นานะ After School-5
ภาพจาก Instagram : jin_a_nana
นานะ After School-3
ภาพจาก Instagram : jin_a_nana

ข้อมูลจาก : starnewskorea และ chosun

