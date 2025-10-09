วิจารณ์สนั่น! สตรีมเมอร์สาวชาวมะกันไลฟ์สดตัวเอง ขณะคลอดลูก
เหมาะสมไหม? สตรีมเมอร์สาวชาวมะกันไลฟ์สดตัวเอง ขณะคลอดลูก โดยบันทึกทุกขั้นตอนในระหว่างคลอด ก่อนจะให้กำเนิดลูกอย่างปลอดภัย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์ The Verge รายงานว่า แฟนดี (Fandy) หรือชื่อจริงว่า เคดี สตรีมเมอร์สาวชาวอเมริกัน ที่ก่อนหน้านี้พักการสตรีมไปเนื่องจากตั้งครรภ์ ได้เขียนข้อความแจ้งในทวิตเตอร์ว่า น้ำครั่งแตก และเธอกำลังจะไลฟ์สด
โดยเธอได้ถ่ายทอดสดผ่านแพลฟอร์มทวิช (Twitch) จับภาพขั้นตอนของเธอคลอดลูก โดยเป็นความยาวตลอด 8 ชั่วโมงกว่าๆ ก่อนทที่เธอจะให้กำเนิดลูกสาวได้สำเร็จ ตั้งชื่อลูน่า ท่ามกลางความยินดีของสามีและเพื่อน รวมไปถึง CEO ของทวิช อย่าง แดน แคลนซี่ ที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วย โดยมีคนเข้าชมไลฟ์สดพร้อมกันมากกว่า 5 หมื่นคน
ซึ่งหลังคลอดอดัมสามีก็ได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวินาทีสำคัญของครอบครัว และครอบครัวแพทย์ รวมถึงภรรยาที่ต่อสู้ในเต็มที่ในการให้กำเนิดลูกน้อย
อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าการไลฟ์สดตัวเองคลอดบุตรนั้นเหมาะสมหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สองวัยรุ่นสาวมะกัน ดับสลด ทำคอนเทนต์ขึ้นไปบนหลังคารถไฟขณะกำลังวิ่ง
- ศาลจีนสั่งปรับ 10 ล้าน เด็ก 17 ยืนฉี่ใส่หม้อชาบูร้านดัง หวังทำคอนเทนต์เรียกยอดไลค์
- เจอตัวหญิงมะกัน หายตัวปริศนา โผล่อยู่กับชนเผ่าในป่าสกอตแลนด์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: