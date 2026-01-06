วินาทีประวัติศาสตร์! “มาดูโร” ขึ้นศาลสหรัฐฯ เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา
นิโคลัส มาดูโร พร้อมด้วยภริยา ขึ้นศาลสหรัฐฯ เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธข้อหา หลังโดน 4 กระทง โทษสูงสุดของแต่ละข้อหาคือจำคุกตลอดชีวิต
เมื่อวันที่ 6 มกราคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า นายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา พร้อมภริยาขึ้นศาลเป็นครั้งแรก หลังจากที่ถูกกองกำลังสหรัฐฯคุมตัวมา เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
โดยนายมาดูโรยืนกรานกับศาลว่าตนยังเป็นประธานาธิบดีเวเนซุเอลาอยู่ และการจับกุมเขาที่บ้านพักที่การากัส เป็นการจับกุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเขาเป็นเชลยศึก
นายมาดูโรยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหายาเสพติด อาวุธ และการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมแล้ว 4 กระทง พร้อมกล่าวว่าเขาบริสุทธิ์และเป็นคนดี โดยเขาพยายามกล่าวประโยคดังกล่าวซ้ำๆและพยายามพูดทับผู้พิพากษา ทั้งนี้ข้อหาที่นายมาดูโรถูกตั้งนั้น ทั้งหมดมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต
ด้าน นาง ซิเลีย ฟลอเรส สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง กล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาเช่นกัน ซึ่งทนายของเธอกล่าวว่า นางฟลอเรสได้รับบาดเจ็บระหว่างถูก “ลักพาตัว” และจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสอบจากแพทย์ถึงรอยช้ำที่ซี่โครงของเธอ
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาเปิดฉากยิงขีปนาวุธใส่กรุงการากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา ท่ามกลางความตรึงเครียดที่ดำเนินการมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ โดยผู้นำสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเวเนซุเอลาใช้น้ำมันที่ขโมยมาในการสนับสนุนการค้ามนุษย์ ก่อการร้ายยาเสพติด ฆาตกรรม และลักพาตัว พร้อมกันนี้นายทรัมป์ยังประกาศในวันเดียวกันว่าสหรัฐฯสามารถคุมตัวนายมาดูโรและภริยาได้ และจะนำตัวมาขึ้นศาลที่สหรัฐฯ
