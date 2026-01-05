ข่าวต่างประเทศ

ทุบสถิติโลก! สหรัฐฯ ตั้งค่าหัว ปธน. “นิโคลัส มาดูโร” สูงกว่า 1 พันล้านบาท

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 11:18 น.
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มรางวัลนำจับ “นิโคลัส มาดูโร” สูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ หลังพบหลักฐานนำกลุ่ม Cartel of the Suns สมคบคิดกลุ่มกบฏขนโคเคนและอาวุธสงคราม กลายเป็นเป้าหมายค่าหัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการปราบปรามยาเสพติดโลก ด้วยการเปิดเผยตัวเลขรางวัลนำจับ “นิโคลัส มาดูโร” สูงถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยราว 1,700 ล้านบาท สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมหรือพิพากษาลงโทษได้

การตั้งค่าหัวครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด หลังจากที่มีการขยับวงเงินรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง โดยไทม์ไลน์การตั้งค่าหัวล่าตัวมาดูโรมีรายละเอียดดังนี้

  • ปี 2563: เริ่มต้นที่ 15 ล้านดอลลาร์
  • มกราคม 2568: ขยับขึ้นเป็น 25 ล้านดอลลาร์
  • สิงหาคม 2568: ประกาศเพิ่มสูงสุดเป็น 50 ล้านดอลลาร์
นิโคลัส มาดูโร กลายเป็นเป้าหมายค่าหัวสูงสุดในประวัติศาสตร์
ตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ นิโคลัส มาดูโร กลายเป็นเป้าหมายรายแรกในประวัติศาสตร์ของ “โครงการรางวัลนำจับผู้ค้ายาเสพติด” (Narcotics Rewards Program) ที่มีค่าหัวสูงเกิน 25 ล้านดอลลาร์ ภายหลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีดำองค์กร “Cartel of the Suns” ที่เขาเป็นผู้นำ ให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา

นิโคลัส มาดูโร ก้าวขึ้นสู่อำนาจต่อจากฮูโก ชาเวซ ในปี 2556 ท่ามกลางข้อกังขาเรื่องความชอบธรรม โดยเฉพาะการเลือกตั้งในปี 2561 และล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 ที่เขาประกาศชัยชนะอีกครั้งค้านสายตาชาวโลก ส่งผลให้สหรัฐฯ และนานาชาติกว่า 50 ประเทศไม่ให้การยอมรับสถานะประธานาธิบดีของเขา

แต่สาเหตุหลักที่ทำให้เขาถูกล่าตัว ไม่ใช่แค่เรื่องการเมือง แต่เป็นข้อหาร้ายแรงระดับ “นาร์โค-เทอร์รอริซึม” (Narco-terrorism) หรือการก่อการร้ายที่เกี่ยวพันกับยาเสพติด โดยสหรัฐฯ ระบุพฤติการณ์ความผิดไว้ชัดเจนว่า

  • เป็นหัวหน้าแก๊ง Cartel of the Suns: องค์กรค้ายาที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลา

  • จับมือกลุ่มกบฏ FARC: สมคบคิดกับกองกำลังติดอาวุธปฏิวัติโคลอมเบีย (FARC) ซึ่งเป็นองค์กรก่อการร้าย ในการขนส่งโคเคนล็อตใหญ่หลายตัน

  • ค้าอาวุธสงคราม: สั่งการให้ส่งอาวุธระดับกองทัพไปสนับสนุนกลุ่ม FARC

  • สร้างกองกำลังเถื่อน: ใช้อิทธิพลฝึกกองกำลังทหารนอกรีตเพื่อเป็นแขนขาให้กับขบวนการค้ายา

ทั้งนี้ มาดูโรถูกศาลแขวงนิวยอร์กใต้สั่งฟ้องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ในข้อหาพัวพันการก่อการร้ายยาเสพติด สมคบคิดนำเข้าโคเคน และครอบครองอาวุธสงครามร้ายแรง

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ตั้งค่าหัว ปธน. เวเน เพื่อปราบปรามยาเสพติด
