เพจดังเบรก “พี่เต้” ไทยซื้อนิวเคลียร์ไม่ได้ ไม่รู้เอาตัวเลข 640 ล้านมาจากไหน
เพจดังเบรก เต้ มงคลกิตติ์ หลังบอกจะซื้อนิวเคลียร์ถ้าตนเองได้เป็นนายก ชี้ไม่มีใครยอมขายให้ และมูลค่าสูงกว่า 640 ล้านบาท
จากที่ พี่เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯพรรคทางเลือกใหม่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “นิวเคลียร์
ลูกละราคาต่ำๆ 640 ล้านบาท ไทย สามารถมีได้ ถึง 10 ลูก ถ้ามี นายกรัฐมนตรี ชื่อ เต้ มงคลกิตติ์” จนกลายเป็นเสียงฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Thaiarmedforce ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธและสงครามได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ไม่รู้ว่าพี่เต้เอาตัวเลข 640 ล้านบาทต่อนิวเคลียร์ 1 ลูกมาจากไหน
แต่บอกตรง ๆ ด้วยความเคารพว่าต่อให้พี่เต้เป็นนายก พี่เต้ก็ซื้อนิวเคลียร์ไม่ได้หรอกครับ
นิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยากมากที่เขาจะขายกัน ปกติคนที่มีเขาพัฒนาเองทั้งนั้น ถ้าจะขอซื้อ มันต้องเป็นพันธมิตรที่พิเศษชนิดร่วมเป็นร่วมตายเลือกข้างชัดเจนแบบยิ่งกว่าชัดมันถึงจะขายให้ เพราะมันคือความลับสูงสุดของแต่ละประเทศ
อย่างไทยไปขอซื้อกับใคร รับรอง 15 ล้านเปอร์เซน ไม่มีใครขายไม่ว่าจีน สหรัฐฯ รัสเซีย หรือใครก็ตาม อาจจะยกเว้นเกาหลีเหนือ แต่ถ้าซื้อจากเกาหลีเหนือ รับรองไทยโดยค่อนโลกคว่ำบาตร
ถ้าจะพัฒนาเอง นอกจากจะต้องใช้เงินเป็นแสนล้านบาทแล้ว ยังต้องไปหายูเรเนียมมาซึ่งมันถูกควบคุมเข้มงวดมาก พัฒนาแล้วก็ยังไม่รู้จะหาที่ไหนทดสอบ มันต้องสละเขาทั้งลูกหรือเกาะทั้งเกาะ แล้วได้ระเบิดมา 1 ลูกไม่ใช่จะจบเลย มันต้องหาทางเอาระเบิดนี้ไปทิ้งที่เป้าหมาย ซึ่งก็หมายความว่าต้องพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปให้ได้สักลูก เสียเงินอีกเป็นแสนล้าน
ยังไม่นับว่าถ้าเริ่มพัฒนา รับรองมหาอำนาจทุกประเทศจะมารุมกินโต๊ะห้ามไทยพัฒนา หรือไม่ไทยอาจจะโดนแจกเสรีภาพแบบจุก ๆ แบบที่อิหร่านโดนก่อนเลยด้วยซ้ำ
ดังนั้นพูดตรง ๆ เรื่องจะซื้อนิวเคลียร์มาใช้ เป็นแค่เรื่องพูดกันได้ตลก ๆ ในวงเหล้าเท่านั้น และต้องพูดกันตอนเมาระดับหนึ่งแล้วด้วย เพราะแอลกอฮอล์จะไปกดสมองในส่วนของการใช้เหตุใช้ผลและการยับยั้งชั่งใจถึงจะกล้าพูดกันออกมา เพราะปกติถ้าใช้เหตุใช้ผลหน่อยเขาไม่พูดกันแบบนี้หรอกครับ”
