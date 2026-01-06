ข่าวการเมือง

สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 11:45 น.
62
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม แฉทีมงานพรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด
FB/คุณากร มั่นนทีรัย - Khunakorn Mannatirai

นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 8 พรรคกล้าธรรม อดีต สส.พรรคประชาชน ซัดแรง ไร้มารยาท ขู่ใช้สิทธิตามกฎหมาย ด้าน กรุณพล น้อมรับผิดขอโทษแทน ขณะที่ผู้สมัครเขต 6 แฉพิรุธ “อาสาสมัครวันแรก” สงสัยเป็นแผนดิสเครดิต

จุดเริ่มดราม่า นิ้วกลางกลางตลาดสด ย้อนกลับไป เมื่อคืนวันที่ 5 มกราคม 2569 นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 8 พรรคกล้าธรรม (อดีต สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคก้าวไกลเดิม) ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดชุมพล ต.บางแม่นาง

นายคุณากรระบุว่า ทีมงานของพรรคประชาชน (ปชน.) ได้ ชูนิ้วกลาง ใส่ตน พร้อมระบุข้อความตำหนิอย่างรุนแรงว่า ผู้สมัครควรอบรมลูกทีมให้ดี ไม่ใช้อารมณ์ โดยเฉพาะตนที่มาจากพรรคเดิมก็ยังให้ความเคารพ จึงควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ข่มเหงกัน พร้อมทิ้งท้ายว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย

นายกรุณพล รองโฆษกพรรคประชาชน แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
FB/คุณากร มั่นนทีรัย – Khunakorn Mannatirai

“ในกรณีนี้ ผมต้องขอพูดตรงๆว่า ผู้สมัคร สส.ควรอบรมดูลูกทีมให้ดี ไม่ไปใช้อารมณ์กับผู้สมัครสส.คนอื่น โดยเฉพาะกลางตลาดสด ในฐานะที่ผมก็จากมาจากพรรคนั้นผมก็ยังคงเคารพและรักพรรคที่จากมา(อย่างมีเหตุผล) เพราะฉะนั้นเราควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์กันนะครับ อย่าดูถูกกัน และอย่ามาข่มเหงกันเลยนะครับ…พรุ่งนี้เช้าผมจะไปใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป ผมคนบางใหญ่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในบางใหญ่อีก”

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดชุมพล ทำให้เกิดความไม่พอใจระหว่างผู้สมัคร สส.
FB/คุณากร มั่นนทีรัย – Khunakorn Mannatirai

ล่าสุด นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันที โดยแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดในการรับอาสาสมัคร และจะนำไปปรับปรุงโดยไม่มีข้อแก้ตัว

“จากเหตุการณ์ที่มีอาสาสมัครของผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน แสดงกิริยาไร้มารยาทต่อผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม

ทางพรรครู้สึกเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีข้อแก้ตัว และขอนำข้อผิดพลาดในการรับอาสาสมัครที่มาช่วยงานในการเลือกตั้งนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ขอนำคำชี้แจงของผู้สมัคร￼ สส.จากพรรคประชาชน มาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำครับ”

ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เรียกร้องให้มีการอบรมทีมงานให้มีมารยาท
FB/Karoonpon Tieansuwan

คดีพลิก? ผู้สมัครเขต 6 แฉพิรุธ “อาสาสมัครปริศนา”

อย่างไรก็ตาม ทางฝั่งผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคประชาชน ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ โดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่อารมณ์ร้อนธรรมดา แต่อาจเป็น การจัดฉาก ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เป็นอาสาสมัครวันแรก

บุคคลที่ก่อเหตุไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงจดทะเบียน แต่เป็นอาสาสมัครที่เพิ่งเข้ามาช่วยงานเป็น “วันแรก” ผ่านคำแนะนำของคนในพื้นที่ จึงไม่ได้ตรวจสอบประวัติเชิงลึก

2. รู้ตารางงานได้ไง?

กำหนดการลงพื้นที่ตลาดชุมพลเป็นข้อมูลภายใน แต่คู่แข่งกลับปรากฏตัวในจุดและเวลาเดียวกันอย่างเจาะจง

3. มุมกล้องพร้อมมาก

มีการเตรียมตั้งกล้องถ่ายในมุมที่ชัดเจน และแพนกล้องติดตามเป้าหมายอย่างจงใจตั้งแต่เริ่ม

4. พฤติกรรมผิดวิสัย

อาสาสมัครคนดังกล่าวมีความพยายามขออยู่ช่วยงานนานผิดปกติ (กว่า 5 ชั่วโมง) เหมือนรอจังหวะ

เบื้องต้นทางผู้สมัครพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่มีนโยบายสั่งการให้ทำพฤติกรรมหยาบคาย และได้สั่งยุติการช่วยงานของอาสาสมัครรายนี้ทันที พร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรักษาชื่อเสียงพรรคต่อไป

พรรคประชาชน ยืนยันไม่มีนโยบายสนับสนุนพฤติกรรมหยาบคายจากอาสาสมัคร
FB/Karoonpon Tieansuwan

รายละเอียดฉบับเต็ม หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง

“วันที่ 5 ม.ค. 2569 เรื่องชี้แจงกรณีเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณตลาดชุมพล ตำบลบางแม่นาง เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

เรียน คณะทำงานจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชน ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Tiktok) ปรากฏภาพบุคคลแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อคู่แข่งทางการเมืองในพื้นที่ตลาดชุมพล ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นั้น

ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. นนทบุรี เขต 6 ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้คณะทำงานจังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณา ดังนี้

1. สถานะของบุคคลที่ปรากฏในคลิป

บุคคลดังกล่าวที่ปรากฏในภาพไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่เป็นเพียง อาสาสมัคร ที่เข้ามาช่วยงานในวันแรก โดยอาสาสมัครที่ผ่านการแนะนำจากคนในพื้นที่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้โอกาสเข้ามาทดลองช่วยงานเนื่องจากเห็นว่ามีความตั้งใจ โดยไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติเชิงลึกก่อนหน้า เนื่องจากเป็นสถานะอาสาสมัครชั่วคราว

2. การยืนยันนโยบายของพรรคและการสั่งการ

ข้าพเจ้ายืนยันด้วยเกียรติว่า ไม่มีการสั่งการ สนับสนุน หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ข้าพเจ้ามีนโยบายให้ทีมงานและอาสาสมัครทุกคนหาเสียงด้วยความสุภาพ ให้เกียรติคู่แข่ง และยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ (ข้อพิรุธที่น่าสงสัย)

  • จากการตรวจสอบเหตุการณ์ในพื้นที่ ข้าพเจ้าพบความผิดปกติหลายประการที่นำไปสู่ข้อสงสัยว่าอาจเป็นการ “จัดฉาก” หรือ “ยั่วยุ” เพื่อลดเครดิตทางการเมือง ดังนี้:
  • ความล่วงรู้แผนการเดินหาเสียง: แผนการเข้าตลาดชุมชนเป็นข้อมูลภายในพรรค แต่คู่กรณีกลับปรากฏตัวในจุดและเวลาเดียวกันอย่างเจาะจงเหมาะ
  • การเตรียมการบันทึกภาพ: มีการตั้งกล้องถ่ายในมุมที่ชัดเจน และมีการแพนกล้องติดตามมาร์คอย่างจงใจตั้งแต่เริ่มต้น
  • พฤติกรรมที่ผิดวิสัยอาสาสมัคร: บุคคลดังกล่าวมีความพยายามขอทำงานนานกว่า 5 ชั่วโมง (10.00 น. – 15.30 น.)”
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
FB/คุณากร มั่นนทีรัย – Khunakorn Mannatirai

ข้อมูลและภาพ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ ข่าวต่างประเทศ

คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ

16 วินาที ที่แล้ว
ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก ข่าว

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

13 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68 ข่าว

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

25 นาที ที่แล้ว
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม แฉทีมงานพรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด ข่าวการเมือง

สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี

38 นาที ที่แล้ว
เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันแล้วไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าวแน่นอน บันเทิง

เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าว

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ พิศาล มาณวพัฒน์ ว่าที่ รมว.ต่างประเทศ พรรคประชาชน ดีกรี อดีตเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐ

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเหยื่อปาร์ตี้วิปริตดูไบ ถูกซ้อมปางตายจนพิการ เผยคดีไม่คืบ ต้องสู้สุดทรมาน

48 นาที ที่แล้ว
หนุ่มลอนดอนเที่ยวไทย นั่งสปีดโบ๊ทกลางทะเล มีสัญญาณ 5G ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล หนุ่มอังกฤษรีวิว 5G กลางทะเลไทย ผลลัพธ์ทำอึ้ง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันคำสั่งไล่ “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการ สตช. แฉซ้ำ ผิดวินัยร้ายแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชายูเอ็น ข่าวการเมือง

กัมพูชาโร่ฟ้อง UN! ประณามทหารไทย ทำลายบ้านเรือน-ยึดทรัพย์สินชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงปมกัมพูชายิง เนิน 469 ทำทหารไทยเจ็บ อีกฝ่ายอ้างเป็นอุบัติเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันปมข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน บันเทิง

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วาสนา” เผย ผบ.ทหารเขมรโทรแจงวุ่น อ้างอุบัติเหตุ-เมา หลังยิงเนิน 469

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีเอามั้ย? โรมาโน่เผย “ตำนานแข้งผี” พร้อมรับงานคุมทัพแมนยู หลังสั่งปลดอโมริม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เตือนสติ ไอซ์-พรรคส้ม ปมทหารมีไว้ทำไม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ติง ไอซ์ ปมทหารมีไว้ทำไม ชี้วลี ‘จะไปรบชนะใคร’ เจ็บลึกกว่าซักกางเกงใน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 เข้าวันไหน ได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฝันร้ายของเขมร” คลิปภารกิจเข้าตียึดบ้านหนองจาน หย่อนไข่ 500 ปอนด์ นวดต่อด้วยปืนใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี ข่าว

อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ถาม กกต. ทำไมยอดคนลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ลดลง 5 พันคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน เศรษฐกิจ

กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 11:45 น.
62
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ

คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button