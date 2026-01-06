สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 8 พรรคกล้าธรรม อดีต สส.พรรคประชาชน ซัดแรง ไร้มารยาท ขู่ใช้สิทธิตามกฎหมาย ด้าน กรุณพล น้อมรับผิดขอโทษแทน ขณะที่ผู้สมัครเขต 6 แฉพิรุธ “อาสาสมัครวันแรก” สงสัยเป็นแผนดิสเครดิต
จุดเริ่มดราม่า นิ้วกลางกลางตลาดสด ย้อนกลับไป เมื่อคืนวันที่ 5 มกราคม 2569 นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 8 พรรคกล้าธรรม (อดีต สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคก้าวไกลเดิม) ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดชุมพล ต.บางแม่นาง
นายคุณากรระบุว่า ทีมงานของพรรคประชาชน (ปชน.) ได้ ชูนิ้วกลาง ใส่ตน พร้อมระบุข้อความตำหนิอย่างรุนแรงว่า ผู้สมัครควรอบรมลูกทีมให้ดี ไม่ใช้อารมณ์ โดยเฉพาะตนที่มาจากพรรคเดิมก็ยังให้ความเคารพ จึงควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ข่มเหงกัน พร้อมทิ้งท้ายว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย
“ในกรณีนี้ ผมต้องขอพูดตรงๆว่า ผู้สมัคร สส.ควรอบรมดูลูกทีมให้ดี ไม่ไปใช้อารมณ์กับผู้สมัครสส.คนอื่น โดยเฉพาะกลางตลาดสด ในฐานะที่ผมก็จากมาจากพรรคนั้นผมก็ยังคงเคารพและรักพรรคที่จากมา(อย่างมีเหตุผล) เพราะฉะนั้นเราควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์กันนะครับ อย่าดูถูกกัน และอย่ามาข่มเหงกันเลยนะครับ…พรุ่งนี้เช้าผมจะไปใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป ผมคนบางใหญ่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในบางใหญ่อีก”
ล่าสุด นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันที โดยแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดในการรับอาสาสมัคร และจะนำไปปรับปรุงโดยไม่มีข้อแก้ตัว
“จากเหตุการณ์ที่มีอาสาสมัครของผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน แสดงกิริยาไร้มารยาทต่อผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม
ทางพรรครู้สึกเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีข้อแก้ตัว และขอนำข้อผิดพลาดในการรับอาสาสมัครที่มาช่วยงานในการเลือกตั้งนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ขอนำคำชี้แจงของผู้สมัคร￼ สส.จากพรรคประชาชน มาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำครับ”
คดีพลิก? ผู้สมัครเขต 6 แฉพิรุธ “อาสาสมัครปริศนา”
อย่างไรก็ตาม ทางฝั่งผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคประชาชน ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ โดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่อารมณ์ร้อนธรรมดา แต่อาจเป็น การจัดฉาก ด้วยเหตุผลดังนี้
1. เป็นอาสาสมัครวันแรก
บุคคลที่ก่อเหตุไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงจดทะเบียน แต่เป็นอาสาสมัครที่เพิ่งเข้ามาช่วยงานเป็น “วันแรก” ผ่านคำแนะนำของคนในพื้นที่ จึงไม่ได้ตรวจสอบประวัติเชิงลึก
2. รู้ตารางงานได้ไง?
กำหนดการลงพื้นที่ตลาดชุมพลเป็นข้อมูลภายใน แต่คู่แข่งกลับปรากฏตัวในจุดและเวลาเดียวกันอย่างเจาะจง
3. มุมกล้องพร้อมมาก
มีการเตรียมตั้งกล้องถ่ายในมุมที่ชัดเจน และแพนกล้องติดตามเป้าหมายอย่างจงใจตั้งแต่เริ่ม
4. พฤติกรรมผิดวิสัย
อาสาสมัครคนดังกล่าวมีความพยายามขออยู่ช่วยงานนานผิดปกติ (กว่า 5 ชั่วโมง) เหมือนรอจังหวะ
เบื้องต้นทางผู้สมัครพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่มีนโยบายสั่งการให้ทำพฤติกรรมหยาบคาย และได้สั่งยุติการช่วยงานของอาสาสมัครรายนี้ทันที พร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรักษาชื่อเสียงพรรคต่อไป
รายละเอียดฉบับเต็ม หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
“วันที่ 5 ม.ค. 2569 เรื่องชี้แจงกรณีเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณตลาดชุมพล ตำบลบางแม่นาง เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569
เรียน คณะทำงานจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชน ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Tiktok) ปรากฏภาพบุคคลแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อคู่แข่งทางการเมืองในพื้นที่ตลาดชุมพล ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นั้น
ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. นนทบุรี เขต 6 ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้คณะทำงานจังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณา ดังนี้
1. สถานะของบุคคลที่ปรากฏในคลิป
บุคคลดังกล่าวที่ปรากฏในภาพไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่เป็นเพียง อาสาสมัคร ที่เข้ามาช่วยงานในวันแรก โดยอาสาสมัครที่ผ่านการแนะนำจากคนในพื้นที่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้โอกาสเข้ามาทดลองช่วยงานเนื่องจากเห็นว่ามีความตั้งใจ โดยไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติเชิงลึกก่อนหน้า เนื่องจากเป็นสถานะอาสาสมัครชั่วคราว
2. การยืนยันนโยบายของพรรคและการสั่งการ
ข้าพเจ้ายืนยันด้วยเกียรติว่า ไม่มีการสั่งการ สนับสนุน หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ข้าพเจ้ามีนโยบายให้ทีมงานและอาสาสมัครทุกคนหาเสียงด้วยความสุภาพ ให้เกียรติคู่แข่ง และยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ (ข้อพิรุธที่น่าสงสัย)
- จากการตรวจสอบเหตุการณ์ในพื้นที่ ข้าพเจ้าพบความผิดปกติหลายประการที่นำไปสู่ข้อสงสัยว่าอาจเป็นการ “จัดฉาก” หรือ “ยั่วยุ” เพื่อลดเครดิตทางการเมือง ดังนี้:
- ความล่วงรู้แผนการเดินหาเสียง: แผนการเข้าตลาดชุมชนเป็นข้อมูลภายในพรรค แต่คู่กรณีกลับปรากฏตัวในจุดและเวลาเดียวกันอย่างเจาะจงเหมาะ
- การเตรียมการบันทึกภาพ: มีการตั้งกล้องถ่ายในมุมที่ชัดเจน และมีการแพนกล้องติดตามมาร์คอย่างจงใจตั้งแต่เริ่มต้น
- พฤติกรรมที่ผิดวิสัยอาสาสมัคร: บุคคลดังกล่าวมีความพยายามขอทำงานนานกว่า 5 ชั่วโมง (10.00 น. – 15.30 น.)”
ข้อมูลและภาพ
