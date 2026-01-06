ข่าวกีฬาฟุตบอล

เปิดภาพแรก “รูเบน อโมริม” หลังโดนแมนยูตะเพิด เดินเล่นกับภรรยาพร้อมใบหน้าเปื้อนยิ้ม

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 10:16 น.
เปิดภาพแรกของ รูเบน อโมริม หลังจากที่โดนอดีตต้นสังกัดอย่าง แมนยู ปลดออกจากตำแหน่ง เซ่นผลงานแย่สุดในรอบ 51 ปี

อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อวานนี้ (5 มกราคม) แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังของเกาะอังกฤษ ตัดสินใจปลด รูเบน อโมริม ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม หลังจากพาทีมทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ทำสถิติคุมทีมในฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดของสโมสรในรอบ 51 ปี

อย่างไรก็ตาม สื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์ได้จับภาพของ อรโมริม ที่ออกจากบ้านพักในย่านเชสเชียร์พร้อมกับ มาเรีย เจา ดิโอโก ภรรยาของเขา โดยกุนซือชาวโปรตุกีสดูมีสปิริตที่ยอดเยี่ยมและยิ้มแย้มแจ่มใสท่ามกลางบรรยากาศที่มีหิมะตก แม้เพิ่งจะเสียตำแหน่งในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ไปก็ตาม

แหล่งข่าวระบุว่าเขาออกมาเดินเล่นและมีการทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับช่างภาพที่เฝ้าอยู่หน้าบ้าน

นอกจากนี้ผลงานที่ดิ่งลงเหวแล้ว อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ อโมริม ถูกปลดออกจากตำแหน่งเป็นเพราะบทสัมภาษณ์หลังจบเกมที่เสมอกับ ลีดส์ 1-1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกุนซือวัย 40 ปีได้กล่าววิจารณ์การทำงานของบอร์ดบริหารผ่านสื่อ โดยแนะนำว่าคนอื่นๆ ในสโมสรควรหันไปโฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการวิจารณ์ครั้งนี้คาดว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาโดนไล่ออก

อย่างไรก็ตาม การตกงานครั้งนี้ของ อโมริม ทำให้เข้าได้รับค่าชดเชยจากทัพปีศาจแดงที่ราวๆ 10.05 ล้านปอนด์ (ประมาณ 425.5 ล้านบาท) จากสัญญาที่เขาเซ็นไว้กับทีมจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2027

อ้างอิง : www.manchestereveningnews.co.uk

 

