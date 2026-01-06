“อนุทิน” แถลงปมกัมพูชายิง เนิน 469 ทำทหารไทยเจ็บ อีกฝ่ายอ้างเป็นอุบัติเหตุ
อนุทิน แถลงปมกัมพูชายิง เนิน 469 ทำทหารไทยเจ็บ 1 นาย ทางกองทัพกัมพูชาอ้างเป็นอุบัติเหตุ ขอเวลาคิดวิธีการรับผิดชอบ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ทหารเขมรยิงปืน ค. ใส่เนิน 469 เป็นเหตุให้ทหารได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ว่า รัฐบาลได้รับทราบรายงานมาโดยตลอด ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ของบันทึกข้อตกลง
ขณะนี้ทางฝ่ายกองทัพและฝ่ายความมั่นคงได้ทำการประท้วงไปยังฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง และได้แจ้งให้ทางกัมพูชาชี้แจงเพื่อพิจารณาว่าไทยจะตอบโต้อย่างไร ส่วนทางด้านการต่างประเทศได้ออกหนังสือไปยังรัฐมนตรีการต่างประเทศของกัมพูชาเพื่อให้ชี้แจงว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และวันนี้ที่เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้น ดังนั้นทางประเทศไทยต้องขอให้ทางกัมพูชาได้แสดงการชี้แจงมายังประเทศไทยโดยทางการทูตเช่นกัน
ขณะที่ ลูกกระสุนที่ตกในเขตแดนของไทยนั้นการตอบโต้หรือการใช้กฎแห่งการปะทะยังไม่ได้ใช้ แต่มีการเตรียมพร้อมและจะพิจารณาตอบโต้ด้วยการตัดสินใจของประเทศไทย
นายอนุทิน ย้ำว่า นี่เป็นการแถลงข่าวเบื้องต้น มันจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ในกรอบปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างแต่ถ้าถึงจุดที่ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องตอบโต้ก็จะตอบโต้ ส่วนรายละเอียดจะขอให้มีการบรรลุเกิดขึ้นมาอย่างรูปธรรม ทำก่อนเพราะตอนนี้ทางกองทัพได้ดำเนินการพิจารณาวิธีการตอบโต้ที่เหมาะสม
การรายงานจากหน่วยปฎิบัติที่บริเวณชายแดนได้แจ้งมาว่า ทางกัมพูชาอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่จะรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุนี้เช่นใด ให้เวลาทางกัมพูชาได้คิดแต่ขอให้มั่นใจว่าการเตรียมพร้อมทุกอย่างทั้งทางด้านการต่างประเทศความมั่นคง ก็มีความพร้อมที่จะตอบโต้
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงมีการพูดคุยกันในระดับกองทัพ ดังนั้นฝ่ายปกครองอย่างกระทรวงมหาดไทย ให้คอยดูแลชาวบ้านในพื้นที่แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องอพยพ
เมื่อถามย้ำว่า มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปะทะรอบที่ 3 หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้เป็นการแถลงก่อน ซึ่งในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะทำงานของตนจะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ไปด้วย หากมีรายละเอียดอะไรก็จะนำมาประกอบด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “วาสนา” เผย ผบ.ทหารเขมรโทรแจงวุ่น อ้างอุบัติเหตุ-เมา หลังยิงเนิน 469
- โฆษกกองทัพบก แจงกรณีกัมพูชายิงปืน ค. ใส่เนิน 469 ทหารปลอดภัยแล้ว
- ด่วน! แม่ทัพภาค 2 สั่งสอบปืน ค. ถูกยิงมาที่เนิน 469 ทหารไทยเจ็บ 1 นาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: