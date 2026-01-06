“วาสนา” เผย ผบ.ทหารเขมรโทรแจงวุ่น อ้างอุบัติเหตุ-เมา หลังยิงเนิน 469
วาสนา นาน่วม เผย ผบ.หน่วยทหารโทรแจงไทยวุ่น อ้างอุบัติเหตุหรือเมา หลังยิงเนิน 469 เป็นเหตุให้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บ
จากกรณีที่มีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 ม.ค. 69 ปืน ค. ยิงเข้ามาที่เนิน 469 ช่องบก จ.อุบลราชธานี ส่งผลให้ทหารบาดเจ็บ 1 นาย จากการโดนสะเก็ดระเบิด อย่างไรก็ตามทหารนายดังกล่าวอาการปลอดภัยแล้วนั้น
ล่าสุด วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโสระบุว่า “เผย ผบ.หน่วยทหารเขมรโทรเจรจาวุ่น! ทหารไทยเตรียมตอบโต้ เตือนอย่ามาทำแบบนี้ อ้างเป็นอุบัติเหตุ หรือเมา ชี้ละเมิดหยุดยิง!!”
ด้าน กองทัพภาคที่ 2 ออกแถลงก่อนหน้านี้ว่า สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วย ที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ และได้กำชับทุกหน่วยให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชา และสาธารณชนทราบต่อไปตามลำดับ
โดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และยึดมั่นในความปลอดภัยเป็นสำคัญเสมอ
