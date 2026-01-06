ข่าว
ด่วน! แม่ทัพภาค 2 สั่งสอบปืน ค. ถูกยิงมาที่เนิน 469 ทหารไทยเจ็บ 1 นาย
แม่ทัพภาค 2 สั่งสอบปืน ค. ถูกยิงมาที่เนิน 469 ช่องบก ส่งผลให้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย จากการโดนสะเก็ดระเบิด
พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ กรณีมีปืน ค. ยิงเข้ามาที่เนิน 469 ช่องบก จ.อุบลราชธานี ส่งผลให้ทหารบาดเจ็บ 1 นาย จากการโดนสะเก็ดระเบิด
โดยทาง พล.ท.วีระยุทธ ระบุอีกว่าหากมีความคืบหน้าของประเด็นดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพภาค 2 เผยชายแดนไร้เหตุปะทะ ฝั่งกัมพูชายังเสริมที่มั่น-บินโดรน
- วางใจไม่ได้! วาสนาเผย ทหารเขมรเสริมกำลัง พื้นที่หลายจุดพร้อมกัน แม้ตกลงหยุดยิง
- กองทัพ ยันแม้หยุดยิง แต่ยังคงมีการเตรียมพร้อมป้องกันประเทศเสมอ
