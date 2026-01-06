ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:00 น.
66
หยุดโยงมั่ว! ยุ้ย ปัทมวรรณ ตอบชัดปมข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน ยืนยันครอบครัวยังรักกันดี

บอกเลยว่าผ่านต้นปีมาแค่ไม่ถึงสัปดาห์ข่าวฉาววงการบันเทิงก็ร้อนแรงไม่น้อยเลย เมื่อเพจ นิกกี้ขยี้ข่าว ได้ออกมาโพสต์ปริศนาให้สายเผือกคาดเดากันเล่น ๆ ระบุว่า “ปลายปีโดมเดือดบนสื่อ ต้นปีอักษร ด ก็จะเดือดเช่นกัน วันดีคืนดีไลฟ์ประชดจะทำร้าย รปภ. เหตุเพราะแฟนไม่ยอมคืนดี ใครเขาจะเอาคนนอกใจ แต่ไม่ยอมเลิกรา #ครอบครัวดาราดัง”

อีกหนึ่งโพสต์ต่อเนื่องคือ พ่อแม่ฝั่งชายพูดกับสะใภ้ว่า แค่ลูกชายเอาผู้หญิงเข้าบ้านทำไมต้องเป็นเรื่องใหญ่ คงลืมไปแล้วว่าบ้านเป็นของสะใภ้ไม่ใช่ของลูกชายแสนดี แทนที่จะด่าอบรมสั่งสอนลูกชายที่นอกใจ แต่กลับด่าสะใภ้ที่ไม่อยู่บ้าน #ครอบครัวนี้เป็นดาราดังทั้งบ้าน”

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยัน ข่าวดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่ โด่ง สิทธิพร-1 ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยัน ข่าวดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่ โด่ง สิทธิพร-2

จากเรื่องราวข้างต้นทำให้ชาวเน็ตต่างพากันเดาไปต่าง ๆ นานาว่า ดารา ด. ที่กำลังนอกใจภรรยาแต่ก็ก็ไม่ยอมเลิกนั้นเป็นใครกันแน่ จนกระทั่งหวยดันไปออกที่ โด่ง สิทธิพร สามีของ ยุ้ย ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี ซึ่งล่าสุดทาง แจ็คเกอรีน ผู้สื่อข่าวจาก บันเทิงไทยรัฐ ได้ต่อสายตรงหา ยุ้ย ปัทมวรรณ เพื่อถามไถ่ความจริงของข่าวลือจากปากเจ้าตัว

ยุ้ย ปัทมวรรณ ให้คำตอบถึงข่าวลือ ดารา ด. นอกใจภรรยา ที่ถูกโยงมาถึง โด่ง สิทธิพร ว่า “เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ส่วนเรื่องที่โพสต์ในไอจีโพสต์ปกติ ยุ้ยกับเพื่อนในกลุ่มกันปกติว่า ตอนนี้อายุจะ 50 แล้ว เราไม่อยากเครียด ตรงไหนที่อยู่แล้วมันเป็นสิ่งดี ๆ เราก็จะอยู่ตรงนั้น พอเรายิ่งโต ยิ่งเลือกได้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนให้เราสบายใจ เราต้องดูแลสุขภาพกายและใจ ไม่น่าจะใช่พี่โด่ง เพราะเท่าที่อ่านข่าวมาพ่อแม่ผู้ชายมาพูด ซึ่งคุณพ่อคุณแม่พี่โด่งเสียแล้ว ถึงอยู่ แม่พี่โด่งใจดีมาก ไม่พูดแบบนี้แน่นอน ตอนนี้ครอบครัวยังรักกันดี ตอนแรกตกใจมาก แค่ยุ้ยโพสต์สิ่งที่เราจะทำในปีหน้าเอง ยืนยันพี่โด่งทำหน้าที่สามีดี วันนี้ก็ยังไปส่งลูกไปโรงเรียนอยู่เลย”

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยัน ข่าวดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่ โด่ง สิทธิพร-4

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยัน ข่าวดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่ โด่ง สิทธิพร-3

อ้างอิงจาก : บันเทิงไทยรัฐ, IG yuipattamawan

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:00 น.
66
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

